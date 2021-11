Sánchez anuncia centros nacionales en Segovia y Soria para combatir el auge de la España vaciada

Pedro Sánchez ha utilizado lo de "Mahoma" y la "montaña" para hacer frente al auge de los partidos de la España vaciada, que tal y como ha contado este periódico, ya se están preparando para las próximas elecciones generales. "No es cierto que el ciudadano tenga que acercarse al Estado; es el Estado quien se acerca al ciudadano", ha clamado en su mitin de este sábado.

El presidente del Gobierno ha inaugurado el Congreso regional del PSOE en Castilla y León, la misma Comunidad en la que ha hablado Pablo Casado horas antes, también con anuncios y promesas a los habitantes de las regiones despobladas y carentes de infraestructuras. La prueba de que PP y PSOE están preocupados por el auge de estas formaciones.

La última encuesta publicada por EL ESPAÑOL les otorgaba hasta quince escaños, lo que los tornaría imprescindibles para la formación de cualquier gobierno, tanto de izquierdas como de derechas.

De ahí los movimientos de Sánchez, que se halla en negociación con los presidentes autonómicos de Galicia, las castillas, Cantabria, Asturias... para el reparto de la financiación autonómica. Varios ministros trabajan a contrarreloj en las propuestas de lo que llaman "reto demográfico".

El presidente, este sábado en Burgos, ha anunciado la creación en Soria del "primer Centro nacional de Fotografía", que se instalará en el "antiguo edificio del Banco de España". En Segovia, por otro lado, se construirá el "Centro de Innovación y Tecnificación de la Formación Profesional".

"Nuestra meta es ofrecer un horizonte de progreso y bienestar a todos los compatriotas, vivan donde vivan. En el centro de una gran ciudad o en un pequeño municipio", ha relatado Sánchez.

Contra Casado

Sánchez ha dedicado gran parte de su discurso a atacar a Pablo Casado, al que ha asimilado con la "ultraderecha". Ha asegurado que el socialismo "está para servir a los más vulnerables y a quienes lo están pasando mal, no como el PP".

"Todo se resume en eso que dijo de que 'España está en quiebra'. Vivimos tiempos difíciles, pero echemos la vista atrás. Hace un año no existía la vacuna y no podíamos abrazar a nuestros seres queridos. 800.000 trabajadores estaban en ERTE y ya se ha reincorporado el 95%", ha dicho en tono triunfalista.

Casado y Abascal, según Sánchez, "dibujan una España a su imagen y semejanza": "Triste, sin ideas y en quiebra". "Es más necesaria que nunca la estabilidad. Hemos aprobado unos nuevos Presupuestos con el apoyo de once partidos. Quien da estabilidad a España es el PSOE", ha clamado.

"El PP vota en contra del salario mínimo, del ingreso mínimo vital, se opone a la ley de la eutanasia, a la revalorización de las pensiones. Por eso es tan importante que reivindiquemos la acción del Gobierno. La socialdemocracia es más necesaria que nunca", ha continuado.

Ya con la vista puesta en la crisis del coronavirus, Sánchez ha puesto al ciudadano ante una disyuntiva: o la salida "neoliberal" o la "socialdemocracia". "La gente quiere respuestas socialdemócratas, no como en la crisis de 2008", se ha respondido a sí mismo.

Sobre el incremento progresivo del virus y las nuevas variantes, ha dicho trabajar "en la máxima coordinación con Europa" y ha pedido a los ciudadanos "responsabilidad y solidaridad tanto en la vacunación como en el uso de la mascarilla".

"Es un orgullo ser español. Hay algunos que no se felicitan por ello y no lo viven como un éxito colectivo. Fuera nos miran con envidia, pero dentro hay gente que parece que no se alegra. A los que rabian, este éxito también es suyo", pero no ha puesto el nombre de ningún partido político a los que se refería, la mayoría de ellos socios suyos en la aprobación de los Presupuestos.

