Cs pide a Sánchez que los pactos de la Moncloa sean de verdad: "Le vemos ganas de cambiar"

El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, ha pedido a Pedro Sánchez que "coja la mano de Ciudadanos, porque es una mano leal", pero le ha advertido también que "no es un cheque en blanco" y que si no cumple los compromisos adquiridos con el partido naranja no apoyarán al Ejecutivo.

Bal ha confirmado que Cs estará a favor de prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril porque la formación naranja "es un partido de Estado" y su objetivo "no es sacar un rédito político" de la crisis del coronavirus, sino "salvar vidas y salvar empleos". Por eso, Bal, recuperado del Covid-19 aunque no pudo hacerse el test por falta por falta de estas pruebas, ha señalado que "ahora no toca el enfado, toca la mano tendida, la oposición leal".

"Cójala, es una mano leal, pero también será exigente. No es un cheque en blanco. [...] Porque no se pueden tomar medidas unilaterales. Hay que consensuarlas con la oposición. Tiene usted que llamar a los líderes. Llamó a la señora Arrimadas hace 13 días y tendría que llamarla todos los días", ha abundado el portavoz de Cs.

"Va usted por el buen camino cuando rectifica, le vemos las ganas de cambiar", ha señalado para justificar el apoyo de Cs.

El portavoz adjunto ha explicado también no entiende que se pueda votar de otra manera y que alguien quiera que el lunes ya esté todo el mundo en la calle. "No arruinemos este esfuerzo", ha avisado.

Ciudadanos critica que el pleno no se celebre de forma telemática

A su juicio, el confinamiento es "la única medicina" para contener la expansión del virus porque no hay una vacuna y, por tanto, la prórroga del estado de alarma es el sistema inmunitario que tiene el Estado frente al Covid-19.

Bal, que ha hablado en lugar de la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, que cumple un confinamiento estricto al ser persona de riesgo por su embarazo, ha vuelto a criticar que la presidenta del Congreso no haya hecho una interpretación más flexible del Reglamento para permitir las sesiones telemáticas.