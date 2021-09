Toni Cantó, director de la Oficina del Español: "Sánchez sólo defiende el idioma fuera de España"

Toni Cantó (Valencia, 1965) ha vivido un año de vertigo. Lo comenzó como líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y portavoz del grupo parlamentario naranja en las Cortes de su tierra natal y lo va a terminar como alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, dirigiendo la flamante Oficina del Español que esta semana se presentaba en sociedad.

Por el camino, abandonó el que había sido su partido durante años y llegó a estar incluido como independiente en las listas de los populares para las elecciones anticipadas del 4-M en Madrid, posición de la que le sacó una resolución judicial sobre los plazos de su epadronamiento, tras un recurso de la oposición madrileña.

"El otro día vi un vídeo mío que se está compartiendo mucho en redes en las Cortes y me parecía muy lejano, cuando resulta que es de febrero" comenta como síntesis de la intensidad de los últimos meses, mientras posa para el fotógrafo en las dependencias de la Consejería de Cultura.

Un lugar en el que se reencuentra con una vieja compañera de Ciudadanos, la consejera Marta Rivera de la Cruz, y en el que como vecina tiene en el portal de al lado, en la calle Alcalá, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que citará en varias ocasiones aludiendo a la proximidad física con el ministerio.

Acaban de presentar la Oficina del Español...

De Español a EL ESPAÑOL [sonríe]...

Eso es. Ha dicho la presidenta Ayuso que "la lengua inglesa monopoliza los estudios superiores en el mundo entero. Esto nos hace darnos cuenta de que algunas cosas fallan". Curiosamente la Comunidad de Madrid presume desde hace años de un programa bilingüe en la escuela pública.

Yo creo que no hay ninguna contradicción. El inglés es otro idioma importantísimo en el mundo, y a mí, como padre, o como tío de chavales que estudian en una comunidad como la mía, en Valencia, me da mucha envidia el bilingüismo en Madrid, porque les permitirá optar a mejores trabajos, en Madrid, que a los niños en Valencia que estudian, en infantil por ejemplo, todas las horas en valenciano, muy poquito, practicamente lo mismo que estudiaba yo, en inglés, y nada en español.

Entonces tengo envidia sana. Yo espero que el ciclo electoral cambie pronto y esa gente que está empeñada en empobrecer a la sociedad poniéndole trabas al español o limitar las libertades de sus ciudadanos pronto salga del poder democráticamente.

Volviendo a las palabras de Ayuso, ¿qué cosas fallan?.

No sé si hemos hecho cosas mal. Lo que sí que creo es que podemos hacer algunas mejor. Y una de las tareas que tiene esta oficina es profundizar no solo en lo que hemos hecho hasta ahora, que tiene mucho que ver con el siglo XX, sino con el siglo XXI, con toda la aventura de la digitalización, pero también de las publicaciones científicas también en español, de la Inteligencia Artificial, de la programación en español... son muchas cosas a las que creo que hay que dedicarles energía, tiempo y que esperemos que darán pronto sus frutos.

En Cataluña, País Vasco, Baleares o en mi tierra se ponen trabas al español, y eso empobrece a la sociedad.

La presidenta también dice que no tiene el español el lugar que se merece en los contenidos digitales. Es algo que sorprende por el elevado número de hablantes de nuestra lengua en todo el mundo. ¿Qué se puede hacer en ese terreno?

Todo lo que esté en nuestra mano, utilizando todas las competencias que tenemos. Todas las consejerías están colaborando de una forma entusiasta con esta Oficina y yo estoy muy orgulloso y encantado con ello.

Ojalá tuviéramos un Gobierno que hiciera lo mismo. Yo creo que la primera vez que escucho al señor Sánchez [Pedro] defender al español -por cierto siempre lo hace fuera de las fronteras de España, no le he oído en la vida defender el español en mi Comunidad Valenciana, en Cataluña, en el País Vasco, en Baleares, en lugares donde se le está poniendo barreras y limitando la libertad de los ciudadanos para hablarlo, o de otros españoles para trabajar en español en esas comunidades. Le oí por primera vez, como digo, este verano, en EEUU, hablar de la riqueza que supone el español.

Bienvenido sea, yo creo que es a rebufo de nuestra propuesta. Fuimos quienes pusimos el asunto en agenda, y creó mucho revuelo el tema de la Oficina del Español. Ojalá lo defienda su Gobierno dentro también de nuestras fronteras, pero soy bastante escéptico.

