Garamendi se disculpa por el tema de los indultos y dice que CEOE "no va a entrar"

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha querido dejar clara la posición de la patronal respecto a los indultos de los políticos presos por el procés. "Como CEOE no vamos a entrar en este asunto", ha señalado, destacando que dentro de la organización existen "distintas sensibilidades". El empresario ha pedido disculpas por el lío de sus declaraciones de la pasada semana y ha defendido que nunca dijo que estuviera a favor de los indultos que el Consejo de Ministros aprobará mañana.

"Nosotros en CEOE siempre lo que queremos es la estabilidad política, la normalidad, estamos con la Constitución, que todo funcione bajo el imperio de la ley y a través del Estado de derecho. Desde el punto de vista de los indultos, pensábamos que era un tema político en el que debe entrar la clase política", ha apuntado durante el XXXVIII seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) y BBVA en Santander.

Garamendi apuntó la pasada semana que "bienvenidos sean" los indultos si ayudan a que "las cosas se normalicen", siempre que se cumpla la Constitución española y se respete la unidad de España. Más tarde, rectificó al incidir en que "hay que respetar la Constitución".

"No me expliqué bien y si es así lo siento, o se me entendió mal, pero no dije para nada que estaba apoyando los indultos. En CEOE no hemos hablado este tema", ha apuntado este lunes.

"Esta es la posición de CEOE: tenemos muy claro que defendemos la unidad de España y pensamos que el problema de Cataluña lo tienen que resolver todos los españoles, es parte de la soberanía del pueblo español. Siento el lío que se ha montado", ha apuntado el presidente de la patronal.

Carga contra los expertos del SMI

Por otra parte, preguntado sobre una hipotética subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha explicado que CEOE no quiso entrar en el grupo de expertos que ha reclamado que debe subir al menos un 1,3% este año.

Garamendi ha explicado que la CEOE no tiene "derecho de veto", pero tampoco "ninguna obligación de asumir un acuerdo de dos partidos que están gobernando". "Nosotros no fuimos [al grupo de expertos] porque para eso está el diálogo social. Es un grupo de expertos que se representa a sí mismos", ha añadido.

Mala práctica en los créditos ICO

El presidente de la patronal ha sido preguntado sobre la apertura de un expediente por parte de la CNMC contra Sabadell, Santander, Bankia y CaixaBank por la concesión de créditos ICO ante la sospecha de que estos bancos hayan podido aprovechar la financiación con aval estatal para hacer venta cruzada y reestructurar deudas anteriores.

Garamendi ha explicado que no tiene "ni idea" pero que "puede haber algun caso". "En estas cantidades [de concesión] seguro que algo hay. Pero que se plantee de una forma estructural que ha sido así... niego la mayor. Es muy peligroso plantearlo así", ha apuntado.

Por otra parte, preguntado por la creación de Conpymes, se ha limitado a señalar que en CEOE están representadas "todas las organizaciones y los territorios". "Que hagan lo que quieran, no voy a perder un minuto. Nosotros somos los que estamos en el diálogo social", ha añadido.