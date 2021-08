Sánchez saca pecho: "Pasamos de la España de la resistencia a la España de la recuperación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor la mejoría en la situación económica tras la pandemia y ha señalado, tras su encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, que hace un año la situación de España "era muy distinta" y "ahora es mejor".

"Hace un año España estaba resistiendo el embate de la Covid. Teníamos a una España en la resistencia a la pandemia. Hoy estamos ante un escenario distinto, de recuperación", ha afirmado Sánchez este martes tras reunirse con el monarca en Mallorca.

Sánchez ha puesto en valor los últimos datos del paro y ha remarcado que "Podemos afirmar que España está yendo directa a una recuperación económica importante". "España está consolidando y recuperando los datos. Es una extraordinaria noticia que nos tiene que animar a hacer las cosas como hasta ahora", ha añadido.

"Hace uno año teníamos datos dramáticos del PIB; con una caida dramática del 20%. Ahora hay un crecimuento de un 2,8%, más de lo previsto por el Banco de España", ha apuntado.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha recalcado que los datos de empleo "nos tienen que llenar de satisfacción", destacando que "hemos pasado de la España de la resistencia a la España de la recuperación". En este punto se ha felicitado de que los jóvenes y las mujeres sean los protagonistas de esta recuperación.

Así, Sánchez ha pedido "a todos" trabajar de la mano para llegar a acuerdos para que "nadie se quede atrás". "Los partidos que quieran echar una mano y las comunidades, también los sindicatos y otros actores sociales... les doy las gracias", ha apuntado.

El presidente del Gobierno ha puesto en valor los datos de vacunación en España y ha echado la vista a su anterior reunión con Felipe VI el pasado año. "Entonces el mundo no tenía vacunas y hoy España es el país que lidera la vacunación en el mundo. Tenemos al 57% de los españoles con la pauta completa y estamos cada vez más cerca del 70%", ha dicho, para anunciar que se incorporarán 3,4 millones de vacunas de Pfizer durante el mes de agosto "para poder anticipar el logro de ese 70% de la población completamente vacunada".

Sobre el acuerdo con la Generalitat para la ampliación del aeropuerto de El Prat, Sánchez lo ha calificado de "una buenísima noticia para Cataluña y para España" porque con este acuerdo, ha apuntado, "sentamos las bases para que la recuperación también se lidere desde Cataluña".

Por último, y cuando se cumple un año de la salida del Emérito de España, Sánchez ha afirmado que no ha hablado con el Rey sobre esta cuestión. "No ha cambiado nuestro compromiso con las instituciones constitucionales. Y me complace ver cómo el rey Felipe también está comprometido con la actualización y transparencia en este caso de la Casa Real", se ha limitado a decir.

En lo referente a esto, Sánchez ha evitado desautorizar a la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ha criticado este martes los escándalos "de corrupción e impunidad" del Rey emérito.