Toni Cantó, durante la entrevista. Jorge Barreno.

Cuando se conoció su nombramiento se dijo que la oficina era un "chiringuito".

Si alguien dice que quiere promover el hecho de que vengan más estudiantes de español a la Comunidad de Madrid, y a eso no le asigna, una de dos, o las dos, personal o presupuesto, si no lo hace les está engañando. Porque se queda en un anuncio vacío, en una mera declaración de intenciones sin nada detrás.

Sánchez solo defiende el español cuando está fuera de España, pero en casa no lo hace porque no le dejan sus socios.

Esta Oficina va a trabajar de forma transversal con varias consejerías y áreas como Educación o Universidades, pero también Turismo, y con Cultura. Cuento con el presupuesto de todos ellos. Estoy feliz, y orgulloso de que esto se haya tomado tan en serio que se haya nombrado a alguien, más allá de que sea yo o no, para ponerse manos a la obra.

Ayuso también ha señalado como una de las deficiencias que la Oficina debe combatir el hecho de que en el mundo haya mucha música cantada en español pero producida por países que no son de habla hispana.

También hay grandísimos artistas y grandísimas producciones musicales aquí, en la Comunidad de Madrid. Y musicales, vamos avanzando, también en que cada vez hay más contenidos audiovisuales producidos aquí. Y se empiezan a venir grandes platafomas mundiales. Eso es lo que tenemos que potenciar. La música en español está en un momento fortísimo en todo el mundo y Madrid está en una situación inmejorable para aprovecharse de ello.

Tenemos muchos valores añadidos frente a otros mercados, estamos en un país muy seguro, y en esta comunidad hay una buena sanidad y muy buena conectividad. Aunque la izquierda traslade la idea de que estamos en Afganistán, somos una comunidad muy segura, como dicen todos los datos.

Entrevista a Toni Cantó Jorge Barreno

Hay una corriente en América de crítica furibunda a un legado español que se considera pernicioso sin matices.

Sí, ahí tenemos otra oportunidad. Tenemos que dar esa batalla cultural frente a los que no están orgullosos de su pasado y de su legado. Nosotros sí que lo estamos. Queremos aprovecharnos de que todo lo español está de moda en música y en otras cosas, pero también plantar batalla porque hay que estar orgullosos de nuestro legado. Y frente a quienes derriban estatuas nosotros vamos a ir erigiendo muchas.

Aunque la izquierda haga ver que esto es Afganistán, Madrid es una comunidad muy segura.

La Oficina se plantea recuperar el negocio de turismo de congresos y los estudiantes extranjeros que vienen a aprender español.

El turismo de congresos es fundamental, porque además te deja unos ingresos por encima de la media. En cuanto a los estudiantes, tenemos mucho margen de mejora, porque actualmente retenemos solo al 13% de quienes llegan a nuestro país para estudiar nuestro idioma. Yo creo que la CAM tiene valores como para aspirar a crecer en este terreno.

Lo he dicho antes, frente a quienes utilizan el idioma como barrera, con lo que eso empobrece, y no hay más que ver Cataluña o lo poco que está aprovechando algunas oportunidades mi Valencia, por ejemplo, yo creo que Madrid lo que está haciendo es, desde luego, libertad total pero luego no dejar escapar una sola oportunidad de lo que puede aportarnos el español también para crear riqueza y empleo.

¿Qué tipo de estudiante extranjero viene a aprender español?

Hay muchos tipos. Uno de nuestros primeros convenios es con FEDELE, la Federación de escuelas de español. Les vamos a aportar descuentos en transportes, en actividades artísticas, culturales o de patrimonio que podrán hacer aquí. Sabemos que son nuestros mejores embajadores para el futuro.

Pero también otros vienen a estudiar en inglés, por ejemplo en el Instituto de Empresa, con el que también vamos a colaborar pronto. Vienen a estudiar en inglés pero les podemos dar cursos para mejorar su capacitación en español. E igualmente hay profesores de español que están en todo el mundo y que estarán encantadísimos de venir a un curso de perfeccionamiento en la RAE, nada menos.

Toni Cantó. Jorge Barreno.

Se acusa a esta Oficina, precisamente, de colisionar con la RAE.

Yo no colisiono con la RAE. El edificio que está aquí al lado [señala hacia el Ministerio de Igualdad] colisiona con la RAE. Porque intenta, y esto es muy comunista, imponer una forma de hablar. Yo no colisiono, todo lo contrario, como le digo es uno de los primeros organismos con el que yo he firmado un convenio. Es el árbitro de nuestra lengua.

