El Gobierno se irá dos semanas de vacaciones en Navidades tras multiplicar los Consejos de Ministros

El objetivo es doble. Por un lado, vender optimismo a pesar de que sólo las cifras del paro dan un respiro al Gobierno. Y por otro, cumplir los compromisos con Bruselas, porque si no, no llega el dinero de los fondos de recuperación Next Generation EU.

Moncloa anunció la semana pasado que de aquí a final de año duplicará los Consejos de Ministros semanales, para "demostrarle al ciudadano que estamos trabajando duro, que de verdad lo estamos haciendo. Que España avanza a buen ritmo". "A mí me queda todavía, al menos, una ley", explica un ministro en conversación con este periódico, "pero es que de verdad hay mucho atasco y como casi todos tenemos de fecha tope el 31 de diciembre, en el Ministerio se van retrasando los pasos por el interventor, la gente de jurídico... si no hubiéramos duplicado, tendríamos Consejos de Ministros de jornada y media". Lo que no contó Moncloa en su filtración a Efe del lunes 29 de noviembre son las dos semanas de vacaciones que vendrán después. Tras el último cónclave ministerial en Moncloa, previsto para el 28 de diciembre, Pedro Sánchez concederá 14 días de descanso al Ejecutivo de coalición, que no volverá a reunirse hasta el 11 de enero.

El calendario distribuido por los servicios de Presidencia a los diferentes Ministerios indica, con un asterisco final, que "*la primera semana de enero no hay Consejo de Ministros". Tres (o dos) más Así, tras la primera semana en la que se han celebrado dos reuniones, el calendario queda como sigue: El Gobierno, que no ha tenido puente por las fiestas de la Constitución y la Inmaculada, se reunirán con el presidente este martes. Según las fuentes consultadas, la cita extraordinaria prevista para el viernes 10 aún está en el aire. En Moncloa se da por probable "al 90%" que se celebre. La semana siguiente, sí que habrá seguro dos sesiones en Moncloa, el martes 14 y el viernes 17 de diciembre. Es decir, que la multiplicación de reuniones, en realidad, se queda en que habrá tres (o incluso, sólo dos) Consejos de Ministros más de los previstos. Sin contar con el que no se celebrará en la semana de Reyes, a inicios de enero. A partir de ahí, se acaban las duplicidades, ya que los siguientes viernes caen en las fechas señaladas de las fiestas. Se convocará Consejo ordinario el martes 21 de diciembre, pero no el extraordinario el día de Nochebuena; del mismo modo que la última reunión se celebrará el martes 28 de diciembre. "Necesitamos impulsar la actividad normativa del Gobierno en todos los frentes, no sólo el económico". De aquí a que acabe el año, y en cumplimiento del Plan Anual Normativo, habrá iniciativas de Ciencia, de Sanidad -el ya aprobado PERTE 'Salud de Vanguardia'-, Agricultura, inversiones de todo tipo directas y a través de las Comunidades Autónomas... Y en el plano económico, que -aunque el Gobierno quiera difuminarlo- es lo que más preocupa, Nadia Calviño aún tiene que sacar adelante, al menos, dos normas. La Ley Concursal y la de Start-ups. Sánchez y la reforma laboral En esa convocatoria de Consejo de Ministros del Día de los Inocentes está previsto que se apruebe la reforma laboral. Se hará en forma de Real Decreto para sacar adelante con urgencia la norma más importante que le queda al Gobierno de aquí a final de año. También los encuentros con los agentes sociales se han multiplicado en las últimas semanas, pasando de una a tres citas a la semana, para "pisar el acelerador" de los acuerdos. Según las fuentes consultadas en Trabajo y Economía, "en las últimas se ha avanzado mucho" y se da por hecho que la parte más reticente, las patronales, acabará acordando el articulado a tiempo. Yolanda Díaz ríe en su escaño azul del Gobierno, junto a Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. EP En el llamado Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia comprometido con Bruselas, aparece el compromiso con que esta legislación esté aprobada y en vigor al finalizar este año 2021. Se articulará por la vía del decreto y, antes, hará falta que su contenido sea informado por los órganos consultivos del Gobierno. Por eso, el Ejecutivo celebraba el hecho de que CEOE hubiera presentado sus condiciones para el acuerdo: "Aunque sean posiciones de máximos, cuando una parte presenta una propuesta es que quiere llegar a un pacto". En el lado morado del Gobierno, por otro lado, empiezan a verse la jugada: las fechas coinciden. Moncloa ya ha sugerido que ese día 28, Pedro Sánchez comparecerá ante los medios tras el Consejo de Ministros para hacer balance de la gestión del año y dar cuenta de los esfuerzos del Ejecutivo por "apuntalar la recuperación justa" tras la crisis derivada de la pandemia. Fuentes de Unidas Podemos lamentan que, en ese caso, no será Yolanda Díaz -su líder y ministra de Trabajo- la que luzca en rueda de prensa "la derogación de la reforma laboral del PP".