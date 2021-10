Pedro Sánchez "volvería a confinar" a toda la población: "Salvó medio millón de vidas"

Pedro Sánchez "volvería" a ordenar el confinamiento de toda la población en caso de repetirse una situación como la de marzo de 2020, con la transmisión de la Covid-19 disparada. El presidente del Gobierno ha defendido este domingo una decisión que recuerda "muy compleja" y más tarde declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Sánchez, en Mérida con motivo del XIII Congreso Regional del PSOE de Extremadura -donde ha anunciado una partida de 100 millones de euros para los "hogares más vulnerables" en invierno-, ha explicado que la evolución de la pandemia obligó a tomar medidas "absolutamente inéditas" pero que, ha subrayado, en el caso del encierro, "permitieron salvar medio millón de vidas de nuestros compatriotas".

"En ese momento en el que tuve que tomar una decisión de esas características -ha continuado Sánchez- supe que no estaba solo, que os tenía a todo el Partido Socialista. No estuve solo, nunca lo estuvimos. Es verdad que no estuvimos todos. Faltó, como a todas las grandes citas, la derecha espñaola. Pero por eso somos el partido más imprescindible, porque somos el partido que nunca ha fallado a España".

Vacunación, recuperación

El presidente ha asegurado sentirse "altamente emocionado, conmovido" con el hecho de que "los jóvenes de 12 a 19 años se estén vacunando en el mismo porcentaje que los mayores de 60-70 años" porque, a su juicio, "eso es lo que representa a España". "Lo digo sin autocomplacencia, con orgullo -ha seguido Sánchez-, que después de esta calamidad nos hemos levantado, lideramos la vacunación y lideraremos la recuperación".

En este sentido, Sánchez, ante los socialistas extremeños, ha desvelado que la canciller alemana, Angela Merkel, le felicitó en el reciente acto en Yuste "por los extraordinarios datos de España". El presidente ha recalcado que "nuestro Estado del bienestar no ha antepuesto los más ricos a los más vulnerables, algo que parece evidente pero que no ha ocurrido en todos sitios".

