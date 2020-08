Radar COVID: por qué es bueno instalar la app española aunque no esté en tu autonomía

Radar COVID, la app española contra la COVID-19, ya está disponible para descarga en las principales tiendas de apps; no es el lanzamiento definitivo por las características únicas del sistema sanitario español, pero es un avance importante.

Prácticamente todo el mundo tiene un móvil, y lo lleva encima a todas partes. En esa verdad está basada la idea de implementar el rastreo del COVID-19, usando apps para registrar y controlar la expansión de la enfermedad.

El Gobierno anunció el lanzamiento de su propia app a finales de junio, aunque inicialmente sólo en la isla de La Gomera como parte del programa de pruebas inicial. Aunque la app, llamada Radar COVID, se podía descargar, realmente no hacía mucho si no vivías en esa zona.

Radar COVID llegará a toda España

Eso ha cambiado en los últimos días. Ya es posible registrarse y usar la app en cualquier parte de España, aunque todas sus funcionalidades aún no están disponibles para toda la ciudadanía.

Si te descargas Radar COVID para tu iPhone o móvil Android, podrás activar el mencionado 'radar' para comprobar si has podido tener un contacto de riesgo, con una persona potencialmente contagiada por el coronavirus.

Radar COVID, la app española de rastreo del coronavirus Omicrono

La app española usa la tecnología creada por Apple y Google, que permite el rastreo de contagiados protegiendo su privacidad. Las apps que usan esta tecnología son más potentes y pueden permanecer en segundo plano sin consumir tanta energía; pero a cambio, no pueden recopilar todos los datos que quieran y el rastreo es anónimo. Además, el usuario puede desactivar esta opción en cualquier momento desde la configuración de su móvil.

Es por eso que, si instalamos Radar COVID en nuestro móvil, primero de todo tendremos que aceptar que se active el Registro de exposición a la COVID-19. Si aceptamos, la app podrá usar esta tecnología para contactar con los móviles de las personas que estén cerca nuestra; si una de estas personas da positivo por COVID-19, la app nos puede avisar y recomendarnos los siguientes pasos que tomar.

La pelota, en el tejado de las autonomías

Sin embargo, para que la app funcione correctamente es necesario primero que el servicio de salud de nuestra comunidad autónoma realice la integración necesaria con sus sistemas para poder notificar a los contagiados y la app funcione como debe, como ha explicado la Secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas. Como parte de la integración, nuestros médicos nos darán un código que podemos meter en la app pulsando en "Comunica tu positivo COVID-19".

El sistema de rastreo del coronavirus de Apple y Google puede ser desactivado fácilmente Omicrono

Por lo tanto, eso significa que aunque te instales la app, no tendrás acceso a muchas de sus funciones, hasta que las comunidades autónomas implementen su integración. Se espera que este mismo agosto algunas comunidades den esos pasos; el Gobierno sólo apunta que las regiones en una "situación de emergencia" tienen que realizar la integración lo antes posible, a mediados de agosto.

Por lo tanto, este mismo mes de agosto algunas comunidades ya tendrían integración con Radar COVID; para el despliegue a escala nacional tendremos que esperar hasta el 15 de septiembre como mínimo.

Sin embargo, eso no significa que esta app sea inútil hasta septiembre; mientras tanto, cumple varias funciones y es recomendable instalarla lo antes posible.

Adelantarse a las autonomías

El principal motivo por el que deberías instalar la app Radar COVID es que funciona incluso aunque tu autonomía no haya hecho nada aún. La app no te avisará si has entrado en contacto con un contagiado de COVID-19, pero sí que registrará los contactos con todas las personas que estén cerca tuya.

Rastreo del coronavirus con 'Contact Tracing' Omicrono

Esa información se almacena en el móvil durante un plazo máximo de 14 días, y se puede usar durante ese plazo de tiempo. Por lo tanto, si activamos Radar COVID hoy, y la semana que viene nuestra comunidad autónoma activa la integración, tendrá una semana de datos útiles que pueden servir para avisar a posibles contagiados.

Por ejemplo, pongamos que activamos Radar Covid hoy, 10 de agosto. Si el 17 de agosto nuestra comunidad activa la integración, y en esa semana hemos estado en contacto con un infectado, la app nos mostrará la notificación aunque el contacto haya sido antes de que la comunidad autónoma haya hecho nada.

Comprender mejor el coronavirus

El 'contact tracing' no es algo nuevo; se lleva usando décadas en la lucha contra las peores enfermedades contagiosas. Consiste en comprobar con qué personas ha tenido contacto el paciente, para saber si han sido infectadas y comprender cómo se ha producido la infección.

Aún sin todas las comunidades, la app Radar Covid ya puede cumplir esa misma función, ayudando a controlar la expansión del coronavirus en la temida 'segunda oleada' de la enfermedad.

La app española Radar COVID, para el rastreo del coronavirus Adrián Raya Omicrono

Radar Covid está disponible para iOS y para Android, y se espera que en los próximos días y semanas las comunidades autónomas anuncien la integración de sus sistemas con el desarrollado para la app.

Radar Covid para iOS

Radar Covid para Android