Antonio Garamendi tiende la mano a Pablo Casado y le ofrece "colaboración" tras su desencuentro

Antonio Garamendi y Pablo Casado han coincidido este jueves por primera vez tras su desencuentro por los indultos. El presidente de la CEOE le ha ofrecido al presidente del PP "colaboración" y ha deseado al principal partido de la oposición "lo mejor" porque la "alternancia política es buena cuando toque".

Garamendi ha subrayado que la patronal trabaja por "nuestro país" con "independencia, sentido de Estado y lealtad institucional" y que va a seguir en esa trabajando en esa línea. "La lealtad institucional es clave", ha incidido durante el Curso de Verano de la Asociación de Trabajadores Autónomos, donde le ha ofrecido a Pablo Casado la "participación" y la "colaboración" de la CEOE.



"Sabe que siempre tenemos una actitud y una línea de confianza muy importante, que vamos a seguir teniéndola como siempre", ha añadido. "Le deseo al PP lo mejor", ha concluido Garamendi, que ha subrayado el papel "clave" del principal partido de la oposición. "En España parte de la Constitución dice que también es buena la alternancia cuando toque", ha añadido.

Estas declaraciones de Garamendi llegan días después de asegurar que veía positivos los indultos, algo que creó cierto malestar dentro de la CEOE. "Si las cosas se normalizan, bienvenidos sean", dijo. Sin embargo, ese mismo día matizó sus declaraciones y llegó poco después a disculparse en público recalcando que la CEOE no va a entrar en este asunto.

Tras esto, el líder del PP, Pablo Casado, se mostró especialmente crítico con el mundo empresarial. "No representan a nadie", dijo el pasado 22 de junio en una entrevista en Onda Cero en la que señaló que "a mí me llegan los decretos negociados con patronal y sindicatos". "¡Y a mí que me importa!", ha añadido sobre ello.

Casado lamentó que "ahora se va a pactar todo con las ONG, sindicatos, la sociedad civil, los empresarios...", dejando a un lado al resto de partidos y, sobre todo, a la formación que lidera la oposición, el PP. "La soberanía nacional reside en el pueblo español representado por senadores y diputados. Va a llegar un momento en el que llegue a una sesión de control y coja la palabra el presidente de una asociación", opinó para denunciar que más pronto que tarde terminará "negociando una ley con el Padre Ángel, un chef o deportistas".

Reforma laboral

Durante su intervención, Garamendi ha insistido en que los planes del Ministerio de Trabajo para cambiar la reforma laboral son un "error brutal" que puede afectar a la creación de empleo en el futuro.

"Nos sentaremos en la mesa y diremos lo que opinamos, pero la verdad es que las posiciones están en las antípodas", ha reconocido.



Garamendi también ha pedido que la reforma para que los autónomos comiencen a cotizar por ingresos reales debe hacerse de forma justa, asumible por el sector y no confiscatoria. Asimismo, ha urgido a que las ayudas y los fondos lleguen a todos porque lo que eran problemas de liquidez son ahora de solvencia.



Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha insistido en la necesidad de que el tejido empresarial cuente con el apoyo necesario tras la dura crisis vivida. Y también ha subrayado esa importancia del diálogo y colaboración con el PP y esa lealtad institucional "porque todos tenemos que trabajar por construir este país"