Cs supera las ‘primarias del fango’ en Andalucía: “Tenemos líder, equipo y siglas para competir"

El clima de las primarias de Ciudadanos en Andalucía ha sido mucho más borrascoso de lo que la dirección nacional esperaba. Las graves acusaciones al partido por parte del candidato díscolo con más opciones, Fran Carrillo, provocó una riada de "fango" –esa expresión han utilizado varios miembros de la organización– tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación.

Los liberales, en 2018, tenían 6.500 afiliados en esta Comunidad autónoma. Tres años después, esa cifra ha caído hasta 2.589. Para más inri, la abstención en el proceso de primarias ha superado el 45%. De ahí que el 58% victorioso de Juan Marín sólo se haya traducido en 823 votos.

Sin embargo, en el círculo cercano de Arrimadas respiran hondo. Sabían que debían afrontar la gresca interna de las primarias –aunque no imaginaban que las acusaciones llegarían tan lejos– y ahora están "centrados en las elecciones".

"Éramos el único partido que no estaba del todo en clave electoral. Por fin podemos mirar a las elecciones y trabajar con nuestro candidato sin distracciones", reseña un importante dirigente de Ciudadanos en conversación con este periódico.

Ese candidato será, como era previsible, Juan Marín, actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, que se presentará a las elecciones por tercera vez consecutiva. Los sondeos auguran una fuerte caída, pero no un resultado tan desalentador como en la Comunidad de Madrid o Cataluña.

De hecho, la mayoría de esas encuestas, entre ellas la de EL ESPAÑOL, pronostican la supervivencia de los naranjas en el Parlamento andaluz y una mayoría simple del Partido Popular. Dependería de Vox –Juanma Moreno no quiere gobernar con la derecha radical–, por tanto, la reedición del Gobierno actual.

La sintonía entre Moreno y Marín es absoluta. Ambos han trabajado para blindar la relación y mantener su estabilidad ajena a la guerra nacional de partidos. De hecho, Moreno convocará elecciones para la segunda mitad de 2022: no se producirá el adelanto con el que coqueteó Génova.

"Tenemos un líder, cobertura económica, equipos y siglas para competir", destacan las fuentes naranjas consultadas por este diario. Dicho de manera más prosaica: las arcas del partido están saneadas para afrontar la campaña y Arrimadas considera que Marín es un buen cartel.

Andalucía es uno de los mayores viveros de votos que le queda a Ciudadanos. Pese a la mala dinámica general, los sondeos externos e internos no diagnostican las catástrofes que sí se vieron venir en Cataluña y Madrid.

¿Coalición con el PP?

"No damos demasiada importancia a la baja participación en las primarias porque el porcentaje está más o menos en la línea de todos nuestros procesos, incluso cuando las cosas iban bien", justifican en el núcleo duro de Arrimadas.

"La caída de afiliados no tiene que ver con lo sucedido durante el mandato de Inés. Se inició de manera abrupta tras la debacle en las elecciones generales del 10 de noviembre. Perdimos casi cincuenta diputados", arguyen estas fuentes.

A la dirección nacional de Ciudadanos le cuesta explicar el lío de la hipotética coalición preelectoral con el PP; es decir, una lista conjunta para las elecciones. Cuando responden en público, dicen algo así como "ni sí ni no ni lo contrario".

"Somos un partido liberal. No podemos cerrar puertas a acuerdos de manera apriorística. Hay que hacer el análisis cuando llegue el momento. ¿Qué pasa si nos dicen que para evitar un gobierno populista hay que unirse? ¿Y si nos dicen que para lograr ese objetivo conviene ir por separado? No es fácil. Nuestra postura no es dogmática", explica uno de los estrategas naranjas.

De momento, el Partido Popular nacional, Casado y García Egea, asegura que no habrá coalición: "La única fórmula posible es sólo PP". Sin embargo, dirigentes de la formación conservadora en Andalucía rebaten: "Decidiremos cuando llegue el momento". De lo que puede deducirse que la postura de Cs y la del PP-A es la misma.

El objetivo de Cs pasa por diferenciar la oferta política, pese a que la estrategia, en algún momento, pueda parecerse a la del PP: "Tenemos un proyecto distinto. Debemos mentalizar a la gente de que las políticas liberales implantadas estos años en Andalucía han sido gracias a nuestra presencia en el Ejecutivo".

