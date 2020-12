Por qué se devuelve a unos inmigrantes y otros van a la Península: todo lo que el Gobierno no responde

1. ¿Una persona tiene derecho a quedarse en España nada más tocar tierra?

No. De hecho, el Tribunal Constitucional avaló recientemente las devoluciones en caliente, contempladas en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del Gobierno Rajoy, en 2015. Pero éstas sólo se pueden practicar en las verjas de Ceuta o de Melilla.

A pesar de haber sido recurridas por el PSOE, hoy se aplican desde el Ministerio del Interior, en manos del independiente exjuez Fernando Grande-Marlaska, dentro de la cuota socialista del Ejecutivo. Pero lo cierto es que a ningún migrante que llega en patera se le puede retornar, al no estar en frontera.

Ahora, los ministerios del Interior y de Exteriores han logrado reanudar las deportaciones, esencialmente con Senegal, Mauritania y Marruecos. Pero aún a muy bajo ritmo.

2. El Ministerio del Interior, el de Inclusión y Exteriores se han pasado estos días la patata caliente del traslado de inmigrantes. ¿Qué ministerio tiene realmente las competencias?

Las competencias sobre Migraciones son del departamento de Inclusión, de José Luis Escrivá. De hecho, forma parte del nombre del Ministerio. Sin embargo, los inmigrantes sólo pasan al amparo de esta cartera cuando eligen libremente entrar en el sistema de acogida, y siempre pasadas las primeras 72 horas de su llegada a España.

En esos tres días, son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependientes de Interior, las competentes para realizar los trámites de filiación de la persona que ha entrado en España de manera irregular. Y es el plazo en el que, antes de la pandemia de la Covid, se tramitaban -en la medida de lo posible- las devoluciones a los países de origen y tránsito con los que España tiene convenios bilaterales.

3. ¿Por qué no participa la Vicepresidencia de Derechos Sociales? ¿Por qué calla Podemos si propuso legalizar a todos los irregulares tras la primera ola de la Covid?

El departamento de Pablo Iglesias mantiene el silencio en este campo por "lealtad" y "en cumplimiento del pacto de coalición" entre PSOE y Unidas Podemos. Pedro Sánchez y su socio acordaron expresamente que los morados no tendrían competencias en "ministerios de Estado", es decir, Exteriores, Interior, Defensa, Justicia... y que ningún miembro del Gobierno opinaría públicamente sobre competencias que recaen en el ala del otro partido.

No siempre ha sido así -Monarquía, desahucios, Sáhara Occidental...-, y Marlaska es uno de los ministros que menos gustan en Podemos, por cuestiones de Seguridad y de Inmigración. Pero Iglesias ha dado orden de no abrir un nuevo frente con el PSOE en un asunto tan sensible... pero que no da votos.

4. Marlaska dijo que no haría traslados de Canarias a la Península salvo que se tratara de "personas vulnerables". ¿Por qué?

El titular de Interior dijo esto, precisamente, en su visita a Rabat el pasado 20 de noviembre, en lo más duro de la crisis migratoria de Canarias. "Cuando se habla de traslado a la Península lo que digo es que en la lucha contra la inmigración irregular hay que evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa", declaró Marlaska al término de su visita en Rabat.

Marlaska descarta traslado de inmigrantes a península por política de la UE

La idea del Ministerio del Interior es que no se debe enviar el mensaje de que arriesgar el viaje en patera a Canarias puede significar un salvoconducto hacia toda Europa. "La política de migraciones es integral", decía Marlaska... es decir, que trasladar a la Península anima a otros aspirantes a subirse a la patera. Y devolverlos a los países de origen, los desalienta, y eso es lo que se busca.

5. ¿Quién y bajo qué criterio decide quién es "vulnerable"? ¿Todos los que han llegado a la Península son vulnerables?

Después de las primeras 72 horas de filiación, bajo la supervisión y responsabilidad de Interior, son los servicios sociales de las autoridades autonómicas las que dictaminan la "vulnerabilidad" de un migrante a su llegada a suelo español: los menores, en todo caso, pasan a estar bajo el amparo de la Comunidad Autónoma.

Los mayores de edad pueden ser catalogados como "vulnerables" -si son mujeres embarazadas, presentan discapacidades, son familias monoparentales... y pasan al circuito de acogida del Ministerio de Inclusión y Migraciones. Si no, al adulto no vulnerable, sólo le queda solicitar la protección internacional -el asilo o refugio por motivos políticos o de otro tipo de persecución- para evitar la apertura de un expediente de expulsión.

Respuesta portavoz del Gobierno inmigrantes en la Península

En todo caso, las deportaciones no suelen ser inmediatas. Menos en un contexto de saturación como el actual en canarias. Y, menos aún, con la pandemia, que cerró las fronteras de los países de origen y tránsito hasta hace pocas semanas. Mientras no se ejecuta la deportación, el inmigrante tiene libertad de movimientos.

6. ¿Cuántos han llegado y cuántos siguen en Canarias desde el inicio de esta crisis? ¿Dónde están los demás?

Según el Gobierno autonómico de Canarias, son ya más de 19.000 las personas arribadas a las costas del archipiélago desde el incio de 2020. La inmensa mayoría, en los dos últimos meses, cuando se cerró el tridente sobre España: el cierre de las fronteras de Ceuta y Melilla; las tensiones en el Sáhara con el Polisario; y el aumento de los flujos migratorios hacia las islas.

En la actualidad, hay unos 2.500 menores tutelados por el Ejecutivo canario -en conversaciones con otras CCAA para aliviar la presión- y unos 500 adultos siendo filiados en el campamento de Barranco Seco (Gran Canaria), gestionado por Interior. Además, hasta 7.000 personas más entre los hoteles y las nuevas "plazas estables" que está habilitando el Ministerio de Inclusión.

