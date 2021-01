Vox acusa al Partido Popular de "dinamitar" los fondos europeos: "Hemos salvado a los españoles"

Gracias a la abstención de Vox el Gobierno logró este jueves sacar adelante el decreto de los fondos europeos, movimiento que los de Santiago Abascal defienden argumentando que "hemos salvado a los españoles" y que ni Partido Popular ni Ciudadanos tienen "sentido de Estado".

Ante las durísimas críticas del PP a Vox, a quienes han acusado de "salvar el plan clientelar" de Pedro Sánchez con su abstención y dar al Gobierno "un cheque en blanco", Macarena Olona ha asegurado que "no hay nadie a los mandos del PP" y ha acusado a los de Pablo Casado de hablar con Europa para "dinamitar" la negociación de los fondos europeos para que "no llegaran" a España. "Con nuestra abstención llegarán 27.000 millones de euros", ha añadido.

"Tenemos un frente popular que lleva España a la ruina y el PP es colaborador necesario y Ciudadanos ya está metido de lleno", ha afirmado la portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, en esRadio. "PP y Cs demostraron que para pegar una bofeta al Gobierno están poniendo en riesgo España", ha denunciado.

"No tienen sentido de Estado"

Olona cree que Vox es "la única oposición" que existe al Gobierno mientras que PP y Ciudadanos "son el felpudo del Gobierno socialcomunista". "No tienen sentido de Estado y están actuando en clave electoral poniendo en riesgo 27.000 millones de euros", ha opinado.

En este sentido, la dirigente de la formación de extrema derecha ha señalado al PP como "colaborador necesario" para que Pedro Sánchez siga en Moncloa, ya que les ha acusado de no apoyar ninguna iniciativa de Vox y de presionar al Tribunal Constitucional para que no salgan adelante los recursos de su partido contra el estado de alarma.

"El PP no sólo no está apoyando las medidas necesarias para hacer caer a este Gobierno socialcomunista, está dinamitando todas las acciones que hace Vox", ha dicho. "Es el PP quien está presionando al Constitucional para que no se resuelva nuestro recurso sobre el estado de alarma", ha añadido.

Vox no negoció

La abstención de Vox permitió este jueves la aprobación del decreto ley para agilizar la gestión y determinar la gobernanza de los fondos europeos de reconstrucción, a pesar de que los votos en contra de PP, ERC y Ciudadanos -junto con otros partidos minoritarios- hicieron dudar de que la norma saliera adelante.

El decreto ley fue aprobado con 170 votos a favor, 126 votos en contra y 56 abstenciones, en tanto que también se ha acordado por mayoría su tramitación como proyecto de ley.



Vox ha negado que haya negociado con el Gobierno su abstención, y ha asegurado que su voto se ha guiado por la necesidad de que los 140.000 millones de euros de la Unión Europea lleguen cuanto antes a los comerciantes, hoteleros y autónomos a quienes se les ha obligado a cerrar sus negocios por la pandemia.