Carmen Calvo y Pablo Iglesias chocan por la reforma laboral: "Tenéis 35 escaños. Humildad"

Los exvicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias volvieron a debatir vivamente este lunes en la radio, esta vez a cuenta de la reforma laboral, que ocupa y confronta al Gobierno. Iglesias da por hecha la derogación y pide al PSOE que respete las competencias del Ministerio de Trabajo. Calvo no lo ve así: aboga por una norma consensuada en el seno del ejecutivo y por escuchar tanto a los sindicatos como a la patronal. De propina, recordó a su interlocutor que Unidas Podemos apenas cuenta con 35 escaños por 120 de los socialistas.

En la Cadena SER, Iglesias reveló que habló con sus "compañeros" este lunes y les pidió "calma" porque les ve "duros, sobre todo a Yolanda (Díaz)". Para Iglesias, "Unidas Podemos y Yolanda han ganado ya" y "es imposible que no haya derogacion de la reforma laboral". "Es una batalla ganada -añadió- que cuenta con el apoyo de los sindicatos, de toda la gente de izquierdas y que ha obligado a Adriana Lastra a decir que la va a derogar el PSOE". El exlíder de Podemos cree que el problema entre los socios no es de "diferencias" sino de "visibilidad", por lo que ha pedido a esos compañeros "relax y sonrisas".

Sobre esa "visibilidad", Iglesias considera que el mérito es de Trabajo, ministerio que, recordó, Unidas Podemos "peleó" a la hora de repartirse el Gobierno con el PSOE. Es en este punto en el que acusó a los socialistas, con Calvo a escasos metros, de torpedear a Díaz: "Tenemos muchos más votos en proporción a las competencias que nos correspondieron, pero el argumento es 'como yo tengo 100 escaños, yo meto las narices en tus competencias, pero eso sí, a ti que no se te ocurra decir ni mu de las armas que hemos decidido vender a Arabia Saudí o que Bankia no se convierta en un banco público o que las eléctricas van a poder seguir yéndose de rositas', que es en realidad el planteamiento que hay aquí'".

📽🔴 VÍDEO | Iglesias, sobre la crisis de la coalición: "A Yolanda le he dicho que están siendo muy duros, pero esto está ganado ya (...) Les he planteado relax y sonrisas y si el PSOE pide protagonismo, pues se les da protagonismo"https://t.co/dwXwnC2Wo4 pic.twitter.com/smCPaiaEsT — Hora 25 (@hora25) October 25, 2021

"Al socio se le respeta"

"Y aquí sí me pongo serio -continuó Iglesias- porque lo que falta es cultura de la coalición. Algunos se creen que siguen gobernando en solitario. Les encantaría tener un gobierno en solitario. Han tratado de hacer un gobierno de coalicion como si gobernaran en solitario, pero eso se ha terminado. Al socio de gobierno se le respeta".

Y Calvo respondió: "Yo no he utilizado el 'ya hemos ganado'. (...) Es el videpresidente (Iglesias) el que ha dicho varias veces que ha dado órdenes o que ha dicho a sus compañeros. No es ningun combate. Aquí debemos mantener este debate de otra manera. Yo vuelvo a insistir en que hay dos partidos que evidentemente van a tener algún tipo de matiz sobre los contenidos de la reforma laboral. (...) El partido que tiene ese ministerio (Trabajo) no puede poner encima de la mesa una propuesta unívoca y sola".

📽 Carmen Calvo: "El partido que tiene ese ministerio (Trabajo) no puede poner encima de la mesa una propuesta unívoca y sola"



📲 #ElÁgoraDeHora25https://t.co/dwXwnC2Wo4 pic.twitter.com/VMgFfhCg5L — Hora 25 (@hora25) October 25, 2021

La exvicepresidenta primera recalcó que la laboral es una reforma "de calado" que afecta a otros ámbitos como la formación profesional o las pensiones. "Cómo vamos a acometerla sobre un ministerio sin un acuerdo básico", preguntó. Calvo defiende el "diálogo social" y una solución acordada "a tres partes": el Gobierno con sus dos patas, los sindicatos, que es verdad que hay que escucharlos mucho, y la patronal". "Esto -remató Calvo- requiere finura y esa finura no puede ser 'ya hemos ganado'".

"Estáis gobernando por el PSOE"

La socialista no pasó por alto tampoco la frase 'tenemos muchos más votos en proporción a las competencias que nos correspondieron' o el número de escaños que Iglesias otorga al PSOE: "Me voy a remontar al sorpasso, a cuando mi partido iba a desaparecer. Y aquí estamos. Ya sé que la aritmética y la proporción de escaños que tenemos no le gusta al vicepresidente que se la recuerde, pero no son 100, son 120 escaños. Unidas Podemos completa lo que necesita el Gobierno, que ni siquiera tenemos mayoría absoluta después de ir a segundas elecciones que él mismo (Iglesias) dice que las provocaron".

📽 @carmencalvo_: "Unidas Podemos gobierna por los 120 escaños del PSOE y nosotros podemos gobernar por completáis con 35 escaños, lejos de una mayoría absoluta que luego tenemos que ir a trabajar parlamentariamente"



📲 #ElÁgoraDeHora25https://t.co/dwXwnC2Wo4 pic.twitter.com/9JtYEqjOzC — Hora 25 (@hora25) October 25, 2021

"Y voy a recordar una cosa -zanjó Calvo ante Iglesias-: Unidas Podemos gobierna por los 120 escaños del PSOE. (...) No se olvide que si estáis haciendo gestión, que yo me alegro, es primero por la fuerza electoral que tiene el PSOE, y esto forma parte de la realidad. Conviene que asumamos estas cosas con un poco de humildad y tranquilidad".

