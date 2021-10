Ayuso y el resto de barones del PP muestran unidad con Casado: “Aquí no hay codazos ni zancadillas”

Pablo Casado reunía este sábado, en la primera jornada de la Convención Nacional del PP en Valencia, a los barones del partido, incluida Isabel Díaz Ayuso, recién llegada de su gira por EEUU. La presidenta madrileña era la ultima en aparecer, en medio de una gran expectación mediática y entre gritos de "presidenta" de muchos simpatizantes populares, al Palau de les Arts Reina Sofía.

La precedían el murciano Fernando López Miras, el castellanoyleonés Alfonso Fernández Mañueco, el gallego Alberto Núñez Feijóo y el andaluz Juan Manuel Moreno. Feijóo era el que hacía un llamamiento más nítido de unidad y "lealtad" de puertas hacia dentro. "Este no es un partido de zancadillas y codazos, eso se lo dejamos a otros" afirmaba el único gobernante popular que goza de mayoría absoluta, quien también elogiaba a Ayuso y su victoria el 4-M en Madrid.

La presidenta madrileña, rodeaba de una inmensa nube de cámaras, no se detenía en el micrófono preparado a la entrada para hacer declaraciones, aunque ante varias preguntas sobre si lanzaría durante la jornada un mensaje de unidad asentía con la cabeza. Mientras tanto en el auditorio, y justo después de que hablasen los alcaldes populares, incluido el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pronunciaba un discurso el ex primer ministro de Dinamarca y ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, la principal estrella internacional invitada en la penúltima jornada del cónclave, que terminará este domingo en la Plaza de Toros de la capital del Turia.

En general, casi todos los dirigentes eludían o pasaban de puntillas por la batalla por el PP de Madrid, origen de las desavenencias previas a la Convención entre Ayuso y la dirección nacional del partido. Tan solo el eurodiputado y ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se mostraba favorable, a preguntas de los informadores, a que Ayuso sea, como pretende ella misma, la próxima presidenta del PP madrileño, actualmente en manos de una Gestora. "Yo creo que sí" contestaba Margallo.

Por su parte, Juan Manuel Moreno apelaba a la unidad porque "el PP siempre llega más lejos estando unidos. Todos vamos a meter el hombro. El objetivo fundamental es desalojar a Sánchez de la Moncloa. La única alternativa es Pablo Casado. Ayuso en absoluto puede eclipsar el liderazgo de Casado. Pablo es la referencia de nuestro proyecto político. Todos contribuimos a un proyecto común" concluía el presidente d ela Junta de Andalucía".

