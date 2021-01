Esperanza Aguirre prepara un libro con la receta para desbancar a Sánchez: "Hay que sentarse con Vox"

La derecha sí tiene quien le escriba. Pandemia y temporal de por medio, Esperanza Aguirre prepara su particular parte de situación: un ensayo que llame a "construir una alternativa" a la fórmula de Gobierno actual. Todavía sin título, lo publicará con la Esfera de los Libros entre finales de abril y primeros de mayo.

El diagnóstico de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra con Aznar es el siguiente: la derecha necesita sumar 176 escaños para gobernar, ya que Sánchez y Podemos "siempre contarán con el bonus de cuarenta diputados de los independentistas".

"Este Gobierno socialcomunista quiere cambiar el régimen y acabar con el espíritu de consenso de la Constitución. Ha hecho más en un año que Hugo Chávez en diez", diagnosticará Aguirre en sus páginas.

¿Y qué propone? En conversación con este periódico, razona: "El PP tenía que haberle ofrecido a Sánchez apoyo parlamentario para la investidura. Incluso tendría que ofrecérselo ahora. Para que no dependa de los comunistas, los independentistas ni los bilduetarras. Aunque luego él probablemente lo rechazaría".

Elecciones

El libro no mencionará fórmulas concretas en lo que se refiere a la participación electoral de las derechas. No apostará por la coalición, pero tampoco por los pactos posteriores. Lo dejará en el aire. "Se trata de sumar, ya veremos la forma. Es urgente abrir el debate. Lo único bueno de todo esto es que tenemos tres años por delante para preparar la alternativa", relata ella misma.

Aguirre responde que no interpelará con nombre y apellido. La que fue también presidenta del Senado asiste perpleja al divorcio protagonizado por los cachorros del PP aznarista. "Hace falta mucha generosidad. Debe fabricarse un programa electoral atractivo e ilusionante en el que quepan todos. También debe atraer a los que Felipe González llamó huérfanos de la socialdemocracia", incide.

Aguirre rebatirá uno de los principales postulados del PP actual: "Creen que basta con sacar un escaño más que el PSOE. Pero no es así. ¡176! Ni uno menos. Da igual los que tenga Sánchez, siempre se debe contabilizar también a Podemos y a los independentistas".

¿Y las culpas?

Por mucho que se le repregunte, Aguirre no desvela su opinión particular sobre la fórmula: ¿coalición electoral? ¿fusión de partidos? ¿pacto posterior a elecciones? "Mire, lo importante es hablar de eso. Y no se está hablando. Cuando Aznar estaba a punto de refundar el PP, íbamos a un montón de seminarios, discutíamos, analizábamos...".

Lo dice una de las pocas (ex)políticas que todavía mantiene una relación estrecha tanto con Casado como con Abascal. Su trato con Ciudadanos también es cordial. "Todo esto es muy preocupante. Si no presentamos una verdadera alternativa, estamos perdidos", expone.

¿Repartirá usted las culpas? ¿Por qué se fracturó la derecha? Aguirre dice que, por supuesto, hablará del discurso de Mariano Rajoy en Elche: "Los liberales, al partido liberal; y los conservadores, al partido conservador". Diligentemente, los votantes obedecieron al registrador de la propiedad.

"En ese momento, Ciudadanos ya se había fundado por culpa de nuestra falta de reflejos en Cataluña, pero no tenía casi ningún votante. Yo no digo que Vox tenga que regresar sí o sí al PP, digo que tenemos que sentarnos y hablar para pensar cuál es la mejor alternativa", aduce.

Aguirre narrará en su libro cómo se alcanzó esa reunificación del centro-derecha durante la Transición. Ahondará en el "éxito" primigenio de la UCD, pero también en el de Aznar en 1990, cuando por fin "logró aunar a los restos de la UCD y de Alianza Popular".

Según la exmandataria popular, así se pudo ganar al PSOE en 1996. "Fíjese: aquel año, el PP tenía muchos menos votos -9,6 millones- que la suma de Felipe González con Izquierda Unida -12 millones-. Gobernamos porque a los socialistas jamás se les pasó por la cabeza unirse a los comunistas, y mucho menos a los independentistas. ¡Hasta Sánchez dijo que una unión así no le dejaría dormir ni a él ni al 95% de los españoles, incluidos los votantes de Podemos!", concluye Aguirre.