Andalucía no prohíbe fumar a la espera de más informes pero aumenta los controles en residencias

La Junta de Andalucía ha endurecido una serie de medidas contra la Covid-19 ante la situación de la pandemia en la comunidad. En las últimas 24 horas se han obtenido 422 PCR positivos, el mayor ascenso desde el mes de abril. No obstante, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, insiste en que la situación está "controlada" y el mensaje sigue siendo de tranquilidad.

Entre estas medidas se ha abordado la prohibición de fumar en la calle como ya han aprobado Galicia y Canarias si no se puede mantener la distancia de seguridad. Pero finalmente, por el momento, en Andalucía sí se podrá fumar. Donde sí aumentará el control será en las residencias de ancianos.

Ambas cuestiones han sido analizadas por los expertos en la tercera reunión de autoevaluación y seguimiento de las medidas del Gobierno andaluz frente a la Covid-19. Respecto a la prohibición del tabaco, Andalucía quiere obtener más información.

Para ello, la Consejería de Salud encargará un informe a la unidad tabáquica en Andalucía con el fin de conocer si hay evidencias científicas que recomienden la prohibición de fumar en espacios públicos como una medida positiva de cara a prevenir contagios de coronavirus.

De momento, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, cree que "no tiene una trascendencia clínica muy notable" y mientras no se tenga suficiente información al respecto no se va a prohibir. "No podemos tomar una medida de este porte basándonos en beneficios desde el punto de vista científico cuando aún no tenemos claro que exista esa evidencia". No obstante, ha recordado que fumar es la principal causa de muerte evitable. "Ojalá no fumara nadie".

Los contagios

El 56 por ciento de los contagios de coronavirus que se están produciendo en Andalucía se producen en el núcleo familiar, según ha informado Aguirre. Éstos constituyen pequeños brotes que en la mayoría de los casos no alcanzan los diez positivos, pero no paran de surgir.

De ahí que la Junta de Andalucía haya publicado una serie de recomendaciones de cara a estas reuniones familiares como evitar los besos, el compartir los platos y que el grupo no supere las 12 personas en espacios donde se pueda mantener la distancia de seguridad.

De igual modo, Jesús Aguirre ha insistido en que el perfil de los PCR positivos ha cambiado. Prueba de ello es que actualmente hay tres jóvenes ingresados e intubados en las Unidades de Cuidados Intensivos en Andalucía. Uno tiene 23 años. En general, la horquilla de edad de los hospitalizados oscila entre 37 y 65 años.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la prudencia porque cada día son más jóvenes los contagiados, incluso menores de edad. El 95% de los casos son asintomáticos, por lo que no precisan hospitalización. En total, en Andalucía han dado positivo 38,09 por cada 100.000 habitantes frente a los 96 que se registran a nivel nacional.

Más control en las residencias

Donde sí se va a aumentar el control es en las residencias de ancianos, centros de día y de participación activa. Sobre todo en las visitas, entradas y salidas.

En la actualidad, el 98,7% de las ubicadas en la comunidad están libres de Covid. Hay 14 positivos y nueve de ellos corresponden a trabajadores. Por tanto, tras escuchar al comité de expertos, la Junta va a suspender las visitas, los paseos, las vacaciones y otras salidas en este tipo de centros si hay un positivo en los 28 días desde el último diagnóstico o tres casos en sospecha.

Además, se va a realizar pruebas PCR a todo nuevo ingreso o residente que regrese al centro tras un periodo de más de diez días y las visitas se van a limitar a un único familiar que deberá declarar estar asintomático.

La vuelta al cole

En la reunión también se ha abordado la vuelta a las aulas el próximo mes de septiembre. Elías Bendodo ha insistido en que Andalucía "está preparada para una vuelta al cole presencial y segura" tras la inversión de 600 millones de euros y la contratación de más de 6.000 profesores adicionales. No obstante, cree que el Ministerio de Educación debería consensuar una vuelta común para toda España.

Bendodo ha anunciado que el Gobierno andaluz activará 2.500 profesionales de enfermería que estarán en permanente contacto con los 800 coordinadores Covid que habrá en los centros. Ellos se encargarán de activar los protocolos que correspondan.

Cada tres meses se le realizarán PCR a los 143.000 profesionales educativos y se destinará mensualmente tres millones de mascarillas y 300.000 litros de hidrogel. La Junta de Andalucía ha contratado también 1.600 profesionales más para tareas de limpieza y destinará 25 millones para mejoras de las infraestructuras educativas.

Otras medidas serán la configuración de grupos de convivencia escolar --conocidos como burbujas--, que podrán relacionarse entre ellos de forma estable sin distancia, y el decreto de entradas y salidas de los centros para evitar aglomeraciones.

Las plazas de toros

Por otro lado, la Junta ha tomado otras medidas frente a la Covid-19 en materia de espectáculos taurinos. En concreto, ha establecido que las localidades asignadas deberán guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros respecto a las personas que ocupen asientos contiguos en la misma fila. Además el aforo no podrá superar el límite del 50%. Todo ello tras la polémica surgida por el festejo celebrado en El Puerto de Santa María el pasado 6 de agosto sobre la distancia entre los asistentes.

Por último, Elías Bendodo se ha referido al convenio suscrito con el Ejecutivo central para aplicar un protocolo de actuación ante casos positivos detectados entre migrantes llegados en pateras. "Se ha cumplido a rajatabla", ha remarcado. En total, se han realizado hasta ahora más de 1.700 test y PCR a estas personas.

El consejero ha aludido a la iniciativa del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. Éste ha iniciado actuaciones con varias comunidades autónomas, incluida Andalucía, para conocer qué medidas están adoptando en el contexto de la inmigración irregular. Al respecto, Bendodo ha animado al Defensor a pedirle "explicaciones a la Secretaría de Estado de Migraciones", que es con quien la Junta ha pactado el protocolo.

La próxima reunión de autoevaluación será a finales de agosto, mientras tanto la Junta de Andalucía quiere hacer un balance de gestión. Para ello, ha puesto en marcha un grupo externo de trabajo e independiente, conformado por profesionales de la salud, para ver qué se puede mejorar de cara a los próximos meses.