La ley de protección animal de Belarra prohíbe tener más de 5 mascotas y resignificará los zoos

La ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido este miércoles el compromiso de su departamento con el bienestar animal en la presentación de la Ley de Protección y Derechos de los Animales, norma con la que el Gobierno “salda una deuda pendiente con los animales”.

Belarra ha hecho estas declaraciones durante su intervención en un acto organizado este miércoles en Madrid con motivo del Día Mundial de los Animales, celebrado formalmente el pasado 4 de octubre, en el que ha aprovechado para exponer las líneas principales de la nueva Ley de Protección y Derechos de los Animales y reconocer además la labor de diversas organizaciones y colectivos del sector.

La norma, en proceso de información pública desde este miércoles, aspira a "convertir en paraguas normativo estatal lo que ya es el sentir común de la calle”, ya que incluye referencias a "la prohibición del sacrificio de animales de compañía, el abandono cero, el fin de actividades como las peleas de gallos o el tiro al pichón y la cría indiscriminada de animales para que sea practicada sólo por personas o instituciones autorizadas para ello”.

Así es la ley de protección animal

La nueva ley, entre otras materias, prohibirá la cría de mascotas a particulares, la compra de animales en tienda y propone resignificar los zoos para reconvertirlos en lugares de cría autóctona en cautividad. El principal objetivo de la norma es el “sacrificio cero” y el “abandono cero”.

Los particulares no podrán tener más de cinco animales en su hogar y quienes quieran tenerlos deberán registrarse como núcleos zoológicos. En el caso de que un particular cuente con cinco o más mascotas cuando se apruebe la ley, no estará fuera de la ley pero no podrá adquirir más.

Otra de las medidas destacadas de esta norma que también van en la línea del sacrificio cero, es la prohibición de los animales en tienda. "Evita la compra compulsiva", ha señalado Torres, y actúa en cuanto a la "situación de bienestar" de las mascotas "en estos espacios".

Del mismo modo, se prohíbe la cría de especies no autóctonas incluidos los zoológicos, que dejaran de poder comprar animales, sobre todo grandes mamíferos y cetáceos. El objetivo es la reconversión estos espacios como centros de reintroducción de especies autóctonas.

"Los animales sufren"

Según la ministra "gran parte de la sociedad española cuida de sus animales, que también sienten, tienen miedo y sufren, como de su propia familia y se escandalizaría por las situaciones degradantes a las que se ven expuestos", entre las cuales ha enumerado “los perros atados al sol, las aves disparadas por afición o las descargas eléctricas como castigo”.

Evitar el daño a los animales supone "blindar la mejor característica humana: no ser indiferentes al dolor ajeno” y para ello se ha creado una ley que será "clave de bóveda" para la construcción de "una arquitectura legal" en esta materia ya que “las competencias de protección animal muestran la interrelación entre la agenda social y la animal”.

En el mismo acto han participado también varios expertos como el director de la Asociación Nacional de Defensa de los Derechos de los Animales, Alberto Díez, quien ha celebrado lo que considera "un día histórico, porque ésta era una asignatura pendiente" y el respeto por los animales "no tiene ideología, es un proyecto común a toda la sociedad".

La abogada de la Federación de Asociaciones de Protección Animal, Arancha Sanz, ha insistido en la importancia del abandono cero como objetivo pues según sus datos “en España se abandona un animal de compañía cada dos minutos", lo que sitúa a España a "la cola de Europa en materia de protección animal".

La presidenta de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, Carla Cornellá, también se ha felicitado por la aprobación de una ley que "responde a una demanda social histórica" para la protección "real y efectiva" de los animales.

El director general de los Derechos de los Animales, Sergio García Torres, ha descrito la norma como "el punto que fija un antes y un después" en esta materia, al contribuir a modelar un marco legal que "situará a España a la vanguardia de los derechos de los animales”.

