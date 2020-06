Ábalos defiende a Irene Montero: "Nadie el 8-M, ni la ministra, sabía la dimensión del problema"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha salido en defensa de Irene Montero el mismo día en el que se han publicado unas declaraciones en las que la ministra de Igualdad afirmaba que la "bajada de" asistentes a las manifestaciones del 8-M se debió al coronavirus.

"Hay que contextualizarlo. En aquel momento, no sabíamos la dimensión del problema", ha afirmado Ábalos, que ha remarcado que "nadie, ni la ministra, teníamos un conocimiento de la situación".

En una entrevista en TVE, el ministro de Transportes ha enmarcado estas declaraciones de Montero dentro de una conversación con una reportera minutos antes de una entrevista. "Se trata de una conversación que no creo que sea muy correcto utilizar cuando uno se presta a entrevistas. Hay que contextualizarlo. Lo que no sabíamos era la dimensión del problema y solo teníamos unos pocos datos", ha dicho.

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, habla sobre el vídeo publicado por ABC de Irene Montero antes de una entrevista el pasado 9 de marzo: "Hay que contextualizarlo. En aquel momento, lo que no sabíamos era la dimensión del problema"



Ábalos ha reconocido que en aquella fecha, 8 de marzo, "pensábamos que los casos contagiados eran de fuera" y que no había "constancia" de una transmisión intracomunitaria dentro de España. "Los contagios tenían una trazabilidad muy clara con China y con Italia", ha continuado, dejando claro que "la responsabilidad ha estado siempre y el Gobierno la ha asumido en todo momento".

"Es por el coronavirus pero no lo diré"

Estas declaraciones de Montero fueron hechas el pasado 9 de marzo, un día después de las manifestaciones por el Día de la Mujer. "O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. Pues porque, tía, quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación, muy basada en los datos médicos", aseguraba la ministra de Igualdad en la previa a una entrevista con ETB, que desvela este lunes ABC.

En el vídeo puede verse a Montero charlando con la periodista, que le pregunta sobre las manifestaciones del 8 de marzo. "Como siempre, priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay", apunta Montero, que reconoce que "la capacidad de control" del virus de otros países europeos que estaban tomando medidas "superdrásticas" era "muy limitada".

"En verdad creo que sí. La cosa es si tiene síntomas no te muevas mucho (...) Es que esto es ya cierre del Ministerio. Porque la gente todo el rato: '¡Un beso ministra!' '¡Bueno dicen del coronavirus pero da igual, muac muac!' Y con la niña: 'Hola, bonita, como estás'... Y es como, la mano no justo la mano no", contaba.

