Campo justifica el veto al Rey en la sentencia de Torra y señala a Lesmes por no "aplazar" el acto

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha desvelado este lunes que el Gobierno vetó la presencia del Rey en Barcelona la pasada semana por "la eminencia de la sentencia de Torra y la proximidad del 1 de octubre" y que pidió al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que aplazara el acto del pasado viernes pero que este "entendió" que no hacía falta.

"Hubo un intento de que el acto se retrasara, pero el presidente [Lesmes] entendió que no", dijo el ministro de Justicia en declaraciones a Radio Nacional de España. "Había razones que cualquier ciudadano pueda entender. No solo de seguridad del monarca, sino también elementos de convivencia. Estaba la eminencia de la sentencia de Torra, la cercanía del 1 de octubre. El Gobierno tiene la obligación de velar ya no sólo por la seguridad, sino por la convivencia. Si ese acto se podía aplazar para que no hubiera esta tensión ¿por qué la íbamos a generar?", explicó.

El ministro, quien por primera vez ha hablado explícitamente de las razones por las que el Gobierno había vetado la presencia de Felipe VI en el acto, ha puesto de manifiesto también la incomodidad por la no renovación del poder judicial, y ha culpado al PP del "bloqueo", diciendo que "no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial".

"Hubo un intento de que el acto se retrasara, pero el presidente [Lesmes] entendió que no [era necesario]"



Además, el ministro de Justicia ha considerado que sería deseable que Lesmes paralizara la designación de cargos del poder judicial "como una medida de apoyo a la obligada renovación de los órganos constitucionales". Sin embargo, Campo ha subrayado que "Lesmes sabrá lo que tiene que hacer" y que "desde el Gobierno "no se emite ninguna orden, recomendación o advertencia" al respecto porque "no hay instrumentos para ello".

Madrid

Sobre la disputa entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid respecto a las medidas de contención del Covid, Campo ha insistido en la "acción conjunta y de colaboración", diciendo que Madrid tiene hoy "la gran oportunidad" de atender las recomendaciones sanitarias para frenar el virus, pero ha dejado claro que si no lo hace, el Ejecutivo central está preparado "para afrontar lo que haga falta".

El titular de Justicia ha eludido barajar las opciones que tiene el Ejecutivo en caso de que el Gobierno madrileño no adopte las decisiones que marcan las autoridades sanitarias porque espera que "se haga la luz".

No obstante, y pese a asegurar que el mejor instrumento es "la voluntad de solucionar los problemas", ha apuntado que el ordenamiento jurídico "está bien diseñado" y que el Gobierno es consciente de que estamos ante una situación grave, con semanas duras.

"Tenemos la gran oportunidad hoy de que desde las autoridades esas recomendaciones claras sean atendidas y para que entre todos hagamos lo que tenemos que hacer, que es vencer al virus", ha enfatizado Campo, convencido de que el acuerdo es la mejor forma de frenar la pandemia.