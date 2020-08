Simón niega el riesgo de colapso hospitalario que denuncian nueve sociedades médicas

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón ha descartado este jueves que exista actualmente un riesgo de colapso sanitario como han denunciado nueve sociedades médicas. En la rueda de prensa posterior al anuncio de los nuevos contagios, que en las últimas 24 horas han llegado a los 2.935, Simón destacó que, ahora mismo, la ocupación hospitalaria por el Covid-19 "es de un 3%".

"Ahora mismo no hay ese riesgo", aseguró. "En España hay 3.596 ocupadas por Covid y de ellas 383 en UCI. Actualmente tenemos un índice de ocupación de un 3% del total de camas por el Covid y el sistema no está en riesgo de colapsar a nivel nacional", explicó.

Asimismo, Simón no descartó que la situación sea más preocupante en determinados hospitales o Comunidades Autónomas, pero no a nivel nacional. "Sí que es cierto que en algunas comunidades ha habido una presión muy importante. En Aragón, en Cataluña también, y en Madrid está subiendo, pero no está poniendo en jaque al sistema. Eso no significa que no haya un hospital en concreto con una situación más peligrosa, pero a nivel nacional no está pasando".

Este jueves, nueve sociedades médico-científicas han alertado de que, si el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no establecen nuevas medidas "coordinadas, rápidas y eficaces" para frenar el coronavirus, hay una "alta probabilidad" de volver a situaciones asistenciales "tan graves" como las de hace unos meses.

En un comunicado, muestran su preocupación por el aumento de diagnósticos de Covid-19 en los centros de salud, hospitales, unidades de cuidados intensivos, en los servicios de urgencias y emergencias y neumología, lo que "puede llevar a corto o medio plazo a un nuevo colapso de la sanidad".

Preguntado por ello, Simón ha señalado que se trata de "llamadas de atención" para obligar a "mantener la tensión". ·Creo que este tipo de actuaciones son llamadas de atención para que mantengamos la tensión. Sabemos que tenemos que seguir actuando, se está haciendo, pero tenemos que mantener la tensión para que eso no se llegue a producir y estas declaraciones creo que van en ese sentido", zanjó.

Descarta un nuevo confinamiento

Preguntado por la decisión de algunas comunidades de prohibir fumar en la calle, Fernando Simón empezó por decir que "trabajo en el Ministerio de sanidad y me parece bien que no se fume en ningún lugar nunca". El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias ha resaltado que "el tema de fumar está más relacionado con el uso adecuado de las mascarillas". "Hay medidas que están relacionadas con la buena aplicación de otras medidas esenciales".

Preguntado por si cabría la posibilidad de que el Gobierno adoptara una medida uniforme para todas las comunidades Simón señaló que "si es necesario, se valorará". "Si hay que homogeneizar en todo el territorio se valorará y se hará. Ahora mismo hay una ley antitabaco muy restrictiva y si hay que hacer algo más se valorará".

Pese al crecimiento de los contagios. Fernando Simón ha querido resaltar que no está encima de la mesa la posibilidad de un nuevo confinamiento. "Creo que son bulos que corren no sé con qué intención. En ninguna reunión se ha planteado ese escenario con los datos que tenemos a día de hoy".

Simón tampoco se quiso alargar en consideraciones sobre si estamos viviendo o no una segunda ola. Señalando que esta situación "no es, ni de lejos, comparable a lo que hemos vivido en marzo y abril", destacó que hablar de una segunda ola llega a ser un tema "semántico".

"Que lo llamemos segunda ola es semántico. No debemos buscar un término que nos genere más ansiedad de la cuenta. Podría serlo o no. Lo importante es que se está controlando bien, el peso en las comunidades va siendo variable".

Septiembre, clave

Septiembre es el mes clave para el control de la pandemia. No solo porque la vuelta de vacaciones implica que "las personas volverán a cambiar de grupos de convivencia", sino porque "la vuelta al trabajo y a los colegios" supone un aumento del riesgo.

"La entrada al colegio y la vuelta al trabajo es una situación en la que las personas volverán a cambiar de grupo estable de convivencia y esos son los momentos de riesgo. Tenemos que tener un criterio muy claro a la hora de establecer prioridades", ha declarado.

Sobre la vuelta a los colegios, Simón volvió a insistir en que "hay que aprender a convivir con el virus", lo que supone "volver a la actividad de otra forma". Para la vuelta al cole se han establecido protocolos y "habrá documentos extra" y no cree que el cierre de los colegios sea la solución que hay que plantear de primeras. "Si es necesario cerrar colegios o aulas concretas se hará, si se necesitan cerrar colegios de una comunidad en concreto, o todos, se valorará pero tenemos que aprender a convivir con el virus. La educación es una de las actividades más necesarias".