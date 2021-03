El PP pide reprobar a Celaá por su respuesta al diputado Matarí sobre su hija con síndrome de Down

Noticias relacionadas La criticada respuesta de Celáa al diputado que habló de su hija con síndrome de Down

El grupo parlamentario del PP ha anunciado este jueves que registrará una petición de reprobación contra la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, por su "inaceptable" trato al diputado del PP Juan José Matarí, padre de una joven con síndrome de Down.



"24 horas y ni una disculpa. Inaceptable trato de una Ministra de Educación hacia el padre de una niña con síndrome de Down y hacia todos los padres que defienden para sus hijos la educación especial. Registramos en Congreso su reprobación. #CelaaDimision", afirma en un tuit la portavoz popular en la Cámara Baja, Cuca Gamarra.



Este miércoles, en la sesión de control del Gobierno, el diputado popular Juan José Matarí preguntó a Celaá acerca de si la última ley educativa aprobada por el Gobierno, la Lomloe, respeta la Constitución, y denunció que esta norma no defiende la educación especial.

#SesiónDeControl Juan José Matarí, del @GPPopular, pregunta a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, @CelaaIsabel, “por qué el Gobierno legisla en educación al margen de la Constitución”. pic.twitter.com/aqBZgcd8oS — Congreso (@Congreso_Es) March 24, 2021

En este contexto, Matarí explicó que una hija suya de 25 años y con síndrome de Down ha conseguido su plena inclusión social y laboral gracias a que su formación ha sido adaptada a sus capacidades.

"No sé de qué habla"

En su turno de contestación, la ministra Celaá afirmó que la Lomloe está "exquisitamente anclada en la Constitución" y que destina "más recursos a los centros ordinarios para tratar precisamente la educación especial. ¿Eso es estar al margen de la Constitución?".

Según la ministra de Educacion, Isabel Celaá, Juan José Matarí padre de una joven con capacidades especiales no sabe de lo que habla. No tengo palabras... bueno sí, lamentable pic.twitter.com/pUq3Rsfsky — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 24, 2021

También acusó al diputado de no tener ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. "Usted no sé de qué habla", le dijo.

"Señor Matarí: ¿de dónde viene usted? Qué lejos viene usted. ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores... Usted no sé de qué habla", le espetó.



La plataforma "Educación Inclusiva Sí, Especial También" ha pedido la dimisión de Celaá.