La vuelta de Juan Carlos I divide a los españoles: un 47% cree que perjudicaría a la Monarquía

Cuando se cumple exactamente un año, este martes, de la salida de España del Rey Emérito, los españoles se muestran divididos sobre si debe o no volver a nuestro país. En el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL se impone, por estrecho margen, la opción de quienes creen que el regreso de Juan Carlos I sería ahora perjudicial para la Monarquía.

Así lo opina el 47% de los españoles frente al 43% de quienes, por el contrario, estiman que su posible regreso ya no influye para la imagen y la salud de la corona, ahora encarnada por su hijo, Felipe VI.

Las diferencias cuantitativas entre una y otra opinión son más pronunciadas, en cambio, entre los votantes de cada partido político o bloque ideológico.

Tal y como publicaba este domingo EL ESPAÑOL, Juan Carlos sigue acariciando la idea de regresar, incluso aunque su destino no fuera la Zarzuela. Sin embargo, Felipe VI no parece dispuesto a dejarle volver, pues quiere más tiempo para seguir rehabilitando la imagen de la Corona, y los escándalos no cesan en torno a la figura de su padre.

Si la semana pasada trascendía que Corinna Larsen le había denunciado en Londres por acoso y que pedía una "orden de alejamiento", hoy revelamos que los fiscales que investigan al Emérito han pedido datos a Arabia Saudí sobre el AVE a La Meca.

Según la encuesta de SocioMétrica, los electores de izquierdas creen de manera muy mayoritaria que el regreso a España del Emérito sería perjudicial, mientras que los de derechas estiman, también de manera rotunda, que Juan Carlos I debería regresar a su patria sin que ello supusiera un menoscabo para la Monarquía.

Es curioso el caso de los votantes de Ciudadanos, que al igual que el conjunto de la ciudadanía, se muestran divididos sobre la cuestión. Un 50% de los simpatizantes de los de Inés Arrimadas se decantan por considerar que el regreso del anterior jefe del Estado no afectaría a la institución monárquica, frente a un 45% que considera que sí lo haría.

Nada que ver con lo que ocurre con el resto de partidos políticos. Casi un 70% de los votantes del PSOE creen que el retorno de don Juan Carlos sí sería perjudicial para la Corona, mientras que casi un 60% de los votantes del PP creen que no lo sería. Más acusada aún es la diferencia entre los electores de Unidas Podemos y los de Vox.

Más del 80% de los votantes del partido morado creen que el regreso del Emérito repercutiría negativamente sobre la monarquía, mientras que casi el 80% de los votantes del partido que lidera Santiago Abascal estiman que no habría problema si vuelve.

Los dirigentes podemitas, incluido Pablo Iglesias mientras ocupó la vicepresidencia segunda del Gobierno, han insistido en calificar de "fuga" para "evitar a acción de la Justicia" la salida hace ahora un año de Juan Carlos I de España, mientras que Vox considera que ese abandono del territorio español por parte del que fue rey nunca debería haberse producido.

En un porcentaje muy similar al de los votantes socialistas, los electores de Más País, el proyecto nacional de Íñigo Errejón, se inclinan en un 70% por considerar que la vuelta del emérito perjudicaría a la Monarquía, mientras que un 25% opina lo contrario.

Un año fuera

Durante el año fuera de España de Juan Carlos I, su figura ha seguido rodeada de polémica por sus presuntas irregularidades financieras y otros asuntos.

Recientemente, el fiscal suizo Yves Bertossa, que investiga la fortuna oculta en el país helvético del emérito y el pago de 65 millones de euros por parte de Arabia Saudí al monarca español supuestamente vinculado al AVE a La Meca, se reunía en Madrid con el número dos de la Fiscalía General, Juan Ignacio Campos, que dirige las pesquisas abiertas en España sobre el patrimonio del ex jefe del Estado.

El Rey Emérito lleva ya un año en Abu Dabi, concretamente en la isla de Nurabi. A 8.000 kilómetros de España, y en aguas del Golfo Pérsico, Juan Carlos I, a sus 83 años, está "triste, deprimido y aburrido", según sus amigos. La idea de volver a su país es algo que una mayoría de sus compatriotas no considera adecuado.

Ficha técnica

Se han completado 1.200 encuestas en toda España, extraídos mediante cuotas prefijadas por sexo, edad y CCAA de cuatro paneles externos mediante plataforma Gandia Integra, entre el 26 y el 29 de julio de 2021. La muestra se postpondera por situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. Al tratarse de un muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción, que es del 97%. Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

