Iván Redondo: "Tengo una relación magnífica con Pablo Iglesias; somos amigos y empatizamos"

El jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha asegurado este domingo que tiene "una relación magnífica" con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias: "Somos amigos mucho antes de compartir un Gobierno de coalición y progresista".

En una entrevista concedida a El Diario Vasco, la primera que ofrece desde que ocupa el cargo, Redondo disecciona su amistad con Iglesias, su consideración hacia Pedro Sánchez y otros expresidentes socialistas, así como su día a día en Moncloa.

Redondo no escatima en elogios hacia Iglesias, por quien dice sentir "una gran admiración intelectual y conceptual". Esta buena sintonía ya era latente en la conversación que ambos mantuvieron en Otra Vuelta de Tuerka el pasado 2016.

El máximo responsable de comunicación de la Moncloa es uno de los encargados de mantener una comunicación fluida entre los socios del Gobierno de coalición. Su labor fue clave, de hecho, en las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos previas a la investidura de Sánchez.

Sobre el actual presidente del Gobierno, Redondo destaca su "determinación", puesto que "si dice que hace algo, lo hace, no le para nadie". De Felipe González destaca su "carisma" y de José Luis Rodríguez Zapatero, su "talante".

Labor en Moncloa

El hombre fuerte de Sánchez se levanta todos los días a las 5 de la mañana. "Detallo mis objetivos, los escribo", asegura Redondo en la entrevista, desgranando su rutina: "Y a partir de ahí lo que hago es analizar bien todos los medios de comunicación". Prensa escrita, radio, TV y redes sociales. Por ese orden.

Así, a primera hora de la mañana ya pergeña la estrategia de comunicación del Gobierno de España. Y es que "la velocidad en política es fundamental", según explica.

Preguntado sobre sus "enemigos", asegura no tenerlos: "No considero que tenga enemigos; me gusta escuchar y acepto una buena conversación siempre". "En torno a mi persona hay más ficción que realidad", zanja.