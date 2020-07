Abascal anuncia una moción de censura, culpa a China del virus y pide que España deje la OMS

Ya lo advirtió Santiago Abascal en pleno estado de alarma. Y lo ha confirmado este miércoles en el Congreso, en uno de los debates de prórroga de la medida excepcional para mantener el confinamiento, cuando ya Vox se enfrentaba de pleno al "Gobierno socialcomunista responsable de la miseria y la muerte que asola España". Los 52 diputados del partido de derecha extrema son suficientes para presentar una moción de censura y eso es lo que van a hacer a la vuelta del verano.

"Aún estamos a tiempo de que España no caiga en la ruina y en la muerte que ustedes nos traen, así que no nos queda más remedio que acudir al instrumento de la moción de censura", anunció Abascal hacia el final de su durísimo discurso. Acusó a Pedro Sánchez de mentir "sin freno y sin vergüenza" a los españoles cuando dijo que "no pactaría con comunistas ni separatistas" y hoy "gobierna y depende de unos y otros".

Apuntó que el Ejecutivo de coalición de "hacer la peor gestión en el planeta de la pandemia que vino de la China comunista", y aprovechó para reiterar que "comunistas son, por cierto, sus socios, aunque ahora lo ocultan" en su "Gobierno criminal".

Todo es comunismo

Según Abascal, todo es responsabilidad del comunismo totalitario. "China es culpable, ocultó los datos, controla y maneja la OMS". Así que comunista es también la Organización Mundial de la Salud, según Vox, "que colaboró con la dictadura china en la mentira en la pandemia, la única mayor que la de su Gobierno", le espetó al presidente, y por eso pidió que, como acaba de anunciar Donald Trump en Estados Unidos, que España salga inmediatamente de la OMS.

Culpó al Gobierno acudir a "un rescate con efecto llamada a la inmigración ilegal, y a la pobreza para los españoles" que sólo significará "más gasto político, ideológico y partidista" para "freír a impuestos a nuestra patria".

Los ovaciones al presidente las del pasado martes al llegar a Moncloa y las de este miércoles en el Congreso-, calificadas de "indecorosos" por Abascal son aplausos a "los 50.000 muertos y a los millones de españoles en el paro".

Y emplazó al PP a unirse en su cruzada contra "la gestión más mortal y falsa como las plañideras que lloraban por encargo" y que no ha atendido a familias desesperadas ni a "los miles de parados que no cobrarán hasta noviembre".

Así, tras afearle al PP que tenga un acuerdo de amistad con el Partido Comunista de Pekín, se dirigió al líder popular: "Señor Casado, defienda a los españoles, ya le emplazamos a ello el 6 de mayo, evitemos el cuanto peor mejor y devolvamos la voz al pueblo español".