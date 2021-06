Casado: "Los empresarios no representan a nadie. La soberanía reside en diputados y senadores"

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado un "vaciamiento del Parlamento" y ha criticado que el Gobierno negocie las leyes con sindicatos, patronales y asociaciones porque eso es saltarse el diálogo democrático salido de las urnas.

En ese sentido, Casado se ha mostrado especialmente crítico con el mundo empresarial, sobre todo tras el apoyo de una parte amplia de este a los indultos a los presos independentistas. "No representan a nadie", ha dicho en una entrevista en Onda Cero en la que ha señalado que "a mí me llegan los decretos negociados con patronal y sindicatos". "¡Y a mí que me importa!", ha añadido sobre ello.

Casado ha lamentado que "ahora se va a pactar todo con las ONG, sindicatos, la sociedad civil, los empresarios...", dejando a un lado al resto de partidos y, sobre todo, a la formación que lidera la oposición, el PP. "La soberanía nacional reside en el pueblo español representado por senadores y diputados. Va a llegar un momento en el que llegue a una sesión de control y coja la palabra el presidente de una asociación", ha opinado para denunciar que más pronto que tarde terminará "negociando una ley con el Padre Ángel, un chef o deportistas".

Así, el líder del PP ha dejado claro que él sólo se debe a sus "accionistas", que son "los españoles", mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo hace "muchos actos" para hacer creer que "están hablando con la sociedad". "En democracia se habla con el Parlamento. Y llevamos un año así", ha afirmado, lamentando que a los diputados se les trate "como espectadores de la platea".

Sobre ese supuesto "vaciamiento" del Parlamento, Casado ha puesto varios ejemplos más allá de el Gobierno negocie leyes con patronal y sindicatos, como llevar reales decretos a la Cámara de forma constante o "crear un debate sobre la unidad nacional en una mesa de presidiarios". "Sánchez no puede empezar a hacer una performance en un teatro cuando la competencia la tienen las Cortes. No ha habido mayor agresión al Estado de derecho en democracia que con Sánchez", ha señalado haciendo referencia al acto de este lunes en el Liceo de Barcelona.

Recurrirá los indultos

Pablo Casado también ha anunciado que su partido solicitará la legitimidad para presentar un recurso contra los indultos del Gobierno a los líderes independentistas, basándose en el informe de la Guardia Civil que le situaba como objetivo de los CDR catalanes.

El PP solicitará esta legitimación porque son parte afectada en el caso después de que la semana pasada se conociese que miembros de los CDR habían investigado a líderes políticos, entre ellos Casado, para un posible atentado en su contra.

"Vamos a solicitar la legitimación para solicitar un recurso contra los indultos concedidos a los presos secesionistas ante el Tribunal Supremo".



@pablocasado_ en @MasDeUno pic.twitter.com/X5S0uTLlSR — Partido Popular (@populares) June 22, 2021

