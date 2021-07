Corinna demanda por acoso a Juan Carlos I en el Reino Unido y pide una orden de alejamiento

La examante de Juan Carlos I, Corinna zu Sayn Wittgenstein, ha demandado al Rey Emérito ante la Justicia inglesa por "vigilancia ilegal". El Alto Tribunal de Justicia británico ha hecho pública una demanda civil presentada en diciembre de 2020.

Corinna narra en 20 folios lo que califica de "vigilancia ilegal" por parte del padre de Felipe VI. Le responsabiliza del "seguimiento abierto y encubierto" que presuntamente habría realizado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Londres, lugar de su residencia principal, y en Montecarlo, donde se ubica la secundaria.

Los hechos, según el escrito, se desarrollarían “desde 2012 hasta la actualidad”, e incluye amenazas, difamación y vigilancia abierta. Larsen pide que se la resarza por daños y perjuicios y una orden de alejamiento para el padre del rey Felipe VI.

La examante del Emérito también reprocha a Juan Carlos haberla acusado falsamente de qudarse con 65 millones de euros, que formarían parte del polémico donativo de 100 millones de dólares entregados en 2008 por el rey de Arabia Saudí.

Larsen admite que el entonces rey de España le dio tal cantidad de dinero, pero que al terminar la relación se los reclamó y la difamó, lo que le habría acarreado la pérdida de ingresos en su puesto de trabajo como "consultora estratégica".

Según Financial Times, el monarca ha negado haber cometido ningún tipo de irregularidades, aunque su equipo legal aún no ha presentado su defensa. El siguiente paso será una batalla por la jurisdicción porque Juan Carlos I es exjefe de estado extranjero que no vive en el Reino Unido.

