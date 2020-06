Iglesias justifica a la "sensata" Montero tras el vídeo del 8-M y acusa al PP del "incendio permanente"

Pablo Iglesias sale en tromba a defender a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la difusión de un off the record en el que reconocía que la menor asistencia a la última marcha del 8-M se debió al miedo a la epidemia de coronavirus. "Creo que se debe al coronavirus. O sea, no lo voy a decir pues porque no lo voy a decir", se escucha decir a Montero en la grabación

"Lo que dice es bastante sensato", justifica el vicepresidente segundo tras el polémico vídeo de las palabras de su actual pareja.

"Lo que dice es que el Gobierno tiene que hacer caso a los expertos, dice que hay que ser enormemente prudentes, y dice cosas que ya se sabían", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntado al respecto.

🗣 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨: "La bajada de cifras en el 8-M fue debido al coronavirus, pero no lo voy a decir".



Lo sabían y lo ocultaron, haciendo caso omiso a los informes que venían de instituciones internacionales.



España no merece este Gobierno. pic.twitter.com/swszQSOx62 — Partido Popular (@populares) June 1, 2020

El vicepresidente segundo del Gobierno ha aprovechado la ocasión para cargar contra la oposición y vender que la publicación de este vídeo cómo parte de una estrategia de acoso y derribo al Gobierno.

"La estrategia ya la conocemos. Yo creo que van a hacer todo lo que esté en su mano para que no se hable de la respuesta social a la crisis y que sigamos en una dinámica de escándalo y de incendio permanente. Yo no voy a contribuir a eso", ha argumentado sobre la estrategia de la oposición.

El vídeo, grabado un día después de la manifestación y poco días antes de que Irene Montero diera positivo en Covid-19, ha indignado a partidos como PP, Vox o Cs, que exigen ya explicaciones y hasta la dimisión inmediata a la titular de Igualdad por sus palabras previas a una entrevista en ETB.

En cuanto a la petición de comparecencia de Montero en el Congreso que ya ha solicitado el PP, Iglesias ha argumentado que con esta estrategia, los 'populares' sólo pretende que "no se hable de la respuesta social a la crisis".