El PP exhibirá su 'opa' a Cs en la Convención de Valencia, con Toni Cantó y Hervías en primera fila

El cierre de la Convención Nacional del Partido Popular será una exhibición de la 'opa' de Pablo Casado a Ciudadanos. Al evento, que tendrá lugar en Valencia, prevén acudir Toni Cantó, exportavoz de los naranjas en el parlamento valenciano, y Fran Hervías, exsecretario de organización de la formación. Además, varios diputados tránsfugas confirmaron este miércoles que acudirán también este domingo al acto central de la Plaza de Toros para respaldar "la reunificación del centro político en España", tal y como informó EL ESPAÑOL.

El hoy director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid explicó a este periódico que su intención es acudir a la cita. Todo a pesar de que tendrá que compaginarlo con el Festival de la Hispanidad que su departamento organiza en la capital de España desde el pasado martes hasta el próximo 12 de octubre.

Cantó ya acompañó a Pablo Casado cuando este acudió al congreso autonómico en el que Carlos Mazón fue elegido presidente del PP valenciano. Pero en el PP creen que su presencia en la Convención Nacional de Valencia, donde el actor fue el estandarte de Ciudadanos en la etapa de mayor esplendor del partido, será un duro golpe para los naranjas.

Los populares niegan que estén desarrollando una suerte de Oferta Pública de Adquisición (OPA). Pero reconocen que el trasvase de referentes de Ciudadanos al PP envía a los electores un mensaje positivo para sus intereses: que el espacio político que llego a abarcar el partido de Albert Ribera se encuentra ahora bajo el paraguas de Pablo Casado.

La previsión del PP es que también acudan a Valencia otras figuras representativas de este tránsito, como la exsenadora de Cs y actual diputada del PP en Cataluña, Lorena Roldán. Y en otro ámbito, el de la fontanería política, el exsecretario de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, tal y como informó este miércoles Voz Pópuli.

Tránsfugas reubicados

Este último fue premiado con un sueldo y despacho en la calle Génova tras colaborar con Teodoro García Egea en la desactivación de la moción de censura de Cs y el PSOE en Murcia. A ello, tal y como reveló este periódico, contribuyó uno de los estrechos colaboradores de Hervías, Emilio Argüeso, exdiputado y exsenador de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, que fue expulsado del partido, precisamente, por su participación en la compra de voluntades a favor del PP.

La presencia de este último también está prevista en Valencia el próximo fin de semana. Y con él, la de sus cuatro diputados afines que dejaron el grupo parlamentario de Ciudadanos en Les Corts Valencianes -pero no el acta- tras el cataclismo político de Murcia. Así lo confirmó este miércoles uno de ellos, Jesús Salmerón, que anunció que acudirá personalmente, junto a sus tres compañeros, al cierre de la Convención Nacional que tendrá lugar en la Plaza de Toros de Valencia.

"Allí estaré el domingo junto a mis compis apoyando la necesaria reunificación del centro político en España, ya que solo así conseguiremos echar a Sánchez de Moncloa y a Puig y Compromís de la Generalitat Valenciana", afirmó. El tránsfuga no se ha dado de alta en el Partido Popular, pero no descarta hacerlo en el futuro. "Por ahora no tengo pensado afiliarme al PP, pero ayudaré en todo lo posible para echar al PSOE", manifestó a EL ESPAÑOL.

Los cuatro dirigentes son Salmerón, Cristina Gabarda, José Antonio Martínez y Sunsi Sanchis. Esta última confirmó el anuncio del primero en su perfil de Twitter. "Nos vemos el domingo en la plaza de toros apoyando a quienes conseguirán echar a Sánchez de Moncloa y a Puig de la Generalitat. Esto será posible gracias a la reunificación del centro derecha español y valenciano gracias a Pablo Casado y Carlos Mazón", aseveró.

Así es @salmebe, nos vemos el domingo en la plaza de toros apoyando a quienes conseguirán echar a Sánchez de Moncloa y a Puig de la Generalitat. Esto será posible gracias a la reunificación del centro derecha español y valenciano gracias a @pablocasado_ y @CarlosMazon40 — Sunsi Sanchis (@SanchisSunsi) September 29, 2021

De las cuatro marchas de Ciudadanos, la más sorprendente fue la traición de Sunsi Sanchis, que ostenta el récord de transfuguismo precoz en el parlamento valenciano. La hasta hace poco recepcionista de la sede del partido en Valencia era la siguiente en la lista electoral de Ciudadanos. Como tal, juró el cargo el 21 de abril en sustitución de Toni Cantó -quien sí entregó su escaño-.

Sanchis, en cambio, dimitió tan solo 15 días después de tomar el asiento al que se aferró. En su caso, con una gran contradicción, pues accedió al acta de Ciudadanos cuando ya se habían puesto en marcha las mociones de censura. Lo ocurrido en Murcia no le impidió entrar a formar parte del partido y pasar a cobrar los 35.000 euros brutos de la asignación reglamentaria de los diputados valencianos. Pero lo utilizó de excusa, acto y seguido, para dejar el partido al considerar que se había vendido al 'sanchismo'.

Todo lo relatado ocurrió hace apenas cinco meses, pero en este caso se cumple la máxima de que las cosas, en política, cambian mucho y deprisa. Los dirigentes enumerados, ajenos a su reciente pasado en Ciudadanos, acudirán sin tapujos este fin de semana a rendir pleitesía a Pablo Casado como su nuevo líder, y este los recibirá en el PP con los brazos abiertos para fagocitar a la formación de Inés Arrimadas.

