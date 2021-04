El futuro político de Toni Cantó, en el aire: no podrá ser portavoz ni senador

"Si quieren enfangar las elecciones porque se ven hundidos y nos tienen miedo... iremos hasta el final". Pocos minutos después de conocer la sentencia del número 5 de lo Conteoncioso-Administrativo de Madrid, Toni Cantó atendía a este periódico, prometiendo "ir al Tribunal Constitucional", único recurso que le queda ya a su candidatura, tras el fallo "firme e inapelable" de este procedimiento "necesariamente sumario", tal como indica el juez en su escrito.

Pero lo cierto es que su futuro político, su carrera en este oficio de servicio a los ciudadanos, se queda ahora pendiente de la voluntad personal de los jefes: de Isabel Díaz Ayuso y/o de Pablo Casado. O ella gobierna y lo nombra consejero o él le da un puesto en Génova.

Porque a falta de que el Constitucional desbarate (o no) la resolución del juez Ramón Fernández Flórez, el actor ya no podrá ser portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, como se auguraba, ni senador por designación autonómica... lo que le habría devuelto a la política nacional.

El PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M



Ahora trata de excluirme de la lista de @IdiazAyuso



Mi compromiso es por la libertad.



Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento.



Ahora más que nunca.



Socialismo o Libertad. https://t.co/VoW7d3SRPm — Toni Cantó (@Tonicanto1) April 11, 2021

El exdirigente de Ciudadanos (y antes de UPyD) ha sabido encontrar en el último mes -hace 31 días que estalló el murcianazo, detonante de todo el terremoto político posterior- la disculpa dialéctica a su cambio de bando: "Seguiré defendiendo la libertad, que es el compromiso que me ha traído hasta aquí".

Hace unos años, en la caída del viejo partido fundado por Rosa Díez no le hizo mucha falta, pues cambiaba la cubierta pero el barco era el mismo, el del centro social y liberal. Pero en esta ocasión, ha buscado acomodo a estribor, entrando además en una tripulación a la que denostaba hasta hace poco, por "corrupta".

Es cierto que la dirección actual del Partido Popular sólo heredó las siglas, y no las formas del pasado. Y que la Gürtel, Lezo, Púnica... no tienen imputados en la dirección actual de Pablo Casado.

La libertad y Ayuso

Pero también es verdad que la moción de censura en Murcia, ésa que presentó su ya expartido naranja, tenía precisamente esa motivación, como explicó Inés Arrimadas en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL: "Concesiones millonarias divividas en decenas de contratos menores, cientos de personas que se robaron las vacunas y se colaron a escondidas... lo de Murcia era insoportable".

Aunque lo cierto es que el compromiso de Cantó no es sólo "con la libertad". También lo es con la política, para la que tiene unas dotes indudables, y con la propia Isabel Díaz Ayuso, a la que elogiaba públicamente incluso cuando aún dirigía la estructura de Ciudadanos en la Comunidad y las Cortes Valencianas. No hace tanto de eso. Poco más de un mes.

"En cualquier caso, ir o no en la lista para mí es secundario", continúa Cantó en su conversación con este diario, "lo he dicho siempre". Y tampoco es falso. De hecho, en el tuit con el que confirmó su desembarco en el PP ya lo sugirió: "Me he reunido con el equipo de Ayuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro derecha de Pablo Casado en Madrid". Es decir, nada de incorporarse a las listas.

"Es esencial que esta Comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España". O lo que es lo mismo, eso de la libertad, la palabra de moda en la campaña, instalada por la lideresa madrileña -"comunismo o libertad"- y admitida como eje de discusión por la oposición del PSOE y de Unidas Podemos.

Me he reunido con el equipo de @IdiazAyuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro derecha de @pablocasado_ en Madrid.



Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España. — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 24, 2021

Desde la dirección del Partido Popular no querían darle mayor importancia al traspiés de la resolución judicial este domingo. Las fuentes oficiales se limitaban a remitirse a una nota publicada en Twitter. Pero finalmente, fuentes de la dirección quisieron aclarar que "la decisión judicial no afecta a la campaña electoral", porque "Cantó seguirá apoyando a Díaz Ayuso y el PP seguirá contando con él". Es decir, que hay planes para el político liberal.

"Arrasar a Sánchez"

Es más, las fuentes de Génova utilizaban argumentos muy similares a los del actor, afirmando que "el objetivo es aunar esfuerzos, reunificar el centro derecha en torno al PP, y ahí va a estar Cantó", por lo que "le agradecemos el paso al frente".

Y mientras las redes ardían contra Cantó, Mónica Carazo, responsable de la campaña socialista para el 4-M, azuzaba el fuego -"el juez demuestra que el PP miente sistemáticamente y otra vez quería hacer trampas"-. Más tarde, fuentes conocedoras confirmaban que en Moncloa se estaba celebrando el varapalo judicial a los populares.

Por su parte, el partido de Casado reaccionaba, precisamente, contra el Ejecutivo: "Lo importante es desenmascarar a un gobierno apoyado por independentistas y bilduetarras".

Y añadían que si es clave la victoria de Ayuso no es sólo para mantener el Gobierno de la región madrileña, la joya de la corona autonómica -sobre todo, para el PP-, sino porque "Sánchez que está hundiendo la economía, ha creado un brutal lío sobre la vacunación y debe ser arrasado en las urnas" para que se cumpla la premisa inicial del líder de la oposición: "La gran victoria de Isa será el anticipo de mi llegada a la Moncloa".

Ya empadronado en la capital, sede de ambos gobiernos, en alguno de esos sitios confía en colocarse Cantó.