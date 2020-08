WhatsApp para iPad está a un sólo paso para hacerse realidad

La espera puede estar cerca de terminar. Sólo queda un obstáculo que saltar para que la app de WhatsApp para iPad llegue a la App Store, y ya se está trabajando en ello.

Así lo ha revelado WABetaInfo, que hoy ha adelantado varias funciones que están en desarrollo para la app de WhatsApp. Ya hemos hablado de una de las más importantes, la posibi8lidad de acceder a nuestro historial de chats en varios dispositivos.

Por lo tanto, por fin podremos usar WhatsApp en varios dispositivos al mismo tiempo, accediendo a los mismos chats y grupos y siguiendo las conversaciones que habíamos empezado.

WhatsApp para iPad está muy cerca

Curiosamente, es esa función la que tendrá un efecto secundario muy bueno para los usuarios, ya que ha permitido a WhatsApp desbloquear de una vez el desarrollo de la app para iPad.

Recordemos que en abril de 2019 ya se reveló que la app de iPad estaba "casi terminada"; y sin embargo, seguimos esperando, sin muchas esperanzas ya. Aparentemente el problema ha sido solucionado con la implementación del historial de chats común y la posibilidad de usar la misma cuenta en varios dispositivos al mismo tiempo.

La opción que nos permitirá enlazar nuevos dispositivos, como el iPad WABetaInfo Omicrono

Según esta filtración, la app de WhatsApp para iPad ya ha sido desarrollada, y será lanzada justo después de que esta funcionalidad llegue a la app para iPhone. Al asociar nuestra cuenta, el historial de chats se copiará automáticamente y podremos usar WhatsApp en el iPad sin problemas.

De esta manera, podremos usar WhatsApp en el iPhone y en el iPad al mismo tiempo.

WhatsApp por fin soluciona su gran problema

Que WhatsApp no tenga versión nativa para iPad es una de esas incongruencias que nadie comprende, pero que lamentablemente sigue sin ser solucionado. Desde el principio, nuestra cuenta de WhatsApp siempre tiene que estar asociada a nuestro número de teléfono; el problema que eso provoca es evidente: no puede funcionar de manera nativa en dispositivos que no tienen un número de teléfono asociado, como ordenadores o tablets.

WhatsApp Web tiene muchas limitaciones WhatsApp Omicrono

Hay algunas soluciones a este problema, como apps no oficiales o la versión de WhatsApp Web, pero todo se basa en lo mismo: tenemos que asociar esa app a la que se ejecuta en nuestro móvil, usando un código QR, por ejemplo. Eso implica serias limitaciones, ya que en realidad es nuestro móvil el que hace el 'trabajo sucio' y le pasa los mensajes a la app que estemos usando.

Por lo tanto, no solo nos beneficiaremos con la llegada de la app de iPad, sino que la app de WhatsApp Web también debería mejorar.