Díaz llama al orden en Podemos: pide "cuidar la coalición" y no avivar la bronca por el alza de la luz

Yolanda Díaz quiere conjurar cualquier duda sobre su liderazgo en el seno de Unidas Podemos, a pesar de que todavía no ha asumido el mismo públicamente ni ha admitido que quiera postularse a candidata a nada. Así, menos de 24 horas después de que Pablo Echenique causara una bronca interna en el Gobierno registrando una Proposición de Ley en el Congreso para crear una empresa pública de energía, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo ha pedido a los suyos que sepan "cuidar la coalición".

Fuentes de su entorno admiten que "esto es lo que la vicepresidenta debe decir desde el Gobierno", lo que da cuenta del revuelo que causó en el PSOE, y en la vicepresidenta Teresa Ribera que los morados avisaran de su iniciativa -exclusiva e irrevocable- sólo una hora antes de sellar el texto legal en el Registro del Congreso. "Es lo habitual", explica una fuente del Grupo Parlamentario, "se avisa a la otra parte y gusta o no gusta... lo mismo que hizo el PSOE con la Ley de Igualdad de Trato".

En todo caso, recuerda otro portavoz cercano a la también ministra de Trabajo, que "son las mismas palabras" que Díaz pronunció cuando el PSOE presentó -también sin avisar- la Proposición de Ley de Igualdad de Trato. Aquella norma, auspiciada por la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se tomó como el penúltimo desafío de la hoy destituida contra la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha sido entrevistada en directo en Radio Euskadi. Y en sus palabras se traslucía su equilibrio para navegar entre dos aguas. Mientras en las dos formaciones principales que conforman Unidas Podemos (IU y Podemos) hay dos líderes también ministros -Alberto Garzón y Ione Belarra- y las encuestas no ayudan a calmar los ánimos, ella aún no ha marcado el terreno. "No estoy en ésas, yo trabajo y trabajo, nada más", suele sostener.

El registro de una propuesta de Unidas Podemos para crear una empresa de energía pública, es simplemente, para Díaz, que los grupos parlamentarios tienen "dinámicas propias". Eso sí, el movimiento no termina de acomodarle, ya que ha añadido que hay que "cuidar la coalición" y "mejorar todos los mecanismos de convivencia".

"Tender puentes"

La ministra, que ha señalado que lo importante es que desde el Gobierno "se gobierne y se solucionen problemas", y también ha tenido palabras para la titular de la política energética, Teresa Ribera, cuyas políticas no han hecho ningún efecto beneficioso en la factura de la luz, sino al contrario... mientras se niega a aceptar las propuestas concretas de Unidas Podemos.

A saber: empresa pública de energía, tirar de la nuclear poniéndole precios tope, y marcar un techo a los precios de la hidroeléctrica en manos privadas.

Según Díaz, hay grandes diferencias en el seno del Ejecutivo sobre el "ritmo de aplicación de las medidas" para contener el precio de la luz. La vicepresidenta admite que la coalición entre PSOE y Unidas Podemos se está deteriorando, como ya apuntó este periódico al inicio del verano, y que, sin "lugar a dudas" hay que "mejorar los mecanismos de convivencia".

UP quiere ir "por decreto"

El trabajo que está desarrollando la ministra para la Transición Ecológica para abordar "una de las mayores crisis que hay en el país" debe dar resultados. Ha recordado que hay más de seis millones de pobres energéticos y el precio de la energía se "ha convertido en un problema real en la vida de los ciudadanos". Según ha subrayado, estas medidas han sido "mancomunadas" en el Gobierno, pero las "ha liderado ella".

Yolanda Díaz ha explicitado las divergencias en el Gobierno sobre "los ritmos de aplicación de estas medidas", que "son pioneras y muy importantes". El PSOE confía en que el Congreso acepte tramitar dos leyes ya en estudio "por la vía de urgencia", pero Unidas Podemos reclama sacarlas por la vía del decreto ley, para que entren ya en vigor.

"La discusión está en torno a la transformación o no de estas iniciativas en Reales Decretos ley para que, con carácter inmediato, puedan ser aplicadas. Podemos tener diferencias y la ciudadanía tiene derecho a conocer los matices en cada una de las formaciones políticas, pero quiero poner en valor lo que el Gobierno de España está haciendo", ha agregado.

La ministra ha apuntado las propuestas de Unidas Podemos que pide aplicar el modelo francés en relación a la energía nuclear para fijar un precio fijo y, respecto a las hidroeléctricas, que "se tope el precio máximo".

Todo ello, a su juicio, "perfectamente legal", en contra de lo alegado por Ribera y Nadia Calviño. "Esta es la diferencia que tenemos siempre con una posición constructiva y desde la vocación unánime del Gobierno de que es un problema gravísimo, creo que sería muy interesante que tendiéramos puentes y existan acuerdos sobre uno de los principales problemas del país".

Para Díaz "todo es mejorable", y sobre el actual incremento "histórico" de la electricidad, advierte a Ribera que es un "enorme problema para miles de seres humanos" y un "grave problema" para las empresas y autónomos.

Preguntada por la posibilidad de Unidas Podemos convoque protestas por el precio de la luz, Yolanda Díaz ha insistido en que el Gobierno trabaja "por la gente, gobernar y buscar soluciones". "Esto es lo que hace el Gobierno y lógicamente la ciudadanía es la que tiene la vocación, la potestad, las organizaciones de tomar las medidas que estimen pertinentes, pero vuelvo a repetir que desde el Gobierno, se gobierna", ha añadido.

Palos al PP

La vicepresidenta segunda ha destacado, en todo caso, que es el "primer Gobierno" después de una gestión nefasta de la energía en el país por el PP que se toman medidas que son "muy importantes" en esta materia, entre ellas, la reducción de la fiscalidad en el IVA y en el Impuesto de Generación Eléctrica. "A veces me quedo sorprendida cuando escucho al señor Casado decir que bajemos los impuestos en la electricidad cuando ni siquiera acompañó al Gobierno de España en estas medidas", ha agregado.

También ha subrayado que, por primera vez, se van a actuar en los "denominados beneficios caídos del cielo" que suponen un importe de 1.000 millones y van a ser reducidos directamente en la factura del consumidor. Junto a ello, ha recordado que se ha creado el fondo de sostenibilidad.

Por último, ha defendido hacer un balance lo que ha supuesto el proceso de liberalización del sector energético que se ha vivido "desde los tiempos de Aznar" y ha indicado que se planteó como "una garantía para bajar los precios de la luz" y "desde que se ha privatizado el sector, los precios de la energía se han disparado".

