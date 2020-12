Inés Arrimadas será "implacable" con la "corrupción" del Emérito y se desmarca de PP y Vox

Inés Arrimadas acaba de orquestar un reseñable cambio de consigna. No habrá más indefinición ni evasivas cuando se les pregunte por Juan Carlos I. Hasta el momento, los dirigentes de Ciudadanos se limitaban a contestar con una alabanza al "legado del Emérito". Ahora, sin dejar de hacerlo, se mostrarán "implacables" con su "corrupción".

Así lo ha contrastado este periódico de fuentes solventes. "Estábamos preparados para esa variación en el discurso. Sabíamos que una noticia así iba a llegar más pronto que tarde", arguyen los liberales en relación a los casi 700.000 euros regularizados con Hacieda por el ex jefe del Estado.

El primero en exteriorizar el giro fue el especialista en la materia, Edmundo Bal. El abogado del Estado en excedencia escribió en su cuenta de Twitter: "La declaración voluntaria de Juan Carlos I refleja que ha mantenido oculto un dinero de dudosa procedencia. Es una conducta moralmente reprobable. Hizo un gran servicio a España durante muchos años y nuestra democracia le debe mucho, pero este comportamiento es decepcionante".

En esas líneas queda sintetizado el nuevo argumentario de Ciudadanos en relación al Emérito. La novedad también tiene enjundia en clave electoral. Hasta ahora, la figura de Juan Carlos I unía a los naranjas con PP y Vox en un mismo bloque. No sucederá más.

Los de Casado y Abascal no han variado su parecer. Siguen refiriéndose al "legado" del Emérito y echan balones fuera cuando se les inquiere por la regularización de sus cuentas. Isabel Díaz Ayuso incluso añadió: "Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero don Juan Carlos no ha sido un ciudadano más". Iván Espinosa de los Monteros reiteró que las donaciones regularizadas se produjeron "tras la abdicación" y criticó el "uso político" de su puesta al día con Hacienda.

El desmarque

¿Temen en Ciudadanos que este desmarque les penalice? "Al revés. Creemos que la gran mayoría de la sociedad comparte esa postura, la de celebrar lo que hizo Juan Carlos durante la Transición pero, al mismo tiempo, criticar las irregularidades. Seremos implacables con la corrupción", desgrana un miembro del equipo de Arrimadas.

Pero, ¿por qué Ciudadanos, habiendo tantos indicios sobre el Emérito, esperó hasta que se consumara la regularización? "Nos guían los hechos, no las investigaciones, las pesquisas ni los audios. Ya no hay atisbo de duda. Juan Carlos I matenía oculto un dinero de dudosa procedencia", afirma esta fuente.

A tenor de lo contrastado por EL ESPAÑOL, Edmundo Bal, que conoce personalmente al fiscal que investiga a Juan Carlos I, pidió a los suyos que "confiaran en la Justicia". A partir de ahí, los liberales se prepararon para exteriorizar su cambio de postura: "Queremos que se le investigue como a cualquier español. Para nosotros, sí es un ciudadano más".

"La democracia le debe mucho, por supuesto, pero nosotros nos incluimos entre los españoles que se sienten decepcionados con su figura. Es una conducta decepcionante, que no se corresponde con la ejemplaridad que debe exigirse a un jefe del Estado", sintetizan en Ciudadanos.

No obstante, Arrimadas no abrirá el melón de la inviolabilidad. Sobre las decenas de millones de euros procedentes de Bahréin y Arabia Saudí cuando todavía era rey y, por tanto, "inviolable", responden en Cs: "No se puede eliminar esa condición con carácter retroactivo".