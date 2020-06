Iglesias pide la dimisión de Ayuso por la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería dimitir por la gestión que ha realizado su Gobierno autonómico de las residencias de mayores durante la pandemia, y que su "propio consejero" de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha tachado de "inmoral e ilegal".

Iglesias ha respondido así a un mensaje que le ha dirigido en Twitter el secretario tercero del Senado, Rafael Hernando, en el que con un estilo que ha tachado de "faltón", el senador del PP le llama "coletas", le señala como responsable de los mayores y de ser "coautor de la catástrofe sanitaria, económica y social en España".

"A ver Coletas: La orden de confinar a los mayores en sus habitaciones de las residencias fue del Ministerio de Sanidad. El responsable de los Mayores eras tú cómo vicepresidente, y además de saltarte la cuarentena, eres coautor de la catástrofe sanitaria, económica y social en España", ha afirmado Hernando.

El vicepresidente, que se ha dirigido al popular como "senador Hernando", ha contestado con otro mensaje afirmando que "ese estilo faltón" descarta al PP "como opción de gobierno". "Que el propio consejero de Ayuso tache de 'inmoral e ilegal' la orden que prohibió trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales, debería bastar para que Ayuso dimitiera", ha apostillado.

"Es un escándalo"

En este sentido, este lunes por la mañana, Iglesias ha denunciado que lo ocurrido en las residencias de ancianos de Madrid, donde han fallecido más de 6.000 personas durante la pandemia de coronavirus, es "gravísimo" y que podría tener consecuencias penales. "Lo que hemos visto en Madrid y en Castilla y León es un auténtico escándalo, si es que no es un crimen", ha dicho.

"Es gravísimo lo que ha ocurrido en las residencias. Pero no lo decimos solo nosotros, lo dice un consejero de Ayuso", ha dicho, en referencia al consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, que calificó de ilegal la orden del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales. "Veremos si esto no termina teniendo consecuencias penales", ha añadido para afirmar que "la gente no va a perdonar lo que ha hecho Ayuso".