La Oficina del Español no colisiona con la RAE ni con el Instituto Cervantes.

¿Tampoco colisiona con el Instituto Cervantes?

Tampoco. También estamos ya colaborando ya con ellos. El Cervantes se ocupa de promover nuestra lengua fuera de las fronteras de nuestro país. Podemos colaborar perfectamente y tenemos actividades completamente distintas. Yo agradezco a los responsables tanto de la RAE como del Instituto Cervantes que desde el primer día se hayan puesto en contacto para colaborar. Estamos todos en el mismo bando.

¿En qué va a consistir el Festival de la Hispanidad que promueven?

Hasta ahora, la única celebración que había en este país en el día de la Hispanidad era un desfile de las Fuerzas Armadas. Es algo de lo que yo me siento muy orgulloso y que he ido a ver muchas veces como ciudadano. La idea es que también desfile el español. Lo hemos organizado en tres meses, lo que vamos a hacer es algo que creo que será un hito, porque tiene vocación de permanencia. Casi ochenta actividades, 250 artistas por toda la Comunidad de Madrid, teatro, música, danza, literatura, coloquios... de todo.

Irene Montero intenta imponer cómo hablar, eso es muy comunista.

Es un buen momento para hacerlo, que por cierto nos lo han pedido y están dispuestas a colaborar, desde el primer día, todas las embajadas hispanas. Estamos trabajando con ellos en la elaboración de un directorio de todos los artistas hispanos que ya viven en Madrid.

¿Y con el Gobierno central hay interlocución?

Estaríamos encantados. Pero como he dicho, no parece por desgracia que el Gobierno defienda al español mas que una vez, tras sacar nosotros el tema, y fuera de España. Ojalá, se lo dice un valenciano, el Gobierno central defendiera el español, no solamente como herramienta de creación de riqueza y empleo, sino como algo a lo que todos los españoles tenemos derecho. Yo tengo derecho a escolarizar a mis hijos en español en la Comunidad Valenciana si quisiera, por desgracia no me dejan.

Esto es un problema de libertad y de educación. Aquellos niños que tienen el español como lengua materna, si se les obliga, como está sucediendo en muchas CCAA, a estudiar en una lengua que no es su lengua materna, están en una situación de desventaja. Y eso es tremendamente injusto. Ojalá el Gobierno Sánchez, espoleado por Ayuso, defienda dentro de las fronteras lo que dijo el otro día el señor Sánchez. Pero no le dejarán sus socios, además. Está en manos de ERC, de Compromís o de Bildu.

Toni Cantó, durante la entrevista. Jorge Barreno.

Usted ha contado alguna vez su experiencia como actor con ciertos 'comisarios' lingüísticos que trataban de modificarle el acento según estuviera en una u otra comunidad.

Yo estaba grabando una serie, que se llamaba De Moda, en Cataluña. Era para todas las televisiones autonómicas. Entonces, yo llevaba medio año en Cataluña, oyendo catalán todo el día e intentando hablarlo. No soy valencianoparlante, pero intentaba de vez en cuando chapurrear el valenciano allí. Y no me dejaron, porque decían que tenía acento valenciano. Yo les dije que si iban a doblar a mi personaje me encantaría hacerlo yo. Grabamos dos o tres pruebas y no me dejaron.

Unos meses más tarde trabajé en Canal Nou [la televisión pública valenciana, ahora llamada À Punt desde que se abrió tras haber sido el primer canal autonómico cerrado] donde tuve un comisario lingüístico, pegado a mi chepa todo el día, diciéndome: "Cuidado, que ahora estás teniendo acento catalán". Porque me había tirado medio año grabando De Moda. Entonces un día cogí un cabreo muy gordo [risas] diciéndoles que a ver si me dejaban trabajar en Tarragona, que está a mitad de camino, y me dejáis en paz.

Todo esto tiene que ver con el tema de la uniformidad. No es el valenciano, es el valenciano que ellos quieren, es el catalán que ellos quieren, es el euskera que ellos quieren y el catalán que quieren en Baleares. Hay algo muy facha... es un poco fascista el tema este uniformador, que hacen ellos. De hecho el proceso tiene una palabra que a mí me espanta, que es la normalización lingüística.

