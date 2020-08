Calvente: "Lo de Podemos es peor que Filesa o Gürtel, algunos metieron mano en la caja para financiarse"

El exabogado de Podemos José Manuel Calvente ha denunciado este jueves a través de su cuenta de Twitter que algunos dirigentes del partido habrían "metido la mano" en la caja de la formación morada para "su propio beneficio y el de sus presuntos amigos".



Calvente denunció a Podemos ante los tribunales, y un juzgado ha abierto diligencias por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal contra dirigentes del partido y la propia formación.



"A diferencia de todos los casos de corrupción de partidos en España, en Podemos no estaríamos ante la presunta corrupción de un partido, sino ante una presunta 'corrupción dentro del partido', una presunta 'financiación ilegal' de algunos dirigentes", ha escrito Calvente en un primer tuit de un hilo de cinco mensajes.

"No estamos ante Gürtel o Filesa. Mucho peor. Estamos presuntamente ante presuntos sinvergüenzas que habrían 'metido la mano' presuntamente en la caja del partido para su presunto beneficio y el de sus presuntos amigos. Yo sí respeto la 'presunción de inocencia'", añade.



Según su criterio, Podemos es una "víctima" y "debería perseguir a estos presuntos canallas donde el 'líder' del partido no sería tan 'incompetente' como para no saber lo que estaba pasando en su partido, presuntamente claro".



Para el abogado, el partido que lidera Pablo Iglesias no debería pasar a la historia "como un partido manchado por la corrupción de cuatro 'presuntos' sinvergüenzas que", en su opinión, "están enredando y confundiendo".



En un último tuit, Calvente insta a la militancia de Podemos a decir "basta ya". "No puede pasar ni un minuto más con gente investigada dirigiendo el partido. Urge un cambio de dirección. Por la salud democrática de este gran país que es España y de las instituciones que algunos quieren destruir", concluye.