Retuerto quiere liderar el PSOE en Murcia: "Seguro que a Ferraz le gusta que una mujer emprenda"

Lourdes Retuerto lidera la candidatura alternativa a la oficialista de José Vélez por la Secretaría General del PSOE en Murcia. A priori, el actual delegado del Gobierno -y amigo personal del presidente, Pedro Sánchez- parte con ventaja frente a la senadora porque Vélez presentará unos 2.000 avales el 28 de octubre, cuando comience la campaña de las primarias, frente a los 216 que entregará Retuerto.

Otro dato que juega a favor del delegado del Gobierno: en el Congreso Federal del PSOE en Valencia, el secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo un guiño con la candidatura de José Vélez al nombrar a uno de los dos coordinadores de su campaña, Francisco Lucas, como secretario de Transparencia y Regeneración Democrática de la nueva Ejecutiva Federal del PSOE.

A pesar de ello, la senadora y candidata a las primarias socialistas, Lourdes Retuerto, subraya que no piensa tirar la toalla frente al candidato oficialista de Ferraz: "Estoy muy ilusionada haciendo la ruta de precampaña y ya he visitado siete agrupaciones". De hecho, este domingo celebra un acto en el municipio de Beniel para reivindicarse como alternativa: "Los pesos pesados de mi equipo de trabajo y los artífices de mi proyecto son militantes de base, gente que lleva muchos años en el PSOE porque mi proyecto nace de la militancia y para la militancia".

- ¿Considera que Pedro Sánchez declina la balanza a favor de José Veléz por meter a un coordinador de su campaña en la nueva Ejecutiva Federal del PSOE?

- Yo creo que no hay ninguna interferencia desde Madrid en la campaña. La democracia interna del PSOE es respetada por todas las estructuras del partido y siempre se fomenta porque es lo que pone en funcionamiento el debate y el diálogo en las agrupaciones municipales.

- ¿Alguien de Ferraz ha hablado con usted tras presentar su candidatura a la Secretaría General del PSOE en Murcia?

- En el Congreso de Valencia estuve con gente del partido, aunque no hablamos concretamente de mi candidatura, pero es una conversación pendiente que mantendré en breve para contarles mi proyecto. Seguro que les gusta que una mujer valiente, emprenda una alternativa en la Región de Murcia, para que se activen las primarias y nos pongamos todos a trabajar.

Lourdes Retuerto, presentando su candidatura a las primarias del PSOE en Murcia. Europa Press

El eslogan del proyecto de la senadora Lourdes Retuerto (Bilbao, 1971) es 'Sentir socialista' y se marca varios objetivos, como modernizar la organización con la creación de la Secretaría General del Militante. También quiere reforzar el papel de la mujer en el partido, apostando por el empoderamiento femenino, así como por los jóvenes, el municipalismo, el desarrollo del medio rural y la recuperación del Mar Menor, como prioridad en materia medioambiental.

- El trabajo en el Senado es muy distinto a la labor orgánica de la Secretaría General del PSOE de la Región de Murcia. ¿Qué ha motivado a Lourdes Retuerto a presentarse a las primarias?

- Fundamentalmente, volver a abrir el partido a la sociedad, salir a la calle, abrir las casas del pueblo y retomar el trabajo constante con la militancia, así como una comunicación frecuente entre la institución y los militantes para que el mensaje del PSOE cale en la sociedad murciana. Hay que volver a tomar el pulso de la calle por los meses que hemos perdido a causa de la pandemia. Mi proyecto es social. Necesitamos recuperar la marca de la Región de Murcia porque está machacada por los sucesivos gobiernos del PP y la prueba es el estado del Mar Menor donde no se han sabido conjugar proyectos de desarrollo de esta comunidad con la sostenibilidad.

A las urnas el '20-N'

La campaña de las primarias empezará tras la entrega de los avales, el 28 de octubre, y se prolongará hasta el 20 de noviembre: el día en el que los militantes están llamados a las urnas para decidir si el nuevo secretario general de los socialistas murcianos será el delegado del Gobierno, José Vélez, o la senadora Lourdes Retuerto. El Congreso del PSOE en Murcia se celebrará entre el 4 y el 5 de diciembre, con la asistencia de Pedro Sánchez.

El proyecto de Vélez es continuista respecto a la línea de trabajo que inició el actual secretario, Diego Conesa, y que le permitió romper con 24 años de derrotas del PSOE ante el PP en las elecciones autonómicas. Por ese motivo, en algunos sectores del socialismo murciano no se ha entendido que se postulase a las primarias la senadora Retuerto: politóloga de formación, secretaría general de la agrupación socialista Levante, y que aplacó la crisis del PSOE en Cartagena, situándose al frente de la gestora que se creó cuando la candidata socialista, Ana Belén Castejón, cerró un pacto esta legislatura para gobernar el Ayuntamiento junto a PP y Cs.

- ¿Cree que el PSOE en Murcia corre el riesgo de acabar dividido a nivel interno al haber dos candidaturas?

- No. Al contrario, yo creo que salimos mucho más reforzados después de los congresos con un proyecto integrador y de unidad. Hay que aprender a entender que la democracia interna tiene eso, hay una campaña por las primarias, y cuando se clausure el Congreso de la Región de Murcia, a partir del 5 de diciembre, todos a remar en la misma dirección.

José Vélez durante la presentación de su candidatura a la secretaría general del PSOE en Murcia. Badía

- ¿Su candidatura cuenta con el apoyo del sector díscolo del actual secretario general, Diego Conesa, como la exdiputada María González Veracruz, cuyo nombre sonó en su momento para postularse a estas primarias?

- No. Nosotros vamos agrupación por agrupación y el que se quiera sumar será bienvenido. Las puertas de este proyecto están abiertas a toda la militancia. Aquí no hay nombres, aquí hay un proyecto. Mi hoja de ruta es trabajar voto a voto, militante a militante, con mucha cercanía con los compañeros de las agrupaciones.

- ¿José Vélez y usted han hablado?

- No. Estuvimos en el Congreso Federal del PSOE en Valencia y es un compañero, o sea que la relación es buena. No he hablado con él directamente sobre las primarias, pero nos vimos en el congreso, nos saludamos amablemente y con muchísimo respeto.

- ¿Considera que tiene posibilidades de hacerse con la Secretaría General frente al candidato oficialista de Ferraz?

- Cuando se abren las urnas, las personas tienen que votar y en esa libertad estoy trabajando: cada voto suma. Aquí no hay oficialistas, la gente tiene que ejercer su derecho a voto: ese es el reflejo de nuestra democracia interna.

- ¿La baza de su candidaura es tirar del voto feminista del PSOE?

- Creo que ahora hay un momento importante para las mujeres y lo ha demostrado Pedro Sánchez con su ejecutiva, pero las mujeres no solo deben ser una foto, tienen que tener voz y formar parte de la toma de decisiones y en esa lucha estoy yo.

