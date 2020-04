Casado rechaza los Pactos de la Moncloa que ofrece Sánchez: "Diálogo social, sí. Cambio de régimen, no"

Noticias relacionadas Arrimadas pide a Sánchez que lleve al Pleno del jueves un borrador de los Pactos de la Moncloa

El presidente del Partido Popular se resiste a tomar la mano del Gobierno para reeditar los Pactos de la Moncloa que en el año 1977 supuso la unión de todas las fuerzas políticas para pasar con éxito de una dictadura a la actual democracia. "No suena muy sincero si viene por parte de la misma persona que estuvo dos semanas sin llamar para solicitar otra prórroga al único partido que le apoya", dijo Pablo Casado en una videoconferencia con los grupos parlamentarios del PP en Congreso, en el Senado y el europeo.

El líder de la oposición ha reiterado su compromiso a dialogar con el Ejecutivo central para sacar a España de la crisis que atraviesa, pero muestra ciertas dudas sobre el objetivo final de estos pactos que quiere impulsar ahora el Gobierno: "Diálogo social, sí. Cambio de régimen, no", ha deslizado el líder de la oposición para no coger el ofrecimiento lanzado desde el Ejecutivo.

Casado reivindica a las "instituciones democráticas" y al "sistema político, económico y laboral, que está plenamente en vigor, para superar cualquier crisis". A su juicio, lo más importante ahora es ocuparse de lo inmediato: "Se puede salir de esta crisis sin la necesidad de mirar a meses vista para eludir responsabilidades inmediatas o mutualizar los errores con el resto, cuando nunca se ha contado con nosotros".

"Con todos"

El líder de la oposición propone al Gobierno que se revise cómo se actuó en las crisis de 1998 y 2013 -con el Partido Popular a los mandos-. "Se hizo desde el diálogo con todos en el Parlamento", recuerda Casado a modo de reproche. "Cualquier acuerdo entre las fuerzas políticas tiene que estar residenciado en el Parlamento y, además, abierto a los agentes sociales, a los sectores económicos afectados y a todos aquellos sectores que queramos planteárselo".

El Partido Popular mantiene la mano tendida al Gobierno pero pide "eficacia inmediata" y que "no se planteen señuelos para no rendir cuentas o no resolver los problemas que sufren ahora mismo los compatriotas en su confinamiento", cerró Casado antes de dedicar un minuto de silencio a las víctimas del Covid-19.

Para los herederos de los fallecidos, el PP pide una condonación inmediata de los impuestos de sucesiones y donaciones. "No puede ser que, además del drama de no poder despedirse, estas familias tengan que pagar por poder recibir su herencia".

Exenciones

Casado también reclama que se abone una paga extra a los profesionales sanitarios que se han expuesto al contagio y que se les exima del pago de impuestos a los trabajadores de sectores esenciales mientras se prolongue el estado de alarma.

Casado también reclama la exención de cotizaciones a autónomos y de impuestos a pymes. "Y que esa exención se extienda hasta un mes después de que se levante el estado de alarma, para darles capacidad de recuperación", ha añadido el líder del PP, que ha pedido el aplazamiento voluntario de las obligaciones tributarias a todos los españoles afectados por la crisis.

El PP insiste en extender las ayudas a las comunidades autónomas, para que estas puedan reforzar sus fondos de contingencia para material sanitario; garantizar liquidez "ilimitada" a empresas y autónomos y reclama un plan de choque a medio plazo de reactivación económica.