Yo viví en el año 1980 en Cataluña, porque habían destinado a mi padre. Yo estuve presente cuando empezaba lo del nuevo catalán. Y yo viví un proceso, acerca del que luego he leído, en el que se tuvo que hacer una elección artifical de ciertas palabras. Y entonces había algunas palabras que tenían dos posibles acepciones, y una se parecía más al español y otra al francés, y entonces decían: pues nos quedamos con la del francés y la española [hace un gesto ostensible de desprecio con la mano] a tomar viento [risas] Es un forma artificial, y política, de modificar el lenguaje.

La salida de Cs

De todo lo que muchos dirigentes de Ciudadanos dijeron cuando abandonó el partido este año, tras la crisis de Murcia, ¿qué es lo que más le dolió?

No, lo que me dolió es lo que no dijeron. Lo que me dolió es no escuchar un lo siento, me he equivocado, la moción de Murcia fue un tremendo error, en Cataluña hicimos una campaña malísima... me dolió lo que no dijeron. Tengo la conciencia muy tranquila, en las cuatro o cinco última reuniones de la Ejecutiva ampliada, que era donde yo estaba, no estaba en la permanente, me harté de expresar mis quejas y mi temor de que íbamos por muy mal camino. No me hicieron ni puñetero caso.

No puedes hacer algo como lo de Murcia por un complejito de vamos a mostrarnos centraditos y no queremos que nos asocien al PP. ¿Por qué? Si el PSOE se ha tirado al monte tú no tienes que desplazarte para seguir en el centro, lo que tienes que hacer es seguir en el centro, el que se ha ido al monte es el PSOE, es el sanchismo. Todo por esa especie de complejito de no nos vayan a llamar de derechas, o de centroderecha... yo ya, en ese sentido, me he quitado todos los complejos.

Me dolió que Arrimadas no reconociera que la moción de Murcia fue un error, tomó esa decisión por unos complejos que yo no tengo.

¿Habla con Albert Rivera?

Sí, a menudo, y voy a colaborar en su Máster. Es una colaboración muy chiquitita, porque creo que no llega ni a diez horas en todo el curso académico. Aunque sea una hora o dos al mes, que al final es lo que voy a hacer, coincidir con un grupo de gente como la que él ha convocado, para hacer ese curso, para mí es un absoluto privilegio.

¿Cree que el ex presidente de Ciudadanos aparecerá en la convención nacional del PP del primer fin de semana de octubre?

No tengo ni idea.

A largo plazo, ¿volverá a la política?

No tengo ni idea. Ojalá que vuelva. Yo creo que Albert es uno de los bichos políticos más potentes con los que me he encontrado en mi vida y yo creo que hemos ido descubriendo como todo lo que decía era verdad. Yo creo que España no puede permitirse prescindidr de figuras como la de Albert.

Ojalá Albert Rivera vuelva a la política, España no puede prescindir de él.

En una célebre ocasión, Mariano Rajoy instó a conservadores y liberales a que se fueran del PP a otros partidos...

[Sonríe] lo recuerdo, sí.

Como si se tratáse de una profecía autocumplida, poco después surgieron, por este orden, Ciudadanos, o para ser precisos su expansión nacional desde Cataluña, y años más tarde Vox. Es decir, el partido de los liberales y otro a la derecha del PP. Dada la situación actual, ¿se puede decir que los más conservadores se han quedado con Santiago Abascal y algunos liberales de Ciudadanos los está recuperando Pablo Casado?

Sí, clarísimamente. Y eso hay que agradecérselo a gente como Ayuso o como Casado, que han tenido la valentía y la generosidad de contar con nosotros. Yo no estoy afiliado al PP. Estoy en un cargo de la Comunidad de Madrid y a mí Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez [su jefe de Gabinete y gurú de comunicación] me invitaron a participar en la campaña electoral madrileña, y me encantó poder lanzarme a esa aventura, porque yo admiraba a Ayuso y ya había tenido contactos con ella.

Con Casado me veo a menudo, le admiro mucho, creo que es una persona preparadísima, que será el próximo presidente del Gobierno y que conmigo está teniendo una generosidad extraordinaria. Yo creo que eso es lo que le faltó a algunos, la generosidad de sumar y no pretender ocuparse de otra cosa más chiquitita.

Ahora mismo yo creo que es fundamental en este país sacar democráticamente a Sánchez del poder. Es absolutamente esencial, y hay una oportunidad de hacerlo en las próximas generales. Espero también que Mazón y Catalá [Carlos y María José, numeros uno y dos del PP valenciano] lo consigan, y ayudaré todo lo que pueda en la Comunidad Valencia.

Ayuso y Casado han sido muy generosos integrando a liberales que veníamos de Ciudadanos.