El resto, casi 10.000 personas migrantes "han seguido su camino", afirman las fuentes del Gobierno canario.

7. ¿Los está trasladando el Gobierno?

Este periódico puede afirmar, tras consultar con fuentes solventes, que al menos 2.000 han sido trasladados por Interior a la Península. Aunque el Gobierno dice ahora que las informaciones que le atribuyen la "organización, financiación y gestión" de los traslados "son falsas".

8. ¿Por qué el Ejecutivo no avisa a los alcaldes de las ciudades de destino, ni a las CCAA ni a la Policía de la llegada de estos contingentes de cientos de personas?

Algunas fuentes oficiales del Gobierno alegan que no pueden hacerlo porque los actuales traslados están siendo "sufragados por los mismos inmigrantes". Así lo sostiene también el Ejecutivo canario, ahora alineado con el Ejecutivo central, una vez aliviada la crisis, tras el durísimo enfrentamiento que mantuvieron hasta hace tres semanas.

Lo cierto es que otras fuentes gubernamentales, éstas no de Interior, afirman que "todos los traslados y reubicaciones se están haciendo con el conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"... y remiten al Ministerio de Marlaska ante la demanda de más información.

Los sindicatos policiales niegan que se esté informando a los agentes, e incluso alegan que se está poniendo en peligro su salud. El SUP ha pedido el amparo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para requerir a Interior e Inclusión los datos que se niega a dar públicamente.

9. ¿Cómo es posible que, a la vez que el Gobierno dice no tener nada que ver con los traslados, asegura que son "personas vulnerables" y que "llegan con las PCR realizadas con resultado negativo"?

Ambas realidades son compatibles sólo en dos planos distintos. Por un lado, el Gobierno niega estar detrás de los traslados "sistemáticos y organizados" a la Península, pero admite que no se haría ningún traslado que no sea de "personas vulnerables".

Es decir, que en estos casos, sí se hacen reubicaciones, tal como reconocen fuentes de Inclusión: "Todos los traslados que se producen se enmarcan dentro de la legalidad, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado están controlando todos los movimientos que se están llevando a cabo".

Así son los vuelos que trasladan a los inmigrantes de Canarias a la Península

Y por otro lado, el Ejecutivo puede acusar de "banalizar la xenofobia" a quien se pregunta por la salud de los inmigrantes que viajan a la Península porque desde el pasado 25 de julio cuenta con un Protocolo de actuación ante posibes casos importados de Covid-9 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular [consúltelo aquí].

El documento prevé "test diagnósticos" para las personas llegadas en estas circunstancias a las costas españolas y ciertas seguridades para su "trazabilidad" durante su estancia bajo control de las autoridades. Pero no hay manera de asegurarse de que quienes salen de Canarias no se hayan contagiado después, ya viajen por propia voluntad o sean trasladados en vuelos fletados por el Gobierno.

10. ¿La movilidad de estos inmigrantes se ajusta a las medidas que establece el estado de alarma por la pandemia?

No. Salvo Extremadura y recientemente Galicia, la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas están perimetradas y tienen limitadas la entrada y la salida para las personas, salvo por excepciones de fuerza mayor. Ninguna de las posibilidades explicadas más arriba se encuadra en éstas: trabajo, salud o estudios. De hecho, en Canarias la restricción a las salidas y entradas está vigente durante un mes desde este 10 de diciembre.

Pero lo cierto es que los controles en carretera y en los aeropuertos son aleatorios.

El documento policial en el que se destacan los inmigrantes que llegaron en cada vuelo a Valencia. EL ESPAÑOL

Este periódico ha conocido, de fuentes policiales, que se están reforzando los contingentes en los aeropuertos durante los próximos fines de semana. Los agentes deberán controlar a las personas sospechosas de estar incumpliendo preceptos de la Ley de Extranjería. Y detener a quien tenga un expediente de expulsión. Pero nada se dice en las órdenes policiales sobre las restricciones de la Covid.

11. ¿Por qué la Policía no detiene a los extranjeros indocumentados en los aeropuertos canarios cuando cogen un vuelo a la Península?

Porque una persona, inmigrante irregular o no, tiene libertad de movimientos mientras no esté detenida. Y cruzar la frontera hacia España es una infracción administrativa, no un delito.

12. ¿Pueden viajar libremente por España? ¿Y por Europa?

Esto significa, efectivamente, que pueden viajar con libertad por España. Y por Europa. De ahí que el presidente del Gobierno dijera el pasado miércoles en una entrevista televisiva que la UE debe afrontar el problema de la inmigración con responsabilidad y solidaridad: "Responsabilidad de los países que tenemos fronteras exteriores, y solidaridad del resto".

Las normas comunitarias indican que es el país de llegada el responsable de la gestión migratoria de cada persona a su llegada. Pero tras su filiación, si el inmigrante cuenta con medios propios y rechaza entrar en el circuito de atención humanitaria, goza de los mismos derechos deambulatorios que un ciudadano europeo.

13. ¿Y cuál es el destino de los inmigrantes que llegan a Canarias?

Fuentes del Gobierno y del Ejecutivo canario coinciden en que "la inmensa mayoría continúan viaje hacia Francia y Bélgica".

Se basan en que no se ha detectado un aumento de la presencia de migrantes irregulares en las calles del archipiélago. Fuentes policiales aseguran a este periódico que tampoco en las al menos nueve ciudades en las que se ha diseminado a cientos de inmigrantes en las últimas semanas.

"La mayoría son magrebíes y senegaleses, es decir, francófonos", explican las fuentes citadas. "Y suelen tener una red de contactos, familiares o allegados, que son los que les ayudan en sus traslados una vez que han llegado a Canarias".