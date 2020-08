Sanidad convoca un consejo interterritorial extraordinario ante el avance creciente del virus

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado para este viernes una reunión extraordinaria del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar con las comunidades autónomas la evolución de la pandemia del coronavirus.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, el ministro presidirá el Consejo Interterritorial extraordinario convocado y comparecerá ante los medios posteriormente en sede ministerial, sobre las 13.00 horas, para informar de los asuntos tratados y de la evolución del Covid-19.

Será la segunda vez, en esta semana, que el ministro Illa se reúne con los representantes autonómicos, pues que ya convocó un pleno este pasado miércoles para abordar los rebrotes de Covid.

Entretanto este jueves, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha descartado que exista actualmente un riesgo de colapso sanitario como han denunciado nueve sociedades médicas.

Preguntado por si cabría la posibilidad de que el Gobierno adoptara una medida uniforme para todas las comunidades Simón señaló que "si es necesario, se valorará". "Si hay que homogeneizar en todo el territorio se valorará y se hará. Ahora mismo hay una ley antitabaco muy restrictiva y si hay que hacer algo más se valorará".

En la rueda de prensa posterior al anuncio de los nuevos contagios, que en las últimas 24 horas han llegado a los 2.935, Simón no descartó que la situación sea más preocupante en determinados hospitales o Comunidades Autónomas, pero no a nivel nacional. "Sí que es cierto que en algunas comunidades ha habido una presión muy importante. En Aragón, en Cataluña también, y en Madrid está subiendo, pero no está poniendo en jaque al sistema".

Simón tampoco se quiso alargar en consideraciones sobre si estamos viviendo o no una segunda ola. Señalando que esta situación "no es, ni de lejos, comparable a lo que hemos vivido en marzo y abril", destacó que hablar de una segunda ola llega a ser un tema "semántico".

Pero las cifras de nuevos casos de este jueves suponían un considerable avance en comparación con los 1.690 del miércoles. Por esta razón, Illa ha decidido convocar el consejo extraordinario. Además, Sanidad actualizaba la cifra de positivos desde el inicio de la pandemia, que se sitúa en 337.334, casi 8.000 más que este miércoles (329.784). En las últimas dos semanas se han diagnosticado 13.529 positivos, 4.113 en los pasados siete días.

De los 2.935 nuevos diagnósticos, 217 se han producido en Andalucía, 418 en Aragón, 29 en Asturias, 38 en Baleares, 99 en Canarias, 45 en Cantabria, 41 en Castilla-La Mancha, 75 en Castilla y León, 164 en Cataluña, uno en Ceuta, 76 en Comunidad Valenciana, 58 en Extremadura, 107 en Galicia, 842 en Madrid, dos en Melilla, 53 en Murcia, 83 en Navarra, 545 en País Vasco y 42 en La Rioja.