Acaba de mencionar a Casado y Ayuso. Sus relaciones, como es público y notorio, no pasan por el mejor momento.

Pues mire, yo lo único que le puedo decir es que he coincidido con ellos en muchas ocasiones y a mí me consta, personalmente, que son unas relaciones excelentes. Es de esas veces que uno ve lo publicado [hace un gesto como de distancia y sorpresa] y de repente vive otra cosa. Es que yo he estado con ellos, en un habitación, charlando, de risas, durante la campaña...

Pero las cosas han cambiado desde entonces, hay una disputa por ver quién preside el PP de Madrid. Hay un desencuentro político.

Yo le aseguro que cuando alguien tiene una mala relación con otra persona esto se nota, le aseguro que ellos tienen muy buena relación. Lo que pasa es que también es verdad, y yo lo he vivido en otros partidos, que los momentos de organización interna provocan tensiones, y hay morbo por venderlas en los medios y tal. Yo personalmente doy fe de que la relación es excelente.

Toni Cantó, en la Oficina del Español. Jorge Barreno.

¿Hay gente que no perdona a Toni Cantó que viniendo del gremio del que viene no adopte posturas ideológicas que se suponen mayoritariias en ese sector?

Sí [muy tajante] pero es una élite progre que no tiene nada que ver con el grueso del sector cultural. Me explico: uno no tiene que escuchar a los dos o tres millonetis que se inflan a trabajar y que firman todos los manifiestos poara saber qué opina el sector cultural. Ese sector, por suerte, es inmensamente más amplio que eso.

Cada vez hay más gente que se ponene en contacto conmigo, y con otros, y salen del armario progre y que no están en ese discurso tan cansino y tan facilón de esa élite que te está pontificando, te está censurando y te está diciendo que hagas tal cosa mientras ellos se inflan a ganar millones, viajan en un jet o en un super todoterreno y comen un chuletón así de grande.

No tiene nada que verlo que hacen con lo que dicen, pero tampoco tiene nada que ver lo que ellos son con lo que es el sector cultural, que es mucho más grande y del que viven miles de familias. Muchos de ellos actores, que tienen un 80% de paro, muchos se ponen en contacto conmigo animándome, felicitándome por algunos discurso o también por esta Oficina del Español y por el Festival de la Hispanidad que, como hemos comentado, va a dar trabajo a más de doscientos artistas.

Hay muchos actores que están saliendo del armario progre.

¿Qué le parece la polémica sobre Nacho Cano y el Teatro que va a gestionar en Madrid?

Yo es que a Nacho [amplía sonrisa] yo he bailado a Nacho, yo he admirado a Nacho desde pequeñito... yo creo que el disco de Nacho, de Mecano, el primero que sacaron, el de la portada del reloj, yo creo que debió ser el primero o segundo disco que me compré en mi vida.

Claro, para mí una persona como Nacho es complicado ser objetivo porque es un ídolo. Yo creo que es un tío muy valiente, coger un terreno y hacer todos los cauces legales para ponerse en ese terreno, que nadie ha hecho una propuesta como la que ha hecho él, pagando un dineral, porque 450.000 euros al año es mucho dinero. Esto no tiene que ver con la Comunidad de Madrid, sino con el Ayutamiento, pero bueno. Va a montar un sitio con teatro, escuela para actores de musicales, restauración, etc. Pues chapó por Nacho, no está pidiendo ni un euro público, al revés, está pagando.

Una de las cosas que me enorgullecen de Ayuso, y de esta comunidad, es que yo no escucho nunca desde el Gobierno autonómico decir: "Es que ese quiere ganar dinero". No, aquí el que quiera ganar dinero limpiamente es bienvenido a la Comunidad de Madrid. Yo eso lo oigo decir en Valencia, y hay varios proyectos completamente parados de gente que quiere invertir cientos de millones de euros. Aquí no, queremos que vengan, porque van a crear riqueza y empleo y van a conseguir que podamos pagar más fácilmente, con esos impuestos, la Sanidad o la Educación públicas.

¿Volverá Toni Cantó a la política pura, al parlamentarismo?

Me encantaría, pero ya no me atrevo a decir nada [risas]. Si a primcipios de año me llegan a decir dónde iba a estar ahora en septiembre, le hubiera tomado por loco. Así que no me atrevo a hacer ningún plan sobre mi vida. Quiero que esta Oficina funcione y poder demostrar dentro de dos años que teníamos razón al crearla.

