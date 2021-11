Abascal coincide con Yolanda Díaz en denunciar "la represión" contra los trabajadores en Cádiz

Si ahora mismo España estuviese en campaña electoral, los dos candidatos a la presidencia del Gobierno más antagónicos, el de Vox y la del "Frente Amplio" que pretende integrar a todo el espacio a la izquierda del PSOE, estarían coincidiendo en algo. Santiago Abascal y Yolanda Díaz denunciaban este martes "la represión" policial contra los trabajadores del metal en Cádiz, que mantienen su huelga indefinida. La protesta volvía a terminar con cargas policiales y un detenido, además de con seis agentes de la Policía Nacional heridos leves.

Para Abascal y Díaz, los policías se están excediendo en sus actuaciones, algo a lo que no sería ajeno el Ministerio del Interior. Durante todo el día, el empleo de un vehículo blindado BMR (Blindado Medio Sobre Ruedas) en las labores de dispersión de los manifestantes hacía poner el grito en el cielo a destacados dirigentes de partidos de izquierdas, como el líder de Más País, Íñigo Errejón, o el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián.

Yolanda Díaz se refería a la presencia de esa "tanqueta" e informaba de que había pedido el lunes al ministro Fernando Grande-Marlaska la retirada de la misma. Los manifestantes, enfatizaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, "no son delincuentes" sino que "están legítimamente defendiendo sus derechos". Y se trata, remarcaba, de "derechos fundamentales".

La lucha de los obreros del metal es la reivindicación legítima de una provincia condenada a la miseria.



En lugar de escuchar sus demandas, Marlaska ofrece abandono y represión.



Una postura prácticamente idéntica a la de Abascal, que incluso empleaba términos iguales: "La lucha de los obreros del metal es la reivindicación legítima de una provincia condenada a la miseria" señalaba el presidente de Vox en su cuenta de Twitter, donde acusaba a Grande-Marlaska de "ofrecer abandono y represión" en lugar, decía, de "escuchar sus demandas".

Según su diagnóstico, la única salida a la situación que se vive en la provincia andaluza es la "reindustrialización" de la Bahía de Cádiz y no, decía, los "colorines, discursos snob, agendas contrarias a sus intereses" que a juicio de Abascal ofrece la izquierda en lo que califica de "traición a los trabajadores".

Díaz, este martes en el Congreso. EFE

La 'tanqueta'

Lo que muchos, incluidos los dirigentes políticos, han definido como 'tanqueta' no es otra cosa que un un vehículo blindado que hace años la UIP compró a las Fuerzas Armadas. Concretamente al Ejército de Tierra.

Las fuentes consultadas en Interior y en las Unidades de Intervención Policial (más conocidos como antidisturbios) defienden su utilización frente a quienes han criticado la imagen de este voluminoso vehículo por las calles de esa ciudad en medio de las protestas. Algunos asegurando que se trataba de todo un desafío. Una señal más de hostilidad.

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, criticaba que estas tanquetas no se vieron en las manifestaciones de Núñez de Balboa (Madrid) en protesta por las declaraciones del estado de alarma durante la pandemia, ni tampoco en Chueca "con la manifestación de neonazis". "¿Las veremos este sábado en la manifestación por Ley Mordaza?", se preguntaba en alusión a la protesta convocada por sindicatos policiales contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

"Es un vehículo operativo, su función no es provocar ni intimidar. Se usa para abrir paso frente a los obstáculos en vía pública", afirman los antidisturbios a EL ESPAÑOL. Los agentes echan mano del mismo, con la pala a veces encajada por añadidura en la parte delantera, cuando el objetivo es despejar una calle en la que se ha acumulado una cantidad desmesurada de material que interrumpe el orden público. Es el caso de los contenedores con los que se forman a veces barricadas en esta clase de situaciones.

Una imagen de las protestas en Cádiz. EFE

Sin embargo, las críticas han llegado también de parte de quienes, al ver que se emplean medios como este, han lamentado que no se dotara de este recurso a los agentes en disturbios de mucho mayor calibre, como los acaecidos en los últimos años en Cataluña en octubre de 2017 y de 2019. Esa ha sido la opinión manifestada, por ejemplo, por la Unión Federal de Policía.

Interior defiende su uso

El Ministerio del Interior ha defendido que los mandos de la Policía recurran por "criterios operativos" en las protestas a este vehículo BMR. A lo largo de la jornada fuentes de la cartera dirigida por Marlaska explicaron que se tuvo que utilizar, como en otros episodios de disturbios callejeros, con el fin de despejar la vía ante la colocación de barricadas y también para cerrar el paso a la circulación.

Las fuentes de Interior recuerdan que se trata de un recurso habitual de estas unidades especializadas que se activa según el criterio de los jefes policiales al frente de los operativos. Estos mandos también pueden autorizar otros elementos disuasorios como escopetas para disparar salvas al aire, "según el criterio de proporcionalidad aplicado en cada momento".

Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía negaron también que este vehículo estuviera pertrechado con alguna clase de armamento militar. "No es una tanqueta, es vehículo militar blindado para retirar barricadas. No tiene armamento, sólo una pala. No lleva elementos para atacar a los manifestantes", ha explicado el delegado Pedro Fernández este martes en la Cadena SER.

