Valencia y Castilla y León "también dieron orden de no derivar a ancianos", según las residencias

Fuentes del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), la patronal de las residencias de ancianos, han confirmado a EL ESPAÑOL que Madrid no fue la única comunidad que dio la orden de no derivar a los ancianos con dependencia a los hospitales. "El protocolo que pide no derivar a los mayores se recibió también en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León".

El hecho de que los gobiernos valenciano y castellano-leonés sean de distinto signo político –PSPV + Podemos + Compromís en Valencia, PP + Ciudadanos en Castilla y León– es la prueba, según el CEAPs, de que el problema "no ha sido político, sino de otro tipo".

"Estamos hablando de personas", afirman en la patronal, muy dolidos por haber sido utilizados como arma arrojadiza por algunos partidos políticos. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, acusó el pasado 29 de abril a las residencias de ancianos de estar "en buena parte en manos de fondos de inversión, corruptos y fondos buitre".

Triaje en Valencia

"Valencia y Castilla y León son dos de los casos más flagrantes de los que tenemos conocimiento. Ves sus protocolos de actuación y te sangran los ojos", dicen en el CEAPs. La afirmación contradice de forma directa a la consejera de Sanidad valenciana, Ana Barceló, que ha negado en repetidas ocasiones haber emitido orden alguna de triaje para los ancianos de las residencias de su territorio.

Según la consejera, que el 24 de marzo acusó a los profesionales de la salud valencianos contagiados de Covid-19 de haber enfermado "por hacer viajes o ver a sus familiares", las decisiones adoptadas en las residencias han sido siempre responsabilidad de los médicos con el visto bueno de los familiares. "Fueron decisiones difíciles, pero se adoptaron siguiendo estrictos criterios profesionales, técnicos o sanitarios".

Los datos en Valencia parecen, sin embargo, apoyar la tesis de que una amplia mayoría de los ancianos valencianos no fueron derivados a hospitales tras enfermar de Covid-19. Un informe de la propia Consejería de Sanidad reconoce que el 57% de los ancianos muertos en la Comunidad lo hicieron en sus residencias, no en los hospitales.

El ejemplo de Álava

"Hay otro ejemplo significativo", afirman en el CEAPs. "La Diputación Foral de Álava da los datos de los fallecidos. En ellos se puede ver que el 80% de los ancianos de la región han muerto en hospitales. Y si han muerto en residencias ha sido simplemente porque no ha dado tiempo a trasladarlos, quizá porque tenían una afectación previa al Covid-19, como una neumonía".

"En Álava se han hecho bien las cosas", continúan. "Si a la persona se le podía salvar la vida, si se la podía tratar dignamente, se le han ofrecido esos cuidados. Pero en las comunidades que no dan datos, o que no dicen dónde ha muerto la gente, hay que poner en duda lo que ha pasado".

Según el CEAPs, las Comunidades españolas se han comportado de manera muy diferente en función del impacto del virus en su territorio. Pero una pauta se repetía una y otra vez, si no de forma generalizada, sí habitual. "A veces no había una orden escrita. Pero cuando iba el médico a la residencia decía 'tú morfina, tú morfina, tú morfina'. Y todos sabemos lo que significa eso, ¿verdad?".

Solos ante el virus

La comparecencia este viernes en el Congreso de los Diputados de Cinta Pascual, la presidenta del CEAPs, permitió conocer de primera mano, y no a través de los partidos políticos, algo más de lo sucedido en las residencias de ancianos durante la epidemia. "Hablé con los ministros y sólo encontré reproches. Ha sido un infierno. Ha fallado el derecho a la sanidad universal", dijo Pascual.

"Cinta Pascual se ha referido sobre todo al Gobierno porque las comunidades se han comportado de forma muy diferente" afirman en el CEAPs. "Por ejemplo, al principio no pudimos contar con la Generalidad de Cataluña, pero luego se empezó a poder contar con ellos. En comunidades como Asturias se contó con ellos desde el primer momento. Con otras no hemos podido contar nunca. Nos hemos sentido solos".

Según la patronal de los centros de mayores, en las comunidades menos afectadas por el Covid-19 los ancianos eran derivados a los hospitales si se estaba a tiempo de salvarlos. El condicional es importante. En muchos casos eso no era posible porque apenas transcurrían 24 horas desde el contagio del paciente hasta su fallecimiento.

Sin órdenes de Iglesias

El CEAPs pone el foco en el Gobierno. Y más concretamente, en su área de Servicios Sociales, al mando de Pablo Iglesias desde el 19 de marzo, tras una orden del ministro de Sanidad Salvador Illa.

"El problema con el Gobierno es que no había órdenes", dicen en el CEAPs. "El Gobierno sólo ha dado tres órdenes concretas durante toda la pandemia. Pero como los servicios sociales están transferidos a las Comunidades, no se ha hecho nada con ellas".

"Todo ha dependido del libre albedrío", afirman desde la patronal. "Cosa que no ha ocurrido en el área de Sanidad. Sanidad tampoco está centralizado y las competencias están cedidas como en el caso de los Servicios Sociales, pero el Gobierno sí ha dado instrucciones en este caso".

"Si hubiera habido órdenes precisas, éticas, de cómo se tenían que hacer las cosas, no habría sucedido lo que ha sucedido" concluyen en el CEAPs.