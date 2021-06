Los indultos han vuelto a ser una semana más protagonistas de la sesión de control al Gobierno. A cuenta de ellos, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha hecho un enérgico y aplaudido discurso en su defensa tras una pregunta de Vox sobre "qué más cesiones" hará el Gobierno a los independentistas.

La pregunta ha sido formulada por el diputado de la formación de ultraderecha Ignacio Gil Lázaro, que ha tachado de "traidor, cobarde y miserable" al Ejecutivo y ha advertido del "peligro para la democracia" y la "humillación" para España que supone Pedro Sánchez.

"España ni se humilla ni se vende. Estos indultos son un insulto y carecen de fundamento jurídico. Son ilegales y una vileza moral", ha asegurado el diputado de Vox, que ha acusado al Gobierno de querer "convertir España en esa entelequia imbécil de una España de naciones".

Aplaudido discurso

Ante esto, Iceta ha protagonizado un encendido discurso en el que ha defendido los indultos y la unidad de España y ha exigido a Vox que retire los insultos hacia el Gobierno y Pedro Sánchez. "Acepto muchas cosas pero no los insultos; pero desde la desvergüenza a ser un sinvergüenza todavía hay un trozo", ha comenzado.

Iceta le ha pedido a Gil Lázaro que retire los descalificativos "pero sé que no lo hará porque para eso hay que ser muy hombre". Ante esto, el diputado de Vox ha asentido con la cabeza ante la atenta mirada de algunos diputado de ultraderecha que estaban a su espalda, entre ellos Iván Espinosa de los Monteros.

La encendida defensa de Iceta de los indultos frente a Vox: "¡No ha nacido quien me humille a mí!"

El ministro ha criticado que Vox hable de "humillación" a los españoles y le ha advertido que "no ha nacido quien me humille a mí y menos quien humille a España", dejando claro su apuesta por los indultos a los nueve condenados del 'procés'.

"En poca estima tienen a su país si creen que el cumplimiento de una ley le humilla porque debo recordarle que los indultos están regulados por una ley de 1978", ha continuado Iceta. "Pero sé que ustedes prefieren una ley más antigua, la del Talión, la del ojo por ojo y diente por diente".

Ni amnistía y ni autodeterminación

El dirigente del PSC, clave en la negociación de los indultos y uno de los primeros en defender esta medida de gracia, ha proseguido su discurso en defensa del "perdón, la generosidad y el diálogo". "Yo siempre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo elijo el Nuevo, el del perdón, el de la generosidad, el de la política, el diálogo, la fraternidad. Yo elijo lo contrario de lo que representan y lo siento mucho", ha apuntado.

En este punto, Iceta ha dejado muy claro en el Congreso que "no va a haber autodeterminación ni amnistía" pero sí "diálogo y política", que es "lo que ha faltado". "Y no es por mí, porque lo defendí cuando había que hacerlo. Yo defendí la Constitución del 78 y no sé si todos pueden decir lo mismo, incluida la posibilidad de su reforma", ha dicho.

Y ha ido a más: "Quien quiere a su Constitución no le importa reformarla para reforzarla, al contrario de quienes quieren socavar la autoridad democrática del diálogo, la política y el consenso".

Por último, Iceta ha afirmado que, con el PSOE en el Gobierno, España no corre peligro como cree Vox. "Con nosotros España no corre peligro, con nosotros en España se cumple la ley en todo el territorio. No todos pueden decir lo mismo", ha finalizado, poniendo en pie a toda la bancada del PSOE, que le ha aplaudido.