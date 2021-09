'El Jacobino' releva a 'La Tuerka': la izquierda patriótica emitirá en la TV que aupó a Pablo Iglesias

En una 'cata' ideológica a ciegas, una frase como "nuestro mercado laboral no puede ser un nido de fraude a los trabajadores en beneficio de las grandes empresas" podría ser fácilmente atribuible a Podemos. Otra como "España debe ser un Estado unitario, centralizado políticamente" no sería difícil de encajar a Vox. Pero no pertenecen a ninguno de esos dos partidos.

Tampoco a un tercero, al menos de momento. Se trata de extractos de los "principios jacobinos" que se pueden leer en la página web de El Jacobino, la plataforma de izquierda patriótica o antinacionalista cuya influencia a través de las redes sociales y las nuevas plataformas audiovisuales está creciendo exponencialmente desde que en 2020, en plena primera ola de la pandemia y con España aún semiconfinada, decidieron lanzar su canal de YouTube.

Más tarde vino la presentación de su "Club", respaldado entre otros por Ana Iris Simón, la escritora de moda con su exitoso debut literario, "Feria", y ahora darán el salto a la gran pantalla. Y no a una cualquiera.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los jacobinos estrenarán en octubre una tertulia política en el Canal 33, la misma cadena de televisión de Madrid en la que Pablo Iglesias inició la aventura de La Tuerka, el embrión mediático de lo que luego fue Podemos. Será, además, en el mismo plató donde el hoy exvicepresidente del Gobierno comenzó a explorar la viabilidad de su proyecto político ataviado con una corbata y con su por entonces emblemática coleta.

El abogado Guillermo del Valle (Madrid, 1989) será el presentador de un programa que se emitirá por la noche, en prime time, y que se llamará El Cuadrilátero. A diferencia de lo que junto a otras personas como Javier Maurín, Arturo Fernández Le Gal y Marc Luque (todos ellos juristas o politólogos que forman parte del proyecto) llevan a cabo en YouTube, donde concentran análisis y entrevistas con personas próximas a su ideario, el nuevo programa tendrá cuatro invitados cada noche y, en la lógica de las tertulias de las grandes cadenas, buscará la confrontación con invitados de otros perfiles ideológicos.

Es decir, y siempre mutatis mutandis, El Jacobino aplicará la misma lógica que siguió en su día Iglesias, a cuya Tuerka invitaba a personas de su órbita, muchas de ellas por entonces en Izquierda Unida, pero también a otras del PSOE o el PP. Por aquel plató, que en octubre, un mes no carente de simbolismo político, tomarán los jacobinos, se pudo ver a unos entonces cuasi desconocidos Santiago Abascal (dirigente aún del PP) o Isabel Díaz Ayuso.

Aquella estrategia de Iglesias estaba enfocada, según ha explicado en incontables ocasiones el fundador de Podemos, a "legitimarse" ante la audiencia como una tertulia al uso, para poder así difundir mejor el ideario que luego cristalizaría a principios de 2014 en la creación de la formación morada.

"El Cuadrilátero"

En El Cuadrilátero habrá tertulia, y como sugiere el símil pugilístico, golpes dialécticos en las cuatro esquinas. Pero todo será precedido de una introducción/editorial del propio Del Valle, al estilo de los que ya difunde actualmente por las plataformas y las redes.

Precisamente en uno de sus últimos comentarios replicaba a Iglesias, al que reprocha que arremeta contra el PP y Vox pero no tenga "ningún problema con el nacionalismo periférico, antisocial y xenófobo" en referencia a los separatistas catalanes y vascos. Para Del Valle y sus jacobinos, "Iglesias insiste en el camino que ha hundido a la izquierda" y por ello manifiesta su total oposición a la idea de "plurinacionalidad" tantas veces defendida por el antiguo secretario general de Podemos.

🔴 Pablo Iglesias critica a PP y Vox pero no tiene ningún problema con el NACIONALISMO periférico, ANTISOCIAL y XENÓFOBO



⚠️ Pablo Iglesias insiste en el camino que ha hundido a la IZQUIERDA



Nuestra OPOSICIÓN total a la idea de PLURINACIONALIDAD



▶️ https://t.co/n7AvoNIXnG https://t.co/kOOmwNRBxc pic.twitter.com/rmBIgMocw0 — El Jacobino (@eljacobinoes) September 5, 2021

Además de Ana Iris Simón, son muchas las figuras del mundo de la cultura pero también de la política que están mostrando su respaldo a esta nueva plataforma. La autora de Feria asegura que "los debates que plantea El Jacobino no solo son pertinentes, sino necesarios".

En parecida línea de apoyo y simpatía se manifiestan exdirigentes del PSOE como el que fuera candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, el exlíder de IU en Madrid, Ángel Pérez, o el economista Juan Francisco Martín Seco, asesor en su día de Julio Anguita, quien califica a El Jacobino como "una isla dentro del pensamiento de izquierdas, por desgracia hoy presa del sentimiento identitario y del independentismo". También muestran su respaldo el exdirigente de UPyD, Gorka Maneiro, o el profesor Félix Ovejero, uno de los fundadores de Ciudadanos en Cataluña.

Precisamente junto al exdiputado en el País Vasco Maneiro hizo Del Valle -que al margen de la plataforma trabaja con despacho propio en asuntos de Derecho laboral- sus primeros y a la postre frustrados pinitos políticos.

Fue en una UPyD ya por entonces en vías de extinción y luego en la Plataforma Ahora, un primer proyecto político vinculado a las ideas ahora defendidas por El Jacobino que tuvo que echar el cierre ante la imposibilidad logística de concurrir a las citas con las urnas del último ciclo electoral.

Ahora, a las puertas de otro ciclo que se iniciará en 2022 con las elecciones al Parlamento de Andalucía y continuará en 2023 con las municipales, autonómicas y generales, los jacobinos calientan motores. Y en octubre estrenan programa de televisión.

