Juan Carlos ya ha salido de España tras abandonar Zarzuela después de 58 años de vida en Palacio

Juan Carlos I ya ha salido de España. Pese a que la Casa Real ha emitido el comunicado en el que anuncia que el Rey Emérito ha tomado la decisión de trasladarse fuera del país donde "ha reinado durante casi cuarenta años" en la tarde de este lunes, según ha podido saber EL ESPAÑOL el Rey Emérito ya ha abandonado el país.

El padre de Felipe VI ha comunicado a su hijo la "meditada" decisión de abandonar el palacio de La Zarzuela, donde ha residido en los últimos 58 años, ante la "repercusión pública" de las informaciones publicadas sobre sus cuentas en el extranjero.

En la nota enviada la Casa Real, no ha querido especificar el país al que se trasladará Juan Carlos I, ni tampoco si había abandonado -o no- la Zarzuela. Sin embargo, fuentes próximas a la Casa Real confirman a EL ESPAÑOL que el Emérito ya no está en territorio español.

Comunicado del rey Juan Carlos.

Pendiente de la Justicia

Por otro lado, Juan Carlos I ha comunicado que, pese a su decisión de trasladar su residencia fuera de España, permanece a disposición de Fiscalía, que investiga si cobró alguna comisión por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011, "para cualquier trámite o actuación que considere oportuna".

Así lo ha afirmado su abogado Javier Sánchez-Junco, en un comunicado que se ha emitido justo después de la Casa Real hiciera pública la carta que ha remitido el rey emérito al Rey Felipe VI, en la que ha informado su decisión de trasladar su residencia.

"Su Majestad el Rey Don Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, no obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuna", reza el comunicado, al que ha tenido acceso este periódico.