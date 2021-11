Yolanda Díaz y sus 'mosqueteras' borran a Podemos del mapa de la izquierda española

Yolanda Díaz enmarcó este sábado en el "amor" y la "amistad" su relación con Ada Colau (Barcelona en Comú), Mónica García (Más Madrid) y Mónica Oltra (Compromís). "Lo más importante es que nos queremos y que todas compartimos que nos queremos", llegó a decir en el acto celebrado en Valencia, que se interpretó como el lanzamiento de la plataforma que la vicepresidenta del Gobierno quiere impulsar para aglutinar a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE. "Esto es el comienzo de algo que va a ser maravilloso", auguró.

Este 'todas para una y una para todas', que diría Alejandro Dumas, convierte a las mencionadas en una suerte de leales 'mosqueteras' para la noble causa de Díaz de reflotar el espacio político de Unidas Podemos. Pero entre tanta sororidad llamó precisamente la atención un agravio. Ni Díaz ni Colau ni García ni Oltra hicieron la menor referencia a la formación morada a lo largo de las dos horas del señalado encuentro. Ni al partido ni a sus dirigentes, ni pasados ni presentes. Tampoco, en consecuencia, a Irene Montero ni a Ione Belarra.

El planteamiento de Díaz, aclamada con fervor este sábado como "presidenta" en reiteradas ocasiones, borra a Podemos del mapa de la izquierda española que aspira a liderar. Las dirigentes cruzaron decenas de elogios, pero todos dirigidos al departamento de cada una de las presentes. Ninguna puso en valor el papel de Podemos desde su nacimiento en 2014 ni desde que gobierna en coalición con el PSOE desde 2018. Tampoco lo hizo la ceutí Fátima Hamed, del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que también participó en el evento pero a quien Díaz reconoció no haber conocido hasta ahora.

El lema "Otras Políticas" con el que las cinco dirigentes bautizaron su encuentro parece excluir también los planteamientos de Podemos, que parecieron más una rémora electoral que un patrimonio a ensalzar en el primer gran acto político de Díaz como heredera designada por Pablo Iglesias. Por descontado, tampoco fue pronunciado el nombre del fundador del partido este sábado en el teatro Olympia de Valencia.

Solo Colau pareció estar a punto de mencionar a Iglesias. Pero no para bien. "Yo no me he cambiado de casa. Llevo seis años desmintiendo un bulo sobre que me he cambiado al barrio más rico de Barcelona. Pero no es así", subrayó la alcaldesa. 'No como otros', le faltó añadir. Díaz también dibujó su propia figura como la de "una persona normal y corriente". "Voy por Madrid sin escolta, hago vida normal", destacó.

Yolanda Díaz, Fátima Hamed, Mónica Oltra, Mónica García y Ada Colau, en el escenario tras el acto. EE

Lo hicieron en respuesta a las preguntas de Carolina Ferre, que ejerció de moderadora. La periodista metía con gracia el dedo en la llaga, pero las protagonistas esquivaban los líos con la misma maestría. Sobre los partidos que deberán conformar esta alianza, solo Ada Colau se pronunció con cierta concreción. "Hay que olvidarse de la batalla de las siglas, el reto que tenemos no es el de las próximas elecciones, sino el de las próximas generaciones", afirmó.

Tras esta respuesta, la presentadora dio el turno de palabra a Mónica García, que tuvo la ocasión de, en nombre de Más Madrid, aplaudir o combatir la afirmación de Colau de aparcar las siglas en favor del movimiento que trata de aglutinar Yolanda Díaz. Pero la líder madrileña optó por esquivar la pregunta. Tan solo dijo que "uno de los primeros actos hay que normalizar es sentarnos". Anunció, eso sí, que Más Madrid seguirá formando parte de estos encuentros. "No solo nos vamos a sentar hoy. El feminismo ha venido para quedarse", agregó.

Mónica Oltra, en línea con García, subrayó que "es bueno escuchar y dejarse convencer". A ella, como organizadora, le tocó responder a otra incisiva pregunta de Carolina Ferre. ¿Cómo se ha hecho la selección de las participantes del acto? ¿Por qué solo estas cinco mujeres? La vicepresidenta valenciana lo resolvió con un "porque esto tiene que ser manejable". También tiró del clásico "somos todas las que estamos, pero no estamos todas las que somos". "Representamos a muchas", agregó, y zanjó la cuestión con un sarcástico "tampoco nos apetecía invitar a Ayuso".

Todas las 'mosqueteras' exhibieron sintonía con Yolanda Díaz, la nueva primera espada de la izquierda española -con permiso de Pedro Sánchez-. Pero fue palpable una entrega más clara por parte de Colau y de Hamed. La alcaldesa de Barcelona exhalaba felicidad: "¡Qué contenta estoy!", exclamó cuando le dieron el último turno de palabra tras haber departido con "la mejor ministra de Trabajo".

Omisión intencionada

Preguntadas al respecto, fuentes de la organización subrayaron que "no hubo menciones a Podemos, pero tampoco a En Comú, Más Madrid ni Compromís". "Pretendía ser un acto para hablar de políticas y sus políticas, no de los partidos", defendieron. Así fue, en efecto. Ensalzaron la "respuesta social" a la pandemia de Díaz, la "política de vivienda" de Colau", la "defensa de la dependencia" de Oltra. Pero no el rol que desempeñó ninguna de sus formaciones.

Sí hubo, en cambio, numerosas alusiones al PSOE. "La gente sabe que cuando estás gobernando con el PSOE, pues el PSOE llega hasta donde llega y hasta donde le estiramos, que también es importante", bromeó Oltra. "Con mi correlación de fuerzas llego hasta donde llego. Si queréis que llegue más lejos, en las próximas elecciones ya sabéis lo que tenéis que hacer", agregó Colau. Como era de esperar, tampoco faltaron las menciones al PP. García le dijo a Oltra que los populares valencianos no eran los peores. "Los tenemos nosotros", manifestó en alusión a Madrid.

Además de la gran elipsis sobre Podemos, el acto careció de una explicación: la del "proyecto de país" que dijo tener Yolanda Díaz. La ronda de titulares que solicitó Ferre para cerrar el acto puso de manifiesto lo etéreo que resultó. "Ilusión, futuro y esperanza", destacó Colau. "Caminamos juntas desde la diferencia", resumió Oltra. "Política de la gente para la gente", subrayó Hamed. "Soñemos en grande", afirmó Díaz. Quizá la mejor síntesis fue el "política bonita" escogido por García.

Sigue los temas que te interesan