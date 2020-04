Ábalos corrige a Montero: "El fin del estado de alarma no implica la vuelta a la normalidad"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha indicado que "no hay fecha de vuelta a la normalidad", dado que dependerá y estará condicionada por la situación sanitaria del país y, además, será progresiva, "una desescalada". "El día 26 de abril concluye la prórroga del estado de alarma, pero no quiere decir que para entonces la normalidad en el país sea la que quisiéramos", ha señalado Ábalos.

Sus palabras suponen una enmienda a lo dicho por la ministra de Hacienda. Este mismo miércoles por la mañana María Jesús Montero había afirmado que los ciudadanos podrán recuperar "su vida normal" a partir del próximo día 26 de abril, aunque la vuelta a la "ocupación de calles y plazas" se realizará "con instrucciones claras" que transmitirá el propio Ejecutivo.

Horas después, sin embargo, Ábalos corrige a la ministra portavoz asegurando que "no sabemos cómo va estar el país desde el punto de vista sanitario el 26 de abril, que es lo que condiciona la vuelta a la normalidad. Así lo ha dicho en una rueda de prensa en Moncloa, en la que también ha comparecido la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto.

Montero: "Recuperar la vida normal"

En concreto, María Jesús Montero situó el inicio de relajación del actual confinamiento a partir del 26 de abril, advirtiendo de que la retirada de las medidas de aislamiento se realizaría en cualquier caso de forma "progresiva y ordenada".

En una entrevista en Antena 3, Montero evitaba adelantar futuros escenarios más allá de indicar que será a partir del 26 de abril, y no antes, cuando pueda iniciarse la progresiva relajación de las restricciones, "la forma en que progresivamente de forma ordenada los ciudadanos podrán ir recuperando su vida normal, recuperando la ocupación de las calles, de las plazas, de manera muy controlada, para que no haya ningún tipo de pico no esperado de vuelta a los contagios.

Ábalos: no hay vuelta a la normalidad

"Por ello, es cierto que hay una fecha de vencimiento del plazo del estado de alarma, pero eso no implica la vuelta a la normalidad, eso implica simplemente que se termina el estado de alarma", insistía Ábalos en rueda de prensa, haciendo una enmienda a las palabras de Montero.

"Antes de esa fecha ya tendremos datos sanitarios que nos indicaran si es posible o no y cómo se puede volver a esa normalidad, a lo que llamamos desescalonamiento, lo cual quiere decir que se trata de un proceso, no tiene una fecha determinada para la vuelta a la normalidad y, en todo caso, lo condiciona la evolución sanitaria del país , eso es lo que va a determinar la vuelta a la actividad del país, en qué grado y cómo, ya lo veremos sobre la marcha", manifestó el ministro.