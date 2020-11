Aguirre dice que los presos del 'procés' "están muy bien en la cárcel como los etarras no arrepentidos"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, niega que exista un conflicto en Cataluña y cree que los políticos independentistas que están en prisión deberían cumplir íntegramente las penas.

"Tienen que cumplir la ley. Unos señores que dicen que van a volver a hacer lo mismo están muy bien en la cárcel, como los etarras que no se arrepienten", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Ante esto, la presentadora le ha preguntado si estaba comparando a los presos del procés con los terroristas de ETA, algo que Aguirre ha negado. "No, no, no les estoy comparando", ha afirmado. "Estoy diciendo que los señores que piensan volver a delinquir es como el violador, que dice que va a volver a violar. Estoy hablando de delincuentes, de delitos que no nos gustan".

Preguntada por el indulto o la reforma del delito de sedición, Aguirre ha opinado que "el Gobierno no se atreve a indultarles" y que los presos del procès deben "cumplir la ley". "La ley prevé los indultos. Si les quieren indultar, que los indulten. (...) Eso sería más costoso que cambiar la ley para cambiar el delito de sedición", ha afirmado.

Sin embargo, cree que el indulto a los presos podría ocurrir ya que ha recordado que Pedro Sánchez dijo tiempo atrás que no pactaría con Unidas Podemos "porque le quitaría el sueño" o que "no pactaría con Bildu".

Presupuestos

Aguirre ha cargado contra el preacuerdo de ERC con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado, ya que critica que los republicanos buscan "recentralizar las competencias fiscales para pactar con el PSOE que se suban los impuestos en Madrid".

Ha reprochado los pactos del Ejecutivo de PSOE y Podemos con ERC y Bildu, que ha tachado como una sinrazón porque considera que se sitúan fuera de la Constitución: "Encima resulta que ahora tenemos que pactar con los herederos de ETA que no condenan el terrorismo", y cree que deberían aprobar los PGE con el apoyo de Cs.

Además, ha abogado por una alianza electoral entre PP, Cs y Vox porque, a su juicio, la conocida como foto de Colón entre los tres partidos es la "defensa de la Constitución".

Defensa de Cayetana

Aguirre ha negado, además, haber dejado la política, "sólo la primera fila", y ha puesto en valor a Cayetana Álvarez de Toledo, a quien considera "la mejor parlamentaria" que hay en el Congreso de los Diputados. "Es muy luchadora y trabajadora", ha afirmado.

Asegura que cada vez que la diputada del Partido Popular habla "todos reconocen su calidad intelectual" y destacan su "parte académica", afeándole al líder del PP, Pablo Casado, que le hayan apartado.

El Rey debe volver

Preguntada por si el Rey Juan Carlos debe volver a España desde los Emiratos Árabes, Aguirre ha desvelado que ella le ha pedido personalmente que regrese. "No me contestó", ha dicho.

"El Rey Felipe VI es absolutamente imbatible. Quieren borrar todo lo que el Rey Juan Carlos hizo por España. El paso de una dictadura a una democracia no es fácil y lo hizo", ha añadido.