Podemos reclama que la Justicia "impida huir" a Juan Carlos de España y "pague por los delitos"

Este lunes 3 de agosto, la Casa Real ha hecho pública una carta de Juan Carlos en la que comunica a su hijo, el Rey Felipe VI su decisión de abandonar suelo español. Tal como anticipó este periódico, el "gesto" que reclamaba Moncloa a Zarzuela ha llegado en agosto. Pero sólo una parte del Gobierno parece quedarse satisfecha, la del lado socialista, pues Podemos cree que la decisión significa que el Emérito "huye" de la Justicia, que debería "evitarlo" para no "dificultar las pesquisas".

Fuentes de Moncloa, por el contrario, han mostrado "respeto a las decisiones comunicadas por la Casa del Rey" y un "reconocimiento del sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al Rey Felipe VI desde su llegada a la Jefatura del Estado".

Y es que la portavoz del Gobierno, en sucesivas ruedas de prensa, levantó un cordón sanitario alrededor del actual Monarca. María Jesús Montero apuntó que "las responsabilidades son individuales". Incluso Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, celebró que ésta sea igual para todos", ahora que los posibles delitos de blanqueo y evasión fiscal del Emérito están en la Fiscalía del Tribunal Supremo... aunque recordó que "también es igual en la presunción de inocencia".

Juan Caros Campo y María Jesús Montero, ministros de Justicia y portavoz del Gobierno. ADP

Después de nacer Podemos y lograr cinco escaños en las elecciones europeas de 2014, vino la abdicación. Aunque hasta el mismo portavoz parlamentario del partido de Pablo Iglesias admite que el mérito no fue de ellos y que la cosa tuvo más que ver con "el escándalo de Botswana".

Pero ahora, después de no haber logrado que su socio en el Gobierno, el PSOE, aceptara crear una comisión de investigación a propósito de los últimos escándalos -revelados en exclusiva por EL ESPAÑOL-, Pablo Echenique se ha venido arriba y ha reclamado que la Justicia "impida huir" al Rey Emérito de España y que "pague por los delitos que haya cometido".

Contra Felipe VI

Pero los morados no han dejado pasar la ocasión para tirar por elevación a Felipe VI, que utilizaría el mismo método que su padre para esconder las noticias negativas para la Casa Real y, así, tratar de salir indemne de las mismas. Según la segunda formación del Gobierno de España, el ex Jefe de Estado ha "consolidado definitivamente", ofreciendo el comunicado en un 3 de agosto, "un modus operandi de la familia Borbón".

Y es que Echenique acusa al actual Monarca de que aprovechó "el día después de la declaración del estado de alarma" para su "comunicado de repudio". Y aunque la abdicación de 2014 se anunció en mayo, el portavoz de Iglesias la coloca "en pleno verano".

Sobre la decisión de Juan Carlos de Borbón de huir de España, varias consideraciones:



1. ¿Qué soluciona eso? ¿Qué se arregla con eso? ¿Qué mejora respecto de la monarquía? ¿Qué mejora respecto de nuestra democracia? Efectivamente, nada. 👇 pic.twitter.com/IfcoDQV4UE — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) August 3, 2020

El dirigente de Unidas Podemos ha llegado a forzar la verdad asegurando que el Emérito tiene "causas pendientes en España" -cosa que aún no es cierta- y mucho "dinero para viajar". Para luego preguntarse si no es "precisamente ése el motivo de la decisión", razón por la cual se pregunta si "¿la Justicia va a permitir que se marche?", reclamando al Tribunal Supremo -cuya Fiscalía debe todavía pronunciarse sobre si proceden diligencias contra el ex Jefe del Estado- que "se le impida huir".

"República plurinacional"

El hilo de tuits del portavoz parlamentario ha sido la reacción oficial del partido que lleva atacando a la Monarquía desde su nacimiento, reclamando una "república federal, plurinacional y feminista" para España. Incluso, ya en el Ejecutivo, los de Iglesias se unieron a todos los socios de la investidura de Pedro Sánchez -salvo el PSOE; por supuesto- para reclamar una investigación paramentaria sobre "las actividades presuntamente corruptas" del ex jefe del Estado.

Iglesias llegó a manipular unas declaraciones del presidente del Gobierno para asegurar que el Gobierno en pleno no rehuía el "debate de la utilidad de la Monarquía" cuando este periódico informó en exclusiva del "regalo" de 100 millones de dólares que recibió el Juan Carlos todavía Rey en el año 2008 de manos de su amigo, el rey de Arabia Saudí. Y de la estrcutura que "ordenó" crear en Suiza para ocultar el dinero.

Ahora, Podemos se siente trriunfador. Fuentes internas de la formación morada admitían a este diario que "por supuesto, mal no le va a parecer este comunicado". Pero eso era antes de la batería de reproches, acusaciones y exigencias emitidas por Echenique.

"La gente quiere la verdad"

"¿Qué soluciona eso? ¿Qué se arregla con eso? ¿Qué mejora respecto de la monarquía? ¿Qué mejora respecto de nuestra democracia? Efectivamente, nada", se preguntaba y se contestaba el portavoz parlamentario morado.

"La gente no estaba pidiendo que Juan Carlos de Borbón se marchase de España. La gente pide que se conozca la verdad sobre sus actividades presuntamente corruptas, que pague por los delitos que haya cometido y que devuelva los impuestos evadidos".

Finalmente, al acabar su relato, Echenique olvida la "presunción de inocencia" que ha esgrimido el mismo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para el caso de Juan Carlos "tanto como para todos los demás", y ha dado por sentado que el padre del Rey es responsable de "negocios turbios" que se deben "investigar a fondo".

Así, compromete a su formación política para "seguir explorando todas las vías" en este sentido para que "se conozca toda la verdad, se sepa hasta dónde y hasta quiénes llega la trama y se ponga fin a la impunidad".

Otras reacciones

Teresa Rodríguez, exdirigente de Unidas Podemos en Andalucía, ha expresado en su Twitter una opinión similar a la de sus viejos compañeros. Rodríguez ha acusado al Emérito de querer "huir" y ha pedido que "se ordene su detención" y se le "retire el pasaporte".