La traición de Sunsi, la recepcionista de Cs: coge el acta que dejó Toni Cantó y se va al mixto a los 15 días

La diputada Sunsi Sanchis logró este viernes el récord de transfuguismo precoz en el parlamento valenciano. La hasta hace poco recepcionista de la sede del partido en Valencia era la siguiente en la lista electoral de Ciudadanos. Como tal, juró el cargo el 21 de abril en sustitución de Toni Cantó. Pero dimitió tan solo 15 días después con los mismos argumentos utilizados por el actor. Con una gran diferencia: ella no deja el acta. Pasará al grupo de no adscritos y conservará el escaño y el sueldo.

"No puedo seguir en el proyecto de Cs después de venderse a Sánchez y que la dirección del partido siga sin hacer autocrítica tras la debacle en Madrid", manifestó en su cuenta de Twitter, donde compartió la misma carta que los diputados Jesús Salmerón, Cristina Gabarda y José Antonio Martínez, que también dimitieron.

Los cuatro son discípulos tanto de Fran Hervías, dirigente ya a sueldo del PP; como de Emilio Argüeso, expulsado de Ciudadanos por su participación en la compra de voluntades a favor de los populares en el cataclismo político de Murcia. Pero la decisión de Sunsi Sanchis es la más difícil de justificar. Los tres restantes tienen el argumento de que el partido ha cambiado desde que juraron en 2019. Pero ella se incorporó con el viraje ya realizado.

En el parlamento valenciano resonaba con fuerza este viernes una pregunta: Si Sunsi Sanchis considera que Ciudadanos es un partido vendido al 'sanchismo' por pactar con el PSOE las mociones de censura de Murcia contra el PP ¿Por qué razón aceptó incorporarse a su grupo parlamentario cuando esta maniobra política que tanto detesta ya se había producido?

La diputada tránsfuga rehusó este viernes a responder a las preguntas de EL ESPAÑOL. "No haré declaraciones. Me remito al escrito", zanjó. Pero el escrito no resuelve la gran incógnita ¿Qué oscuro motivo le llevó a militar durante 15 días entre los vendidos a los socialistas?

Tal vez el económico, según especulan sus ya excompañeros de filas, los 35.000 euros brutos de la asignación reglamentaria de los diputados valencianos. ¿Juró el cargo para dimitir y cobrar este salario sin las obligaciones propias de los diputados que participan en las dinámicas de sus partidos? Esto es lo que piensan no ya en Ciudadanos, sino en el resto de la cámara.

Por contra, los cuatro dimisionarios se aferraron este viernes al manual del buen tránsfuga. Argumentaron que retienen el acta para "poder seguir defendiendo, en libertad, esos valores liberales que Cs ha abandonado". Lo hacen tras una "larga" reflexión, según la carta. El adjetivo suena a chiste en el caso de Sunsi Sanchis.

De recepción al escaño

La nueva representante de los valencianos es licenciada en Ciencias de la Información, según reza en su perfil de Twitter. Pese a marcharse para defender los "valores liberales que Cs ha abandonado", en su biografía se describe como "reformista" y "progresista".

Sanchis, pese a su formación -también es Máster en Comunicación Corporativa-, ejercía realmente de recepcionista en la sede de Ciudadanos en la calle San Vicente Mártir de Valencia, según precisan fuentes del partido.

La dirigente tampoco quiso explicar este viernes a EL ESPAÑOL cuál era exactamente su responsabilidad en el cuartel general de la formación naranja, a la que accedió de la mano de Emilio Argüeso y Juan Córdoba.

El 21 de abril solicitó que sus padres pudieran acudir presencialmente a la jura de su acta. Una vez desembarcó en Les Corts, se interesó de inmediato por conocer los detalles de la remuneración que ahora percibe como ilustre representante de los valencianos entre los 'no adscritos', el equivalente al 'grupo mixto' del Congreso de los Diputados.