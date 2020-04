"¿Están dispuestos?", Sánchez ofrece la próxima semana una reunión para sus Pactos de la Moncloa

Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso de Ministros para solicitar la segunda prórroga al estado de alarma "a todos los grupos de la Cámara" por el coronavirus, porque "es una evidencia incuestionable que está funcionando y que el incendio comienza a estar bajo control". Según el presidente "hemos pasado el pico" porque "los nuevos contagios eran hace dos semanas del 22% y ahora son del 4%".

En ese punto de curva doblegada y crisis económica y social galopante, Sánchez ha explicitado por fin su propuesta de Pactos de la Moncloa. "Esta semana, la primera reunión, ¿están dispuestos?".

Sánchez, es cierto, ha admitido que reaccionó tarde, pero usando la primera persona del plural: "Ningún Gobierno de Occidente puede negarlo". Y se ha defendido diciendo que "España es el país que primero tomó medidas de confinamiento, con sólo 120 fallecidos", aunque desde Italia los medios le insisten en lo contrario. "España es el país que más pruebas al día está realizando, 20.000 al día", si bien en Alemania, publica Bloomberg que se hacen en torno a 100.000.

"España es el país", ha continuado, "que más duras medidas de confinamiento está aplicando y el que más información está dando cada día", ha insistido. "No les pido que suscriban estas verdades, sólo unidad y lealtad". Porque si la ciudadanía, los sanitarios, los agentes de Seguridad están unidos, "¿a quién favorece la división?".

El órdago con todo

Y por fin, en ese punto ha explicitado su oferta de "un gran acuerdo económico para la reconstrucción económica de España". Es decir, esos nuevos Pactos de la Moncloa que propuso el sábado pasado en televisión.

Y ha desechado todas las críticas: "Se dice que no pueden conllevar un cambio de régimen, pues bien", ha dicho, "sigue vigente nuestra Constitución, nuestro Estado social y democrático de derecho"; "se dice que no puede haber un gobierno sin control, pues bien", ha seguido, "aquí me someto al control de la Cámara"; "se dice que tiene que haber transparencia informativa, pues bien, "por supuesto la hay y seguiremos informando cada día con claridad".

"Y se dice", ha cerrado, "que no es creíble la propuesta, pues bien, aquí reitero mi propuesta, de corazón".

El presidente ha lanzado el órdago final, convirtiendo en firme su apuesta: "Les propongo la próxima semana una primera reunión a las fuerzas políticas que quieran participar de esos pactos. ¿Están dispuestos? Yo lo estoy, sólo les pido lo que les puedo ofrecer, unidad y lealtad".

"La supervivencia de la UE"

Sánchez ha advertido, además, a la UE de que "se está jugando su propia supervivencia". La misma unidad y lealtad que necesita en su Gobierno y no le sale; la que reclama a la oposición, aunque sin llamarla por teléfono; la que no le quieren dar Alemania y Holanda.

Ha repasado las medidas aprobadas hasta ahora y ha concluido que "no son suficientes". Porque, entrando en el discurso de su vicepresidente Pablo Iglesias, "la austeridad tras la crisis de 2008 sólo ha traído fragilidad ante el desastre" y "lo público" es la clave para vencer a "esta emergencia sin precedentes". Si no, "la Unión se habrá olvidado de los europeos y, por tanto, de los españoles".

De hecho, ha emplazado a los grupos políticos a que "hagan oír su voz" en Bruselas para que se entienda que "esta crisis es la mayor catástrofe en tres cuartos de siglo". Sánchez ha dejado claro que "hay que defender a España" en estos foros y que, además, con ello "se defiende Europa".

Nuevas y viejas palabras

Todos los días que habla el presidente, hay cambios en determinados detalles de su discurso. Si la última vez pasó a tratar a los españoles de tú, en esta ocasión le ha cambiado el género a la enfermedad: hemos pasado del Covid-19 a "la" Covid-19. De hecho, la palabra "coronavirus" prácticamente ha desaparecido de su boca.

El presidente ya no habla de que él se haya plegado a lo que le indican los expertos, sino que es "la sociedad española" la que "ha acatado las indicaciones de los científicos con responsabilidad y disciplina social". Y ha abierto su discurso centrándose en que hay más de un millón y medio de cuentas falsas en las redes alimentando bulos para desinformar a los españoles y manipular a la opinión pública.

El presidente ha definido tres crisis causadas por el coronavirus: "la sanitaria, la económica y la social" que en España son cuatro, "aquí hay también una crisis política". Olvidándose de los artículos, como el de Bloomberg, que critican su gestión afirmando que "la crisis en España era perfectamente predecible", ha tirado del ejemplo del Financial Times, que critica a la oposición: "Nadie entiende que no estemos unidos, como lo están nuestros sanitarios". Es el momento, ha dicho de nuevo, "de la unidad y la lealtad, se lo pido humildemente".

Quiénes vuelven el lunes

Eso sí, ya sin tanto detalle, ha advertido de que "el regreso habrá de ser progresivo" y de que aún "no sabemos cómo será la desescalada hacia la normalidad". Eso sí, ha marcado dos objetivos para esos pasos hacia la transición: "Seguir protegiendo a los no contagiados" y la reconstrucción del "plano económico y social".

Sánchez ha explicado que, para ello, el Ejecutivo tiene trabajando a "un equipo multidisciplinar" que ya diseña el plan de transición. "Epidemiólogos y tecnólogos" que irán fijando el retorno a "la nueva normalidad". Este equipo "ha marcado varios puntos de avance" que serán los que vayan marcando "los pasos cautelosos con medidas de higiene personal y colectiva" para "no permitirnos un desliz que supondría una recaída".

El presidente ha confirmado "la vuelta al trabajo de todas las actividades suspendidas" hace 10 días con la cancelación de los "permisos retribuidos recuperables". Ése, ha dicho, es el primer paso de la desescalada, despejando así una duda que sus propios ministros habían alimentado en los últimos días, cuando advertían de que aún no estaba claro quiénes volverían a abrir la persiana de sus negocios a partir del lunes de Pascua.

Ya hay más de 500.000 autónomos que han solicitado el cese de actividad, "y el Gobierno prevé que llegue a más de un millón". También tiene calculado Sánchez que 1,3 millones de inquilinos se acojan a las ayudas aprobadas durante la emergencia y otro 1,25 millones a las decretadas para evitar los cortes de suministros básicos.

Y sin mucho detalle tampoco, ha anunciado que la App del Gobierno contra el coronavirus, por lo que ha dicho el presidente, "utilizará la geolocalización sólo para comprobar que el usuario permanece en su Comunidad Autónoma".