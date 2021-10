Juan Carlos Rodríguez Ibarra teme más a Yolanda Díaz que a Pablo Iglesias: "Es peligrosa"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra alerta sobre Yolanda Díaz: asegura que la vicepresidenta segunda del Gobierno "es peligrosa". El durante 24 años presidente de la Junta de Extremadura aprovechó este miércoles una nueva oportunidad, una entrevista en laSexta, para marcar distancia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que animó a distanciarse de Unidas Podemos y pactar con el PP.

"Pablo Iglesias era el producto de una teoría política que había aprendido en la facultad y en los libros. Yolanda Díaz es el producto del Partido Comunista y los comunistas saben mandar. Es peligrosa", advirtió Rodríguez Ibarra, así como que siempre que los socialistas han gobernado con los comunistas "ha ido mal". "Muy bien no nos va a ir porque siempre hemos sido los traidores para ellos".

En relación con la reforma laboral, el histórico dirigente del PSOE dice seguir la controversia en el seno del Gobierno "con cierta preocupación y desesperanza" y lamenta que su partido no sea capaz de "tirar del PP para el centro" y tender la mano a su líder, Pablo Casado. A Casado y también a Sánchez afea "un comportamiento infantil" que achaca a que "no vivieron una guerra ni una dictadura".

"El PSOE es menos democrático"

Para Rodríguez Ibarra "no hay que pactar con iguales" sino "con gente diferente". A su juicio, lo que ocurre con la reforma laboral es que PSOE y Unidas Podemos se están peleando "por el electorado".

Preguntado ya particularmente sobre Sánchez, Rodríguez Ibarra, que votará al PSOE "hasta la muerte", considera que el partido es "menos democrático" porque "no hay debates" y no esconde su decepción por la que parece la para él medida más dolorosa adoptada desde sus filas: el indulto a los presos del 'procés'. "No han sido un bálsamo para nada. Han salido a la calle sin pedir perdón".

Sobre el hipotético regreso de Juan Carlos I a España, el expresidente extremeño quiso recordar que el hoy Emérito "es una persona que renunció a todos los poderes del Estado que le dejó Franco" y que "salvó el golpe de Estado". No obstante, admite que "es feo" defraudar y que en caso de volver "complicaría la vida a Felipe VI".

