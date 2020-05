Apple y Google lanzan el rastreo contra el coronavirus: España se apunta

Los frutos de la alianza de las dos empresas tecnológicas más importantes del mercado ya están aquí: Apple y Google han anunciado el lanzamiento de la API de Notificación de Exposición, integrada en sus sistemas para móviles.

Al mismo tiempo, el Gobierno de España ha confirmado que lanzará su propia app de rastreo del coronavirus, y que usará la tecnología desarrollada por Apple y Google. Una app que inicialmente se lanzaría en Canarias, con el objetivo de realizar las primeras pruebas.

Ha pasado algo más de un mes desde que estos dos gigantes del sector anunciasen la decisión de unirse para una causa común: evitar la expansión del coronavirus con un sistema que avise a los usuarios y permita a las autoridades sanitarias controlar su expansión; todo eso, protegiendo la privacidad del usuario.

Después de varios adelantos, Apple y Google han anunciado hoy el lanzamiento inicial de la plataforma, en una teleconferencia a la que OMICRONO ha tenido acceso. Pero esto es sólo el principio.

Empieza el rastreo contra el coronavirus

Con el sistema de Apple y Google, nuestro móvil se conectará por Bluetooth con los de otras personas cercanas; automáticamente compartirán una clave privada, generada de manera aleatoria.

Si una de estas personas da positivo por COVID-19, y decide compartir esto con la app, automáticamente los móviles de los usuarios comprobarán su clave con las que tienen almacenadas, y si alguna coincide, mostrarán una notificación. Gracias a eso podríamos obtener más información y consejos sobre qué hacer a continuación, como contactar con los servicios médicos.

A partir de hoy, esta plataforma está disponible para los desarrolladores, con el lanzamiento de actualizaciones para iOS y para los Google Play Services de Android. Eso significa que los programadores ya tienen acceso a la API (Interfaz de Programa de Aplicación); sin embargo, sólo los gobiernos y las autoridades sanitarias tendrán permitido crear apps que usen esta plataforma.

El Gobierno de España usará esta tecnología

Apple y Google afirman que el objetivo específico de esta tecnología es "servir de notificación rápida", en otras palabras, avisar a los usuarios lo antes posible de que pueden sufrir de la enfermedad, incluso antes de que se den cuenta de los primeros síntomas (o si son asintomáticos). Eso debería ayudar a evitar la expansión de la enfermedad.

22 países, de cinco continentes, ya han solicitado acceso a la API de Apple y Google, y lo han recibido; entre ellos se encuentra el Gobierno de España, que hoy ha confirmado el lanzamiento de su app el próximo junio.

La nueva app se complementará con la que ya ofrece, AsistenciaCOVID, y usará la tecnología de Apple y Google para gestionar la desescalada; es por eso que Canarias será la primera región en la que esta app estará disponible.

De nuevo, sólo los usuarios que descarguen la app y le otorguen los permisos formarán parte de este programa; además, la app tendrá que pedir específicamente que el usuario comparta los resultados de su diagnóstico para avisar al resto de usuarios.

La información estará almacenada en el móvil, y no en servidores controlados por el Gobierno. Este es un sistema que respeta más la privacidad del usuario, ya que todos sus datos no estarán recopilados en un sólo sitio, pero también tiene sus inconvenientes, especialmente para el uso de esos datos para estudiar la pandemia.

Las autoridades sanitarias piden cambios

La tecnología de Apple y Google ha sido modificada después de recibir comentarios de las autoridades de salud pública, otorgándoles más posibilidades; por ejemplo, ahora son las autoridades las que definen cuándo se produce una 'exposición' al coronavirus.

Esta fue una de las primeras dudas que tuvo todo el mundo, y ahora se aclara: serán las autoridades las que decidan cuánto tiempo y a qué distancia debemos estar de otra persona para que se considere que hemos estado expuesto al coronavirus. Por lo tanto, también determinarán la cantidad de momentos de exposición que hemos tenido, pero también el riesgo de transmisión.

La descarga de estas apps no es obligatoria. Aunque actualices iOS y Android, hasta que no instales la app oficial del Gobierno no formarás parte del programa; no solo eso, sino que es obligatorio que la app pida permiso a los usuarios para funcionar, y para compartir los resultados de nuestras pruebas.

Sin embargo, sí que se ha implementado un cambio en lo que respecta a los datos de los usuarios: ahora las apps sí que podrán combinar lo datos del usuario y los obtenidos con la API; eso permitirá, por ejemplo, contactar directamente a los usuarios. Sin embargo, los usuarios tendrán que introducir sus datos voluntariamente en la app para que eso esté permitido.

El 'contact tracing', llevado a la tecnología

El sistema desarrollado por Apple y Google se basa en el 'contact tracing', o rastreo de contactos, una medida habitual en cualquier pandemia. Consiste en comprobar los contactos que tuvo el paciente, para detectar posibles nuevos casos antes de que sea demasiado tarde y comprender mejor el alcance de la enfermedad.

En realidad, el 'contact tracing' no es algo nuevo, pero es un proceso demasiado laborioso, lento y poco fiable; es necesario hacer entrevistas a los afectados, y lo que estos digan no siempre es fiable. Es ahora con las nuevas tecnologías que esta técnica se puede realizar a una escala y una rapidez inigualables.

El sistema de Apple y Google se aprovecha de que casi todo el mundo tiene un smartphone, y que normalmente lo lleva encima; y por supuesto, ambas compañías son las creadoras de los dos sistemas operativos más usados del planeta, iOS y Android respectivamente.

Algunos gobiernos, como el británico o el australiano, ya han creado apps capaces de realizar el 'contact tracing' con nuestro smartphone; pero a diferencia de estas, la tecnología de Apple y Google funciona a nivel de sistema operativo, por lo que es más eficiente, fiable y ofrece más posibilidades al usuario y a las autoridades sanitarias.